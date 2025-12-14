Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
dvoranska turneja

Marko Perković Thompson održao drugi koncert u Zadru, evo kakva je bila atmosfera

Biograd: Marko Perkovi? Thompson nastupio pred mnogobrojnom publikom
Foto: Filip Brala/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
14.12.2025.
u 10:00

Glazbenik je i u petak nastupao u ovom gradu te izveo svoje brojne pjesme

Glazbenik Marko Perković Thompson nastavio je svoju dvoransku turneju i to drugim koncertom u Zadru. Thompson je sinoć pjevao u ovom gradu, a na svojim društvenim mrežama podijelio je i dio atmosfere s koncerta.
- Pozdrav iz Zadra - poručio je kratko, a fotografije možete pogledati OVDJE. Inače, glazbenik je i u petak nastupao u ovom gradu te izveo svoje brojne pjesme. 

Dodajmo i da zbog njegovih koncerata je promijenjen vozni red Jadrolinije. Naime, na službenoj stranici objavili su novi, privremeni red vožnje. "Dana 12. i 13. prosinca 2025. godine (petak i subota) trajekt će iz luke Zadar/Gaženica za luku Preko isploviti u 23:59 sati umjesto u 23:00 sata", naglasili su te pojasnili za Index da se radi u uobičajenoj praksi. "Riječ je o uobičajenoj praksi koja se dosljedno primjenjuje duž čitavog Jadrana. U konkretnom slučaju, red plovidbe izmijenjen je na zahtjev Općine Preko. Jadrolinija je pouzdan partner otočanima i aktivno doprinosi unaprjeđenju kvalitete života na otocima, čineći svakodnevicu pristupačnijom i povezanijom", poručili su.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
Biograd: Marko Perkovi? Thompson nastupio pred mnogobrojnom publikom
1/60

Inače, Thompson je do sada nastupio u Osijeku i Varaždinu, a nastavak ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. Podsjetimo, Thompsonov tim zatražio je od zagrebačke vlasti i termin u Areni 28. prosinca, no to im nije udovoljeno zbog spornog stiha iz pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je nakon toga odgovorio na društvenim mrežama. "Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Domovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesma 'Bojna Čavoglave'. Napadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najradije izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je.

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju." 

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je. Osim toga, najavio je i koncert u Poreču, za početak iduće godine.

Ključne riječi
Zadar koncert Marko Perković Thompson showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
SP
Sparks18
10:21 14.12.2025.

Dibro je rekao Marko, pasi laju i još više će lagati i to je njihov posao. Hrvatska je ostvarena i trajati će još dosta dugo. Sljedbenici jednonogog i dalje će lagati bez uspjeha

ST
StariSokol
11:11 14.12.2025.

Nisu ni branitelji što su bili. Umjesto da se pobune protiv zabrana oni "glasno" šute.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

21
kao iz filmova

Luksuzan Božić u Kulmerovim dvorima! Evo kako je Iva Todorić uredila svoj dom za blagdane

Kada se pogledaju ove spektakularne fotografije, prva riječ koja pada na pamet je – bezvremenska elegancija. Na fotografijama se može vidjeti klasični pristup blagdanskom uređenju koji nikada ne izlazi iz mode. Paleta boja temelji se na tri stupa božićne tradicije: dubokoj, bogatoj zelenoj boji jelovih grana koja simbolizira život i nadu; strastvenoj i toploj crvenoj koja priziva osjećaj ljubavi i slavlja; te profinjenoj zlatnoj koja unosi dozu luksuza, svjetlosti i svečanosti

Pula: Parni valjak u prepunoj Areni odrzao koncert
2
HRVOJE HORVAT:

Dvanaest novih pjesama ne donosi promjene u odnosu na Husov autorski rukopis zadnjih godina

Svaki "pravi" bend mora i na koncertnom terenu dokazivati vrijednost, da ne završi u virtualnom životu, što je kod nas česta situacija s mnogim jednokratnim medijskim zvijezdama i zvjezdicama brzog uspona i još bržeg pada. Svi koji aktivno sviraju još od osamdesetih, ili dulje, suočeni su sa sličnim problemima i hipotekom prošlih zasluga, te s publikom koja ih voli baš onakve kakvi su bili dok je i ta publika bila mlada i sve je bilo ljepše, pa i ovi iz publike. Stoga je i promjena u karijerama manje, ili one mogu biti stidljive, da ih masovna publika "ne zamjeri"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!