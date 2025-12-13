Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
na gripama

Plavi orkestar zatvara veliku turneju u Splitu, evo što očekuju publiku

Foto: Roberta Frančula
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
13.12.2025.
u 09:54

Nakon rasprodanih koncerata u Areni Zagreb, na Šalati, u pulskoj Areni, Varaždinu i Rijeci, legendarni sarajevski bend dolazi pred splitsku publiku u sklopu turneje kojom obilježava 40 godina postojanja. Umjesto klasične obljetnice, Plavi orkestar doživio je snažan povratak koji je prerastao u pravi regionalni glazbeni fenomen

Split je večeras u znaku bezvremenskih hitova – Plavi orkestar nastupa u dvorani Gripe, gdje će velikim koncertom zaokružiti jednu od najuspješnijih godina u svojoj karijeri.

Nakon rasprodanih koncerata u Areni Zagreb, na Šalati, u pulskoj Areni, Varaždinu i Rijeci, legendarni sarajevski bend dolazi pred splitsku publiku u sklopu turneje kojom obilježava 40 godina postojanja. Umjesto klasične obljetnice, Plavi orkestar doživio je snažan povratak koji je prerastao u pravi regionalni glazbeni fenomen.

Publiku večeras očekuje presjek karijere ispunjen pjesmama koje su obilježile generacije – Suada, Bolje biti pijan nego star, Sava tiho teče, Goodbye Teens, Ako su to samo bile laži, Lovac i košuta, Odlazim i mnoge druge. Posebnu čar koncertima daje činjenica da bend danas okuplja publiku svih uzrasta – od onih koji su uz njihove pjesme odrastali, do mlađih generacija koje su ih ponovno otkrile putem društvenih mreža.

Frontmen Saša Lošić Loša i bend najavljuju emotivnu i energičnu večer, a splitske Gripe još jednom će potvrditi status mjesta na kojem se pišu važne koncertne uspomene.

Ključne riječi
Split turneja koncert Plavi Orkestar showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

kao iz filmova

Luksuzan Božić u Kulmerovim dvorima! Evo kako je Iva Todorić uredila svoj dom za blagdane

Kada se pogledaju ove spektakularne fotografije, prva riječ koja pada na pamet je – bezvremenska elegancija. Na fotografijama se može vidjeti klasični pristup blagdanskom uređenju koji nikada ne izlazi iz mode. Paleta boja temelji se na tri stupa božićne tradicije: dubokoj, bogatoj zelenoj boji jelovih grana koja simbolizira život i nadu; strastvenoj i toploj crvenoj koja priziva osjećaj ljubavi i slavlja; te profinjenoj zlatnoj koja unosi dozu luksuza, svjetlosti i svečanosti

Pula: Parni valjak u prepunoj Areni odrzao koncert
2
HRVOJE HORVAT:

Dvanaest novih pjesama ne donosi promjene u odnosu na Husov autorski rukopis zadnjih godina

Svaki "pravi" bend mora i na koncertnom terenu dokazivati vrijednost, da ne završi u virtualnom životu, što je kod nas česta situacija s mnogim jednokratnim medijskim zvijezdama i zvjezdicama brzog uspona i još bržeg pada. Svi koji aktivno sviraju još od osamdesetih, ili dulje, suočeni su sa sličnim problemima i hipotekom prošlih zasluga, te s publikom koja ih voli baš onakve kakvi su bili dok je i ta publika bila mlada i sve je bilo ljepše, pa i ovi iz publike. Stoga je i promjena u karijerama manje, ili one mogu biti stidljive, da ih masovna publika "ne zamjeri"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!