Skandalozno otkriće 14 godina nakon smrti omiljene pjevačice: Dvije prijateljice sve prodale i u džep stavile 830.000 eura!

Četrnaest godina nakon smrti pjevačice Amy Winehouse, pravna bitka i dalje traje. Njezine tadašnje cimerice prodale su na dražbi njezine stvari u vrijednosti od 730 tisuća funti, što Amyin otac osporava, tvrdeći da su to učinile nezakonito jer nisu bile vlasnice predmeta, te je stoga pokrenuo sudski postupak, piše Daily Mail. Winehouse je preminula 2011. godine od trovanja alkoholom u dobi od samo 27 godina, nakon burne karijere obilježene heroinom, crackom i prekomjernim pićem.

Nakon njezine smrti, otac Mitch, koji ju je odgojio u sjevernom Londonu, održavao je kontakt s njezinim dvjema najbližim prijateljicama, Naomi Parry i Catrionom Gourlay, obje sada 41-godišnje, koje su u različitim razdobljima dijelile dom sa zvijezdom. Njihov je razdor nastao 2021. godine, nakon aukcije odjeće i drugih predmeta Amy Winehouse u Los Angelesu, gdje je obitelj osigurala oko 700 izloženih predmeta. Aukcija i njezini prihodi sada su predmet spora na Visokom sudu u Londonu. Iako je aukcija prikupila značajna sredstva, uz navode da je veći dio zarade namijenjen dobrotvornoj Zakladi Amy Winehouse, 75-godišnji otac otkrio je da su Parry i Gourlay prodale oko 150 predmeta, uglavnom odjeće.

Dvije godine kasnije, Gourlay je na aukciji prodala baletne cipele pjevačice, koje su prijateljici donijele 3 tisuće funti. Višemilijunsko bogatstvo preminule pjevačice naslijedio je njezin otac, Mitch Winehouse. On je na početku suđenja u Londonu izrazio ogorčenje zbog prodaje imovine svoje kćeri, tvrdeći da su predmeti dio njezine ostavštine, a ne darovi. Naglasio je da bi prijateljice trebale vratiti zarađeni novac za donaciju dobrotvornoj organizaciji Winehouse. Njegov odvjetnik je izjavio da je gospodin Winehouse nakon aukcije 2021. otkrio da Parry i Gourlay tvrde da posjeduju više od 150 aukcijskih lotova i namjeravaju zadržati prihod od prodaje.Opetovano su inzistirale da su bile 'potpuno transparentne' u pripremi za aukciju.

Daily Mail izvještava da su njihove tvrdnje u potpunoj suprotnosti s dokumentacijom. Predočene su i poruke između aukcionara i Parry, koje otkrivaju da je jedna haljina prodana za vrtoglavih 190 tisuća dolara, a Mitch smatra da pripada njemu. U tim porukama, Parry navodi da Mitch nije dobro upoznat s Amynim osobnim predmetima. Obitelj ih je, kako se navodi, smatrala toliko bliskima da su im imena čak uklesana na nadgrobnom spomeniku Amy Winehouse. One, međutim, inzistiraju da su bile samo bliske prijateljice, pri čemu je Parry radila i kao njezina stilistica. Tvrde da im je Amy posuđivala mnoge predmete koji su na kraju ostali njihovi, te da im je često darivala odjeću koju su imale puno pravo prodati na aukciji. Mitch je potvrdio da je njegova kći bila darežljiva i svima poklanjala stvari, ali izražava sumnju da im je poklonila baš 150 predmeta. Slučaj se i dalje vodi na sudu.