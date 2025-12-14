FOTO Okupili sve uzraste! Evo kako je Plavi orkestar na splitskim Gripama zaokružio jednu od najuspješnijih godina u karijeri

Sinoć je u dvorani Gripe u Splitu, pred nekoliko tisuća posjetitelja, Plavi orkestar obilježio 40 godina karijere koncertom koji je potvrdio trajnu popularnost sarajevskog benda te je ovim koncertom zaokružio jednu od najuspješnijih godina u karijeri. Nastup je okupio publiku različitih generacija, od onih koji su uz njihove pjesme odrastali osamdesetih i devedesetih godina do mlađih posjetitelja koji bend prate posljednjih godina.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Već s uvodnom Azrom, postalo je jasno da je Split bio spreman za večer povratka u neka druga vremena. HItovi poput Bolje biti pijan nego star, Lovac i košuta, Ako su to samo bile laži, Kaja, Goodbye teens, nizali su se jedan za drugim, a publika je svaki dočekivala vriskom i pjevanjem koje je često nadglasavalo razglas.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
"Glupo je govoriti kako u ovim godinama imam tremu pred nastup, ali vjerujte, imam je samo kad nastupam u Sarajevu i Splitu. Ovdje se isto osjećam kao kod kuće“, rekao je Saša Lošić Loša, što je dvorana nagradila dugim pljeskom i skandiranjem.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovogodišnja obljetnička turneja donijela je i zanimljiv obrat: Plavi orkestar otkrili su i mlađi slušatelji. Na koncertima se, uz generaciju koja je uz bend odrasla, u prvim redovima mnogo mlađih posjetitelja, koji su pjevali stihove pjesama nastalih i prije njihova rođenja. Upravo u toj smjeni generacija leži dugotrajnost Plavog orkestra –njihove pjesme ne pripadaju samo jednoj epohi, nego se iznova prenose kao zajednički glazbeni jezik.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bend koji je započeo kao glas urbane mladosti osamdesetih uspio je preživjeti promjene vremena, tržišta i publike, a da pritom nije izgubio vlastiti identitet. Njihove pjesme ostale su jednostavne, izravne i emotivno prepoznatljive, zbog čega su nadživjele kontekst u kojem su nastale.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Gripe su na kraju večeri ispratile bend ovacijama, a dojam je bio jasan – Split i Plavi orkestar i dalje se savršeno razumiju. Koncert su završili pjesmom „Odlazim“, ali je umjesto stiha „nikada se neću vratiti“ posljednji stih zamijenjen s „Uvijek ću se u Split vratiti“.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
