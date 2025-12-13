Naši Portali
Naša glumica postala žrtvom! Upozorila obožavatelje: 'Molim vas prijavljujte'

13.12.2025.
u 11:45

"Dragi svi, čujem da se neki proizvod, zvan Nano slim, reklamira koristeći moje ime i fotografije. Nikad nisam ni čula za to, a kamoli koristila! Reklama je lažna, žao mi je ako je netko prevaren... Molim vas prijavljujte taj oglas", poručila je kratko Jelena Perčin.

Naša glumica Jelena Perčin upozorila je svoje pratitelje! Naime, i Jelena je postala žrtvom krađe identiteta, a na svojim društvenim mrežama je sve obavijestila o tome. "Dragi svi, čujem da se neki proizvod, zvan Nano slim, reklamira koristeći moje ime i fotografije. Nikad nisam ni čula za to, a kamoli koristila! Reklama je lažna, žao mi je ako je netko prevaren... Molim vas prijavljujte taj oglas", poručila je kratko.
Inače, javne ličnosti čestu su žrtve krađe identiteta, a o ovom problemu često govore na društvenim mrežama te tako upozoravanju svoje obožavatelje.

Perčin je na društvenim mrežama aktivna, a nedavno smo mogli vidjeti i kamo je otputovala te kako uživa. Glumica i glazbenik Ante Gelo, iskoristili su predblagdansko vrijeme za bijeg od svakodnevice. U iščekivanju Božića, uputili su se u Luksemburg kako bi uživali u adventskim čarima, a svoje su doživljaje podijelili na Instagramu. Gelo je sa svojim pratiteljima podijelio djelić blagdanske atmosfere iz inozemstva, objavivši fotografiju na kojoj pozira u društvu svoje partnerice. Snimka prikazuje spontani trenutak tijekom vožnje na jednoj od atrakcija božićnog sajma u Luksemburgu. Uz kratak, ali jasan opis "Luxembourg Advent", popraćen nizom emotikona božićnih drvaca, Gelo je dao do znanja da par uživa u ugođaju u srcu Europe. Jelenina 16-godišnja kći Lota, koju je dobila u prvom braku sa zagrebačkim poduzetnikom Kristijanom Babićem, komentirala je fotografiju preslatkim opisom: "Preslatki ste mi, a mama posebno", uz nekoliko emotikona.

