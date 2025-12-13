FOTO Danijela Dvornik iskreno priznala svoju pogrešku: 'Umjesto da sam večeras zablistala, sjedim doma'

Danijela Dvornik još je jednom pokazala zašto je toliko omiljena među svojim pratiteljima – svojom iskrenošću i sposobnošću da se nasmije na vlastiti račun. U najnovijoj objavi na Instagramu, Danijela je otkrila kako joj se izjalovio plan za glamurozan večernji izlazak, no umjesto da očajava, situaciju je okrenula u svoju korist, pokazavši da sreću pronalazi u malim, neplaniranim trenucima. Podijelila je niz prekrasnih fotografija koje svjedoče o ljepoti splitskog sutona, ali i svoje misli koje su nasmijale i dirnule mnoge.

Bez dlake na jeziku, Danijela je objavu započela riječima koje su mnoge iznenadile svojom direktnošću: "J*bi ga... zaj*bala sam se. Nije mi prvi put." Odmah je objasnila o čemu se radi. "Ponekad iz nekog razloga zapamtim nešto krivo i ne trudim se da provjerim jer sam toliko sigurna da uopće nisam sigurna", napisala je, opisujući situaciju s kojom se svatko može poistovjetiti. Zbog te male pogreške, njezini planovi su se u potpunosti promijenili. "Umjesto da sam večeras zablistala u haljini i novim cipelama, sjedim doma s materom u Splitu", otkrila je Danijela, dodavši duhovitu opasku: "Takav mi je horoskop. Neće me glamurozni život nikako."

Ipak, kako to kod nje obično biva, nije dopustila da joj propali planovi pokvare raspoloženje. Upravo suprotno, iskoristila je priliku za uživanje u svom rodnom gradu. "Ipak sam sunčano vrijeme iskoristila za prošetati se gradom koji je na žalost u predvečernjim satima teška pustoš ali ipak predivan. Taman je sunce zalazilo pa sam uhvatila nekoliko fotki", poručila je uz seriju fotografija na kojima pozira nasmijana na splitskoj Rivi i Prokurativama, kao i uz čarobne prizore zalaska sunca nad gradom. Svoj optimizam sažela je u hashtag #nistamineceovivikendpokvarit.

Podsjetimo, supruga pokojnog legendarnog pjevača Dine Dvornika na društvenoj mreži Instagram gotovo svakodnevno usrećuje svoje pratitelje detaljima iz privatnog života. Tako je sada pokazala kako izgleda uređenje njezina toplog doma, a pokazala je i predivno blagdansko ozračje. Na društvenim je mrežama podijelila fotografiju svog dnevnog boravka, u kojem dominiraju svijetli tonovi, mekani jastuci i efektna umjetna vatrica, koja prostoru daje poseban i topao ugođaj.

Ispod fotografije priznala je napisala kako je ona svoju predblagdansku generalku čišćenja već obavila. - Naradila sam se, od jutros traje ova moje predblagdanska generalka. Morala sam ormare i svu garderobu raščistiti, organizirati, presložiti i konačno se oprostiti od nekih komada koji samo zauzimaju prostor kojeg uvijek kronično nedostaje - napisala je iskreno ispod fotografije koja prikazuje njezinu sofu, stolić i police s knjigama. No, nakon što je savladala i najveći dio ormara, Danijela je nastavila u istom ritmu. - Ali nisam stala samo na tome, uredila sam sve kompletno. Sada zadovoljna sjedim u trosjedu i uživam u čistoći, uz umjetnu vatricu i fejk pucketanje... ali baš me briga, bar me ne košta dodatnog rada i čišćenja - poručila je Danijela, inače majka jedne od najpoznatijih influencerica u Hrvatskoj, Elle Dvornik.

Preostalo joj je još urediti kupaonicu i kozmetiku, ali to je odlučila ostaviti za idući dan. - Nisam više imala koncentracije, a ni snage - priznala je te u nastavku zaključila: - No planovi za sutra već su spremni: jutarnji trening, odlazak u spizu i kuhanje ručka za prijateljicu Ladu. Dvije su prijateljice, kako kaže, već otvorile svoju jesensko-zimsku tradiciju 'jedemo po kućama', s motom: 'gdje ima hrane za jednog, ima i za dvoje' - zaključila je na kraju objave. Podsjetimo, Danijela Dvornik posljednjih godina živi na otoku Braču, a s prijateljima nerijetko dijeli kako je uredila pojedine dijelove te kako uživa u toplini svog doma daleko od gužve i javnosti.