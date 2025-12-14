Naši Portali
NA VOICE KIDS

VIDEO Emilija Kokić oduševljena mladom Osječankom: 'Pjeva bolje od mene'

Zagreb: Pjevačica Emilija Kokić
Foto: Borna Filic/PIXSELL
14.12.2025.
u 18:00

Jeste li je vidjeli? Preeeeeslatka je. Rastopila mi je srce. Pjeva bolje od mene! Braaaaavo!!!, napisala je Emilija uz snimku simpatične Iris koja je pjevala njenu pjesmu 'Javi se'

Glazbenica Emilija Kokić na Facebooku je podijelila nastup na showu Voice Kids simpatične 9-godišnje Osječanke Iris Kalić, koja je pjevala "Javi se", veliki hit koji je Emilija pjevala 1994. godine.   Jeste li je vidjeli? Preeeeeslatka je. Rastopila mi je srce. Pjeva bolje od mene! Braaaaavo!!!, napisala je Emilija uz snimku simpatične Iris. - Puno pjeva, jako je glasna pa ja pobjegnem u sobu - iskreno je priznala njezina sestra prije nastupa. 

Inače Iris je kazala da je zaljubljive prirode te obožava nastupati pred svojom ekipom. Okrenuli su joj se svi mentori. - Znaš šta, nisam izdržao da se ne okrenem. Razvalila si me - rekao je Gobac. - Skoro sam se zaboravio okrenuti koliko mi je bilo veselo - dodao je Tolja. Dalje je odlučila nastaviti u Toljinu timu.

Zapažen nastup imala je i devetogodišnja Nikol Kutnjak iz Svetog Martina na Muri. Voli pjevati, članica je mažoretkinja, obožava svoga psa Tedija i svira gitaru. Izašla je na pozornicu te svojim stavom i glasom odmah sve mentore dobila na svoju stranu nakon što je otpjevala tradicionalnu međimursku pjesmu 'Dej mi Bože'. Čak dvije blokade (Gopčeva i Vannina) pokazuju koliko su je mentori htjeli baš u svojem timu. - Slušaj, ti si kao anđeo koji se spustio s televizijske antene. Super si ti to otpjevala, baš si simpatična - rekao je Gobac. - Prekrasno si ovo otpjevala - dodala je Vanna.

- Bila si fantastična, topio sam se od ljepote i slatkoće - zaključio je Tolja. Odabrala je dalje nastaviti uz Gopca. Još je malo slobodnih mjesta u timovima te samo jedna emisija audicija koja je na rasporedu iduću subotu.

showbiz Voice kids Emilija Kokić

