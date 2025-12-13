Naša glumica postala žrtvom! Upozorila obožavatelje: 'Molim vas prijavljujte'

Naša glumica Jelena Perčin upozorila je svoje pratitelje! Naime, i Jelena je postala žrtvom krađe identiteta, a na svojim društvenim mrežama je sve obavijestila o tome. "Dragi svi, čujem da se neki proizvod, zvan Nano slim, reklamira koristeći moje ime i fotografije. Nikad nisam ni čula za to, a kamoli koristila! Reklama je lažna, žao mi je ako je netko prevaren... Molim vas prijavljujte taj oglas", poručila je kratko.

Inače, javne ličnosti čestu su žrtve krađe identiteta, a o ovom problemu često govore na društvenim mrežama te tako upozoravanju svoje obožavatelje.

Perčin je na društvenim mrežama aktivna, a nedavno smo mogli vidjeti i kamo je otputovala te kako uživa. Glumica i glazbenik Ante Gelo, iskoristili su predblagdansko vrijeme za bijeg od svakodnevice. U iščekivanju Božića, uputili su se u Luksemburg kako bi uživali u adventskim čarima, a svoje su doživljaje podijelili na Instagramu. Gelo je sa svojim pratiteljima podijelio djelić blagdanske atmosfere iz inozemstva, objavivši fotografiju na kojoj pozira u društvu svoje partnerice. Snimka prikazuje spontani trenutak tijekom vožnje na jednoj od atrakcija božićnog sajma u Luksemburgu. Uz kratak, ali jasan opis "Luxembourg Advent", popraćen nizom emotikona božićnih drvaca, Gelo je dao do znanja da par uživa u ugođaju u srcu Europe. Jelenina 16-godišnja kći Lota, koju je dobila u prvom braku sa zagrebačkim poduzetnikom Kristijanom Babićem, komentirala je fotografiju preslatkim opisom: "Preslatki ste mi, a mama posebno", uz nekoliko emotikona.