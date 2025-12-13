Naši Portali
mnogi bi htjeli biti u blizini

FOTO Uh, koje društvo! Nives Celzijus i Žanamari javile se iz zajedničkog izlaska: Kombinacijama privukle pažnju

Nives Celzijus
Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
13.12.2025.
u 14:48

Nives i Žanamari javile su se iz jednog kluba te pokazale kako su se zabavljale i plesale. Nives je za ovu večer izabrala crvenu mini haljinu s s velikim dekolteom, a Žanamari mini suknju leopard uzorka i crni, dekoltirani top

Pjevačica Žanamari i influencerica, pjevačica, spisateljica, glumica Nives Celzijus petak navečer provele su u zajedničkom izlasku, a to su otkrile na društvenim mrežama. Nives i Žanamari javile su se iz jednog kluba te pokazale kako su se zabavljale i plesale. Nives je za ovu večer izabrala crvenu mini haljinu s s velikim dekolteom, a Žanamari mini suknju leopard uzorka i crni, dekoltirani top. Zajedničke snimke podijelila je Žanamari na Instagram storyju, a na njima se može vidjeti da su se odlično zabavljale.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Žanamari je nedavno ponovno dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica, a svojom posljednjom objavom na Instagramu doslovno je srušila internet. Vatrena Makaranka, koja nikada ne bježi od smjelih modnih kombinacija, objavila je video koji je u kratkom roku prikupio lavinu reakcija i komplimenata. Čini se kako je prosinac za Žanamari rezerviran za najodvažnija izdanja, jer ovo je već druga objava u nizu kojom pomiče granice.

U videu, snimljenom u moderno uređenom hodniku, Žanamari samouvjereno korača prema kameri odjevena u dugu, pripijenu crnu haljinu u potpunosti izrađenu od prozirne čipke. Kreacija je savršeno pratila svaku liniju njezinog isklesanog tijela, dok se ispod nje naziralo elegantno crno donje rublje, a posebno su se isticale tangice. Pjevačica je svoj izgled upotpunila malom crnom torbicom i elegantnim salonkama, dok joj je duga smeđa kosa ležerno padala preko ramena, zaokružujući ovaj glamurozan i provokativan stajling.

Kao glazbenu podlogu za svoj modni defile, Žanamari je odabrala legendarni hit "What's Up?" grupe 4 Non Blondes, a u opisu je duhovito poručila: "4ever Non Blonde" (Zauvijek ne-plavuša), aludirajući na ime benda. Ovim potezom još je jednom pokazala svoj smisao za humor i kreativnost, povezujući glazbu sa svojim vizualnim izričajem. Njezini pratitelji, kao i brojni kolege s estrade, nisu mogli sakriti svoje oduševljenje.

Nives je također vrlo aktivna na društvenim mrežama, a nedavno je ponovno dokazala zašto nosi titulu jedne od najintrigantnijih i najpraćenijih osoba na hrvatskoj javnoj sceni. Svojom najnovijom objavom na Instagramu doslovno je zapalila društvene mreže, podijelivši s vojskom svojih obožavatelja intiman proces nastanka nove tetovaže na vrlo provokativnom mjestu, gornjem dijelu bedra. Uvijek spremna na interakciju sa svojim pratiteljima, Nives je još jednom pokazala da se ne boji biti otvorena i svoja, što publika očito obožava.

Na videu objavljenom iz jednog zagrebačkog tattoo studija, Nives je bez imalo zadrške pokazala kako nastaje njezino novo umjetničko djelo na koži.

Pratitelje je provela kroz čitavu avanturu – od samog dogovora s tattoo majstorom, preko skiciranja željenog motiva, pa sve do bolnog, ali očito uzbudljivog procesa tetoviranja. Odjevena u kratku, lepršavu haljinu s uzorkom, koja je strateški otkrivala točno onoliko koliko je potrebno da zagolica maštu, Nives je hrabro podnosila ubode igle, povremeno praveći grimase koje su pokazivale da proces nije bezbolan, ali da je krajnji rezultat vrijedan svake nelagode. Na kraju snimke, s velikim osmijehom i ponosom, pokazala je završeno djelo – prekrasan i delikatan cvjetni motiv koji se elegantno obavija oko njezine noge, dodatno naglašavajući njezine poznate obline.

Ključne riječi
Nives Celzijus Žanamari showbiz

