KRENULI SU SVATKO SVOJIM PUTEM

Evo tko je bivši suprug Meri Goldašić, ima svoju tvrtku i evo čime se bavi

19.11.2025.
u 14:57

Influencerica je putem društvenih mreža objavila informaciju kako se razvodi od supruga

Influencerica i bivša natjecateljica showa "Masterchef" Meri Goldašić danas je s pratiteljima na Instagramu objavila vijest kako se razvodi od supruga Jure. U objavi je napisala kako već neko vrijeme ona i suprug nisu zajedno te je dodala: - Nije bilo neke velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća. U srpnju ove godine dok su još bili bračni par dali su zajednički intervju za Story i tada je javnost saznala neke nepoznate detalje o samozatajnom Juri. Meri je u tom razgovoru otkrila čime se bavi njezin sada bivši suprug. 

- Jurin je tempo luđi od mog, uz nekoliko zaposlenih i vlastitu tvrtku, sigurno mu je zahtjevnije i teže. Jure se bavi ugradnjom solarnih elektrana i jako je uspješan u svom poslu. Inženjer je strojarstva, perfekcionist, jako marljiv i fokusiran, upravo zbog toga iza sebe ima zaista velike projekte. Ja se ne hvalim javno često jer on to ne voli, kaže da želi da njegov rad priča sam za sebe, ali iskoristit ću priliku da naglasim njegove uspjehe jer mislim da je zaslužio - ispričala je Meri. Jure je tada otkrio i što javnost ne vidi i ne zna o Meri.

- Najviše vidim njenu emotivnu stranu i koliko je s ljudima snažna, a u naša četiri zida ranjiva i nježna. To je nešto što rijetko tko na prvu uspije zaključiti o Meri - ispričao je tom prilikom. Tada su otkrili kako su se upoznali u jednom noćnom klubu u Splitu. Meri je tada radila u Kopenhagenu, a Jure u Puli i prvi put su zajedničko vrijeme proveli u Opatiji. -  Dočekao me s buketom cvijeća na aerodromu i taj trenutak kad sam ga vidjela, noge su mi se odsjekle i znala sam da je to to. Ugasili smo mobitele i proveli ta tri dana zajedno i zapravo se sve poslije toga jako brzo odvijalo. Najviše mi se i svidjelo to što nije bilo igrica, već isti zajednički planovi, ciljevi i čista ljubav - prisjetila se u intervju Meri.

FOTO Meri Goldašić publika je upoznala u 'Masterchefu', a ovako se mijenjala kroz godine
Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame
1/19
Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
15:09 19.11.2025.

Pih, danas svoju tvrtku očito nemaju samo najveći jadnici i gola sirotinja. Svi ostali su uspješni poduzetnici i influenceri.

