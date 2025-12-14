Od hollywoodske zvijezde do optuženika – pad, borba za rehabilitaciju i povratak na sud

Kevina Spaceya, glumca nekoć svjetskoga glasa i jednog od najtalentiranijih glumaca srednje generacije, danas ponajviše bije glas (homo)seksualnog predatora. Kada se već činilo da uspješno vraća teško narušenu reputaciju, nakon što je 2023. u kaznenom postupku u Ujedinjenom Kraljevstvu oslobođen optužbi za seksualni napad na četvoricu muškaraca, glumac će ponovno stati pred britansko pravosuđe. Naime, Visoki sud u Londonu proteklih je dana objavio javni poziv glumcu, ovoga puta u građanskom postupku, zbog optužbi za seksualne napade, za što ga sada progone trojica muškaraca. Sjenu na karijeru tog popularnog glumca bacilo je nekoliko optužbi od 2017. u sklopu pokreta #MeToo. Događaji koji su predmet tužbi odigrali su se između 2004. i 2015., u vrijeme kada je Spacey bio umjetnički direktor kazališta Old Vic u Londonu i kada su tužitelji bili mladi glumci u usponu. Osramoćena hollywoodska zvijezda, nagrađena Oscarom za uloge u filmovima "Privedite osumnjičene" ("Usual Suspects") i "Vrtlog života" ("American Beauty"), i sam se našao u vrtlogu života. Na optužbe uzvraća tvrdnjom da nije kriv i istodobno u intervjuima vapi što je postao "beskućnik" koji živi po hotelskim sobama jer se suočava s golemim pravnim troškovima i jer mu nitko ne želi dati ulogu.

"Moj dom u Baltimoreu prodan je na aukciji usred sveukupno ne baš sjajne financijske slike. Troškovi u posljednjih sedam godina bili su astronomski, a prihodi minimalni. Živim po hotelima, po unajmljenim stanovima. Idem tamo gdje je posao. Doslovno nemam dom, to je ono što pokušavam objasniti", poručio je nedavno u intervjuu za The Telegraph. Potom se, tri dana nakon spomenute izjave, obratio javnosti putem društvene mreže i otkrio kako su mu tisuće ljudi ponudile smještaj, premda je termin "beskućnik" koristio kolokvijalno. "Postoji mnogo ljudi koji su u težim financijskim situacijama. Osjećam da bi bilo neiskreno s moje strane da vam dopustim da vjerujete da sam doista beskućnik u pravom smislu te riječi", pojasnio je svoju nespretnu izjavu glumac, čijem je dramatičnom padu prethodio i buran život. Njegovo osobno putovanje, obilježeno i uspjesima i previranjima, stvorilo je složeniju priču o čovjeku koji je dosegnuo vrhove Hollywooda, redefinirao kazališnu scenu, postao jedno od najprepoznatljivijih lica suvremene pop-kulture, a zatim se suočio s izazovima koji su ga na dugo vrijeme udaljili od svjetla reflektora, u vrijeme kada je trebao uživati u plodovima svoga rada i slave.

Kevin Spacey Fowler rođen je 26. srpnja 1959. u gradu South Orangeu u državi New Jersey kao najmlađe od troje djece. Majka Kathleen radila je kao tajnica, a otac Geoff Fowler bio je podatkovni konzultant koji je ujedno pisao članke za stručne časopise. Često bi bio bez posla zbog čega je obitelj do Kevinove 14. godine promijenila čak deset adresa. Jedna od njih pokazat će se ključnom, ona u Los Angelesu, što će mu otvoriti vrata svijetu glume kojem će se kasnije potpuno predati. Već u djetinjstvu pokazivao je sklonost prema imitacijama, humoru i drami, a učitelji su primjećivali da ima intuitivan osjećaj za nastup. Tek desetljećima nakon seksualnog skandala koji je uzdrmao filmski svijet, njegov stariji brat sa svijetom je podijelio strašnu istinu koja je obilježila njihovo djetinjstvo. U ekskluzivnom intervjuu Randall Fowler je otkrio kako su on, brat Kevin i njihova sestra Julie bili žrtve fizičkog i seksualnog zlostavljanja nasilnog i psihički nestabilnog oca, zbog čega se Kevin "pretvorio u čudovište čiji je život bio laž". Stoga je jasnije zašto njegov put prema pozornici nije bio linearan. Do tada povučen, Kevin je preko noći postao problematičan. Nakon što je zapalio sestrinu kućicu na drvetu, otac ga je upisao u vojnu školu Northridge kako bi ga naučio disciplini. No ni to nije urodilo plodom jer je, nakon što je napao drugog učenika, izbačen iz škole. Upisao se u klasičnu srednju školu Chatsworth High School, gdje se zaljubio u glumu. Bio je član kluba govornika i kazališnog kluba, a njegova generacija đaka dodijelila mu je titulu najboljega glumca. Prve uloge igrao je u školskoj predstavi "Moje pjesme moji snovi", a u to je vrijeme, točnije kada je navršio 17, odbacio očevo, odnosno obiteljsko prezime i počeo se nazivati samo Kevin Spacey – Spacey je njegovo srednje ime.

Nakon što je maturirao 1977., nekoliko godina pokušavao je uspjeti kao stand-up komičar, no ipak se odlučio za glumački smjer i 1979. upisao je poznatu školu Julliard u New Yorku. U kazalištu je debitirao ulogom u "Henriku VI." na newyorškom šekspirijanskom festivalu, a potom igra u Ibsenovim "Duhovima" na Broadwayu. Ondje je ostvario i prvu istaknutiju ulogu u predstavi "Dugo putovanje u noć". Obiteljske spone s ocem i bratom je prekinuo, a jedina osoba s kojom je Kevin svih godina ostao u kontaktu bila je njihova majka. Naime, Kathleen je 1985., u vrijeme kada je Kevin radio svoje upečatljivije prve glumačke korake, osvojila gotovo dva milijuna dolara na lutriji i dio novca uložila u Kevinovu karijeru. Tijekom kasnih osamdesetih i ranih devedesetih pojavljivao se u nizu sporednih, ali zapaženih filmskih uloga. Publika ga je počela prepoznavati po osebujnoj mješavini karizme i nečeg uznemirujuće nepredvidljivog, što će kasnije postati njegov zaštitni znak. No, prve velike uloge stižu 1995. poput one koja ga je lansirala u zvjezdanu orbitu, uloge tajanstvenog kriminalca Verbala Kinta u kultnom "Privedite osumnjičene", za koju je osvojio i svoj prvi Oscar za najbolju mušku sporednu ulogu. Iste je godine briljirao i u krimi trileru "Sedam" Davida Finchera u ulozi serijskog ubojice koji svoje žrtve bira prema biblijskih sedam smrtnih grijeha. Drugim Oscarom, onim za najbolju mušku ulogu, ovjenčan je 1999. za ulogu Lestera Burnhama, depresivnog američkog patera familiasa u krizi srednjih godina u drami Sama Mendesa "Vrtlog života".

Još jednu briljantnu ulogu ostvario je u "Kući od karata", dramskoj seriji koja je lansirala Netflix u najpopularniji streaming-servis na svijetu. Spacey je u seriji briljantno portretirao beskrupuloznog američkog političara Francisa Underwooda koji se zahvaljujući nizu spletki i makinacija uspinje na funkciju američkog predsjednika. No, snimanje kasnijih sezona serije Spacey je naprasno napustio 2017. nakon što su se u javnosti prvi put pojavile optužbe o seksualnom zlostavljanju na njegov račun. Bilo je to vrijeme rađanja pokreta MeToo, kada su Hollywood i neke od vodećih američkih filmskih kompanija mjesecima potresani problematikom spolnog uznemiravanja i napastovanja. Lavina se pokrenula otkrićem da je hollywoodski producent Harvey Weinstein, suosnivač kompanije koja je bila među najutjecajnijima, desetljećima spolno uznemiravao i napadao glumice koje su se konačno ohrabrile o tome progovoriti. Posljedice (i) za Spaceya bile su dramatične: Netflix je s njim raskinuo suradnju, redatelj Ridley Scott doslovno ga je izbrisao iz filma koji su tada zajedno snimali, a Spacey je preko noći u Hollywoodu postao persona non grata. Zbog gubitaka koje je produkcijskoj kući donio odlazak glumca iz postave "Kuće od karata", Spacey je bio prisiljen platiti 31 milijun dolara odštete.

K tome, mučna događanja još su jednom izbacila na površinu zaboravljena pitanja o njegovoj seksualnosti koja su se davno počela nametati, djelomično zato što je uvijek bio iznimno tajnovit kada je o intimi riječ. Uz to, gotovo da se na prste jedne ruke mogu nabrojiti žene s kojima je bio povezan, osobito nakon što je postao planetarno slavan. U najtežem trenutku života i karijere nož u leđa zario mu je rođeni brat, koji je pred javnost izbacio sav prljav obiteljski veš desetljećima unazad. Prema riječima Randyja, odrastali su u kući užasa u kojoj ih je otac neprestano tukao, izgladnjivao i zlostavljao. "Otac je bio neonacist koji je na kaminu držao fotografiju Adolfa Hitlera. Nosio je narukvice s urezanom svastikom, a jednom je prilikom čak i brkove uredio da sliče Hitlerovim. Bio je nasilan čovjek, zlostavljač, koji bi nas bičevao ako bismo bili neposlušni. Nikad nismo imali igračke, nismo imali djetinjstvo", ispričao je Randy, dodajući kako im prijatelji nisu smjeli dolaziti na igru jer se otac bojao da će se razotkriti što sve drži u svom uredu. Njihov je dom odisao hladnoćom, a dječacima je bilo zabranjeno gledati televiziju i razgovarati o osjećajima. "Otac, kojem smo dali nadimak Stvorenje, satima je brbljao o nacističkim glupostima. Bilo je trenutaka kad nismo imali hrane, kada smo bili gladni. Odveo nas je na odmor u nudističku koloniju. Kakav to otac vodi djecu u nudističku koloniju? U uredu je držao knjige pune dječje pornografije. Kevin je bio sramežljiv, povučen dečko, mamin sin. Bio je sladak, ali nije se ničim posebno isticao. Gradili smo tvrđave, vozili se biciklom, bježali bismo van koliko god smo mogli", objasnio je. S godinama nije bilo bolje.

"Kada sam navršio 14 godina, otac me prvi put silovao. Lice mi je zario u jastuk. Vrištao sam. Čuo sam da majka stoji na vratima, molio sam je za pomoć, ali ona je otišla. Nikad se nisam osjećao tako usamljeno – kazao je Randy koji nije želio komentirati je li otac seksualno zlostavljao i Kevina. "To je na njemu da kaže ako želi", rekao je, dodajući kako je Kevin radio sve što je mogao kako bi izbjegao batine. "Bio je odlučan u namjeri da ga otac ne bičuje pa je jako pazio na ponašanje. Naposljetku u njemu nije bilo ničega, više nije imao osjećaja", ispričao je Randy. Tijekom razdoblja prisilne izolacije, Kevin Spacey posljednjih je godina započeo eksperimentirati s inovativnim načinima komunikacije s publikom, uključujući vrlo neobične videoporuke u kojima se pojavljivao u liku Franka Underwooda, što je izazvalo i nedoumicu i znatiželju. Istodobno, radio je na manjim, nezavisnim projektima i nastavio održavati kontakte s kazališnim krugovima, inzistirajući na tome da umjetnost mora biti prostor za iskupljenje i povratak. U posljednjim godinama sve češće se vraća javnosti kroz intervjue, pojavljivanja na posebnim događanjima i najave novih projekata, naglašavajući svoju želju da nastavi raditi i da ponovno izgradi profesionalni put na temelju talenta i iskustva. Danas polako ponovno gradi svoju prisutnost i unatoč nizu zlodjela za koja ga optužuju, ipak ništa ne može umanjiti velik utjecaj koji je imao na svjetsku kinematografiju. No nema sumnje da će sva negativna događanja itekako utjecati na ostatak njegove karijere i života. Predstoji mu duga i teška sudska bitka, ali ovih dana poručuje kako je uvjeren da će ponovno uspjeti dokazati svoju nevinost.