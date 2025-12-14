Ivan Dečak: 'U Italiji me uvijek iznova iznenadi njihova neopisiva sposobnost življenja, opuštenost i toplina'

Frontmen grupe Vatra, Ivan Dečak, otkrio je detalje o nedavnom spontanom putovanju u Italiju s partnericom Ninom Celio Cegom, Aljošom i Tonkom Šerić iz grupe Pavel te drugim prijateljima. Grupa je uživala u obiteljskom vikendu u podnožju Dolomita, istražujući regiju Veneto i otkrivajući talijanska blaga.

Područje u kojem su Ivan Dečak i njegova pratnja proveli nedavni vikend jedan je od najimpresivnijih prirodnih bisera sjeverne Italije – Dolomiti, smješteni u regiji Veneto. Dolomiti su masiv u istočnim Alpama, poznat po svojim dramatičnim vapnenačkim stijenama, jedinstvenim prirodnim oblicima i spektakularnim alpskim krajolicima. Ova planinska oblast sa svojih 142 tisuće hektara obuhvaća 21 vrh viši od 3000 metara, od kojih je najviši Marmolada s impresivnih 3344 metra nadmorske visine. Područje je zbog svoje prirodne ljepote pod zaštitom UNESCO-a kao svjetska baština, što ga čini izuzetno popularnim odredištem za ljubitelje prirode, planinarenja i avantura na otvorenom.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija

Regija Veneto, gdje su smješteni Dolomiti, obuhvaća i brojna slikovita jezera, široke alpske livade te slikovite gradove i sela prepuna povijesnih i kulturnih znamenitosti. Jedno od najpoznatijih jezera u ovom dijelu je Lago di Braies, poznato po smaragdnoj vodi i fotografijama koje oduzimaju dah. Tu je i jezero Misurina, najveće prirodno jezero na području Dolomita, poznato po ljekovitim svojstvima. Za ljubitelje prirode nezaobilazna su i mjesta poput Tre Cime di Lavaredo – poznatih šiljatih planinskih vrhova idealnih za planinarenje i spektakularne panorame. Regija je gotovo raj za outdoor aktivnosti: od vožnje bicikla kroz netaknute doline i visoravni, preko penjanja na visoke stijene do uživanja u zimskim sportovima tijekom snježne sezone.

Gradovi u regiji Veneto i podnožju Dolomita, kao što su Cortina d'Ampezzo, Bolzano ili manje poznata mjesta poput Talvega, odišu poviješću, kulturom i aristokratskim šarmom. Cortina je poznata kao luksuzno skijaško središte koje je kroz povijest privlačilo mnoge poznate osobe. Ovdje se mogu posjetiti i brojni muzeji, umjetničke galerije te uživati u vrhunskoj talijanskoj gastronomiji koja kombinira lokalne sireve, pršut, tjesteninu i vina. Osim prirodnih ljepota, doline i gradovi u ovom području očaravaju svojom arhitekturom, mirnim ulicama i bogatim tradicijama.

Za one koji vole avanturističke ture, u Dolomitima postoje brojne žičare i šetnice, uključujući terase s kojih se pružaju panoramski pogledi na najfascinantnije vrhove i doline. Regija je idealna u svim godišnjim dobima – od toplih sunčanih dana u proljeće i ljeto, preko šarenila jeseni, do zimske bajke pokrivene snijegom. Ovo područje pruža potpuni bijeg od gradske vreve, a istodobno pruža brojne sadržaje i mogućnosti za aktivan odmor i opuštanje.

Ivan Dečak i njegova pratnja imali su sreću boraviti u ovom bajkovitom krajoliku koji spaja prirodne ljepote, kulturno bogatstvo i autentičan talijanski duh. Njihovo smještajno mjesto u podnožju Dolomita s pogledom na rijeku Piave i planinske vrhove bilo je idealno polazište za otkrivanje kako poznatih destinacija poput Venecije i Ferrare, tako i manje poznatih, ali šarmantnih mjesta regije Veneto. Ovaj dio Italije zasigurno je jedno od onih mjesta koje ostavlja dubok dojam i nepresušnu želju za ponovnim povratkom.

"Naša putovanja najčešće nastaju spontano, u kasnim noćnim satima, tijekom druženja s prijateljima. U tim trenucima, kad se muškarcima polako gasi "čip za racionalno razmišljanje", ženama se, čini se, uključi puni pogon, pa se rezervacije dogode brže nego što itko stigne reagirati. Tako je bilo i ovoga puta. Zapravo, isti se scenarij nedavno ponovio: noćna euforija završila je bukiranjem leta za London u siječnju. I premda se panično bojim aviona, tada sam bio najuzbuđeniji u grupi. No već sljedeće jutro stisnula me panika.... let je za nešto više od šezdeset dana. Italija je, također, dogovorena 'brzinom svjetlosti', lovio se produženi vikend i autodestinacija", rekao je Ivan Dečak i otkrio kako je teklo putovanje.

"Kad putujemo u većim grupama, obično odaberemo jednu bazu iz koje svakodnevno otkrivamo okolna mjesta. Ovaj smo put iznajmili kuću u podnožju Dolomita, dovoljno veliku za osmero odraslih i sedmero djece, s prekrasnim pogledom na planinske vrhove i dolinu rijeke Piave. Bilo je to idealno polazište za kratke izlete, pa smo svaki dan vozili prema Veneciji, Ferrari, ali i prema manjim, manje razvikanim gradićima regije Veneto, koji često kriju pravo talijansko blago. Na povratku kući nismo mogli odoljeti ni kratkom zaustavljanju u Trstu, unatoč snažnoj buri koja je dobrano šibala grad", istaknuo je Dečak koji se oduševio tim krajem.

"Ferrara me, kao i svaki put, oduševila svojom bajkovitom atmosferom. Taj UNESCO-om zaštićen grad uvršten je na popis Svjetske kulturne baštine, što se jasno vidi na svakom koraku. Osnovana u 7. stoljeću prije Krista, Ferrara je svoj uzlet doživjela u srednjem vijeku. Danas je prepuna samostana, renesansnih palača, muzeja, umjetničkih galerija i utvrda. Osim toga, hvale se izvrsnim sirevima. Zahvaljujući sveučilištu osnovanom davne 1391.godine, grad odiše mladenačkom energijom i slobodnim duhom. To je i grad biciklista, koji su izuzetno strpljivi prema šetačima. Ferrara je mjesto koje bi svatko tko putuje sjevernom Italijom svakako trebao posjetiti", dodao je uz entuzijazam. Otkrio je i neke od savjeta za putnike koji se spremaju na istu destinaciju.

"Najbolji savjet jest da se potpuno prepustite planovima svojih supruga. One će se pobrinuti da vidite sve što treba, a vama će, kad se navečer vratite u smještaj, savjest biti čista dok s prijateljima uživate u odličnoj ponudi talijanskih vina", otkrio je Dečak s osmijehom. Naravno, i ovog puta važan dio putovanja bilo je uživanje u domaćim specijalitetima.

"Ne mogu zamisliti nijedno putovanje bez istraživanja lokalne kuhinje. To je, barem meni, jednako važno kao i upoznavanje kulture i povijesti, ali i aktualnih događaja. Kad ste u Italiji, gastronomska razočaranja praktički ne postoje. Od svježe tjestenine, domaćih sireva i pršuta, do slastica i vina, sve je savršeno. Talijanska kuhinja neizbježan je dio putovanja i jedan od razloga zbog kojih se uvijek rado vraćamo. Ovog puta, uz toliki broj djece, ipak smo više jeli da bismo preživjeli, nego da bismo uživali", navodi pjevač.

"U Italiji me rijetko što negativno iznenadi, možda tek gužve, ali one su, barem u turističkim gradovima, i očekivane. Pozitivno me iznova iznenadi njihova neopisiva sposobnost življenja, opuštenost, toplina i to kako sve uspiju pretvoriti u mali ritual uživanja", kaže Dečak koji je pohvalio lokalno stanovništvo.

"Talijani su poznati po temperamentu. Glasni, brbljavi, uvijek spremni na raspravu, ali i neizmjerno topli i pristupačni. Mi često putujemo u velikim obiteljskim grupama, ponekad po 15–20 ljudi, uključujući djecu. Ipak, gdje god došli, bili to restorani, slastičarnice, kafići... dočekivali su nas raširenih ruku i s osmijehom. Često su nas i počastili. "Hrvata ima doslovno posvuda, i to nije floskula. Na svakom putovanju sretnem barem jednog 'našeg' i uvijek mi je to simpatično. Stvori se neka posebna povezanost u tuđini. Italija nam je blizu, pa nije neobično sresti svoje gore list", istaknuo je Dečak. Kazao nam je i da su mu putovanja jako bitna.

"Putovanja proširuju horizonte, ali i zbližavaju obitelj. Kad se makneš od svakodnevnih obveza, kao da se ponovo povežeš sa svima oko sebe. Osim toga, u mom je poslu putovanje važan segment, pa za mene doista vrijedi izreka: "Kretanje je život", dodao je Dečak.

"Sada kada se reprezentacija plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku, želja mi je projuriti tim kontinentima i usput uživati u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Putovati i gledati nogomet – teško da može bolje", otkrio je na kraju razgovora.