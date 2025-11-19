Naši Portali
BEZ ZADRŠKE

Haris Džinović opleo po bivšoj supruzi! Otkrio detalje razvoda: 'Ona ne može biti dama'

19.11.2025.
u 19:00

Iako je naglasio da se njegova ljubav nije promijenila unatoč razlazu, Džinović nije štedio oštre riječi na račun bivše supruge

Regionalna glazbena zvijezda Haris Džinović mjesecima je u fokusu javnosti zbog razvoda od supruge Meline. U nedavnom televizijskom istupu, pjevač je bez zadrške progovorio o krahu dvadesetogodišnjeg braka. Gostujući u emisiji "Premijera" napokon je pojasnio svoju zagonetnu izjavu da je "kriv što je previše davao", naglasivši kako se to nije odnosilo na financije, već na neograničenu slobodu. - U mojoj kući nije bilo ‘ne smiješ‘ ili ‘ne možeš‘. Mogla je otići kad hoće, doći kad hoće, putovati i trošiti koliko hoće… Ne znam što sam više mogao, jedino da amputiram ruku pa i nju dam - prenosi Mondo.rs pjevačeve riječi.

Iako je naglasio da se njegova ljubav nije promijenila unatoč razlazu, Džinović nije štedio oštre riječi na račun bivše supruge. - Tako je dama htjela… Pardon, gospođa. Dama ne može biti - ispravio se tijekom razgovora pa dodao: - Mislila je da na kraju svijeta ima nešto bolje, vjerojatno sam joj i dosadio. Nije mali period, 20 godina braka. Ne mogu nikoga kriviti što više neće biti sa mnom - zaključio je pjevač.

Haris Džinović otvoreno o ljubavnom životu nakon razvoda od Meline: 'Postoji žena'
Dok Haris otvoreno govori o svojoj boli, mediji u Srbiji pišu kako je modna dizajnerica Melina Džinović navodno već pronašla novu sreću. Prema napisima, modna dizajnerica zaručila se u Monaku za bogatog britanskog biznismena, čime su Harisove aluzije o "nečem boljem" dobile konkretan oblik i dodatno potaknule interes javnosti za privatni život donedavno skladnog para.

U međuvremenu, priča o Melininu novom partneru dobila je i dodatni, komplicirani zaplet. Kako također prenosi Mondo.rs, njezin zaručnik je navodno prije samo četiri mjeseca dobio dijete s mladom Ukrajinkom, s kojom je prekinuo vezu još tijekom njezine trudnoće. Izvori tvrde da je Melina prihvatila situaciju kao "njegov život prije nje" te da bi uskoro trebala upoznati bebu. U međuvremenu, Haris Džinović priznaje i da nakon svega nije u dobrim odnosima s njihovom kćeri Đinom.
showbiz razvod braka razvod Melina Džinović Haris Džinović

VA
VanjaPlank
19:35 19.11.2025.

Opet se papučar javlja. Kaj kmečiš sada, dobio si njenu mladu nježnicu a ona tvoje peneze. Svako se u jednom trenutku okoristio sa drugim.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

