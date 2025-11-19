Evo kako se glasa na izboru za Miss Universe, bivša misica Ivana Delač detaljno je sve objasnila

Skladatelj Omar Harfouch objavio je kako neće biti dio žirija ovogodišnjeg izdanja Miss Universe. Kako je naveo na svojem Instagramu, izrazio je svoju "duboku zbunjenost i zabrinutost" nakon što je doznao da je navodno formirana "impromptu" komisija kako bi se odabralo 30 finalistica među 136 zemalja sudionica. U pitanju je bila objava selekcijskog odbora uz opis "Upoznajte inspirativne članove Beyond the Crown selekcijskog odbora za 74. izbor za Miss Universe", što je prema riječima Harfoucha stvorilo još veću zbrku. Nedugo poslije ovih optužbi, oglasila se direkcija Miss Universe, poručivši kako Harfouchovi navodi nisu točni. "Organizacija Miss Universe izričito pojašnjava da nije stvoren nikakav improvizirani žiri, da nijedna vanjska grupa nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice ili birati finalistice i da sve procjene natjecanja i dalje slijede utvrđene, transparentne i nadzirane MUO protokole", napisali su u službenom priopćenju. Bivša Miss Universe Hrvatske i danas PR stručnjakinja, Ivana Delač objasnila je na svom Facebooku nešto detaljnije o čemu je točno riječ i što je program Voice for Change, odnosno Beyond the Crown.

- Temeljem službene izjave Miss Universe Organizacije Miss Universe (MUO) potrebno je razjasniti ulogu i svrhu programa Voice for Change, odnosno Beyond the Crown, kao i razlike između tog programa i zvaničnih dijelova natjecanja Miss Universe. Važno je da se dobro razumije struktura natjecanja Miss Universe i cijelog sustava kako bi izbjegla zbunjenost i netočno objavljene interpretacije.

Program Beyond the Crown je neovisna društveno–utjecajna inicijativa čiji je cilj promicanje liderstva, obrazovanja, zdravlja, inkluzije i humanitarnih projekata. Ovaj program djeluje potpunо odvojeno od Miss Universe natjecanja, nema utjecaja na bodovanje natjecateljica i ima vlastiti, poseban žiri koji nije povezan sa žirijem preliminarnog niti finalnog natjecanja. Miss Universe Organizacija navodi kako je u javnosti došlo do pogrešnih tumačenja, među kojima i tvrdnji da je formiran neki paralelni žiri koji utječe na izbor finalistica. MUO jasno ističe da nije stvoren nikakav alternativni ili improvizirani žiri, te da sve odluke vezane uz odabir natjecateljica u potpunosti slijede službene i transparentne protokole Miss Universe natjecanja - objasnila je Ivana Delač na svom Faebook profilu. U nastavku objave je jasno naznačila razliku između žirija Beyond the crown i preliminarnog natjecanja i finala.

Vrlo je važno naglasiti da Miss Universe uglavnom ima potpuno različite žirije za:

* program Beyond the Crown,

* preliminarno natjecanje,

* finalno natjecanje.

Ti žiriji imaju različite uloge i najčešće se ne preklapaju ali i mogu.

ŠTO OBUHVAĆA PRELIMINARNO NATJECANJE MISS UNIVERSE?

Preliminarno natjecanje održava se dva do tri dana prije finala i sastoji se od tri službena segmenta:

1. Intervju sa preliminarnim žirijem — članovi žirija za preliminarni intervju najčešće su potpuno drukčiji od onih koji ocjenjuju u finalu.

2. Natjecanje u kupaćim kostimima

3. Natjecanje u večernjim haljinama

Svrha preliminarnog natjecanja je odabrati Top 30 natjecateljica od ukupno oko 120/140 država sudionica. Rezultati preliminarnog natjecanja nikada se ne objavljuju unaprijed — Top 30 postaje poznat tek tijekom finalne večeri.

KAKO IZGLEDA FINALE MISS UNIVERSE?

U finalnoj večeri natjecanje izgleda ovako:

1. Objava Top 30 temeljem preliminarnog bodovanja.

2. Izbor Top 12 nakon novih nastupa na pozornici.

3. Natjecanje Top 12 u kupaćim kostimima i večernjim haljinama za ulazak u Top 5.

4. Top 5 odgovara na pitanja žirija vezana uz društvene teme, globalne probleme i vrijednosti.

5. Izbor Top 3.

6. Završni intervju Top 3, nakon čega žiri bira novu Miss Universe.

Kao bivša hrvatska Miss Universe i netko koja je kroz godine ostala povezana sa Direkcijom, smatram važnim da se jasno razlikuju službeni segmenti natjecanja od dodatnih društveno–utjecajnih programa poput Beyond the Crown. Ti programi imaju veliku vrijednost i promiču važne teme, ali oni nemaju utjecaja na samo bodovanje niti na plasman natjecateljica. Preliminarno natjecanje za Miss Universe – intervju, kupaći kostimi i večernje haljine – ključni su elementi koji određuju ulazak u Top 30, a sve se to odvija prema strogo definiranom i transparentnom protokolu. Tko je ušao u Top 30 saznat će se u finalu. Sretno Laura Gnjatović MISS UNIVERSE Croatia, poručila je Ivana Delač.