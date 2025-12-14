Poznati svi finalisti 12. sezone! Još četvero kandidata večeras izborilo finale u Areni Zagreb

Druga i posljednja polufinalna epizoda 12. sezone Supertalenta donijela je večer ispunjenu emocijama, adrenalinom i izvanrednim talentima. Deset kandidata dalo je sve od sebe kako bi izborili svoje mjesto u velikom finalu koje će se održati u Areni Zagreb, no samo četvero njih osiguralo je prolaz dalje: Duo Turkeev & Kids, Vardanyan Brothers, Lara Crnjac te Tatan i Ingrid.

Večer su otvorili Duo Turkeev & Kids, simpatična obitelj iz Ukrajine koja je već na audiciji osvojila Maju Šuput i njezin zlatni gumb. U polufinalu su predstavili posebno osmišljenu, emotivnu točku, priču o svojoj obitelji. Prekrasno koreografirana izvedba dirnula je publiku i ponovno rasplakala Maju, dok je cijeli žiri ustao na noge. „Ponosna sam na vas i na sebe jer ste moj izbor. Ovo je najbolji zlatni gumb ikad. Stvarno izgleda kao da živite bajku“, poručila je Maja Šuput. Filip Bogdan stigao je s interpretacijom starog hita Ive Robića „Jabuke i trešnje“, donoseći prepoznatljivu emociju. „Toliko si divan i vraćaš nam jednu životnu radost. Hvala ti!“, rekla mu je Martina Tomčić, dok je Fabijan Pavao Medvešek dodao: „U ovom moru koje je na pola, ti si zaista ona cjelina koja nam fali.“ Pravi plesni spektakl priredili su Tatan i Ingrid, vatreni salsa duo koji je brzinom, vještinom i nevjerojatnim pokretima zapalio pozornicu. „Što je ovo bilo?!“ bio je prvi komentar žirija nakon nastupa. „Iako mi se na audiciji već činilo da je to nemoguće, danas ste bili još bolji“, zaključila je Maja Šuput, a čak se i Bilman okušao u plesu s Ingrid. Lara Crnjac u polufinalu također je briljirala. Svojom akrobatskom točkom s plesnim elementima pokazala je dosad najjače izdanje. „Show je bio točno onakav kakav je trebao biti“, rekla je Maja, dok je Martina Tomčić dodala: „Ti si stvarno jedan svjetski potpuni paket.“

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice

U polufinalu se predstavio i Martinin zlatni gumb Nicolas Ypil, koji je pjesmom Tajči „Dvije zvjezdice“ još jednom pokazao koliko mu pjevanje znači. Posebno emotivan trenutak uslijedio je kada se na ekranu pojavila njegova obitelj s porukama podrške. „Nekako ove sezone pokušavam probuditi nove emocije u sebi i ovaj nastup mi je sigurno pomogao u tome. Nicolas, slobodno plači i uživaj“, poručio mu je Davor Bilman nakon nastupa. Nakon audicija koje su već pomaknule granice, Vardanyan Brothers u polufinalu su otišli korak dalje. Izgradili su novi rekvizit i izveli opasnu, napetu točku punu šoka i adrenalina. „Toliko je sirovo to vaše prijateljstvo i bratstvo“, komentirao je Fabijan, dok je Maja Šuput poručila: „Što se mene tiče, vi ste danas prošli dalje sto posto.“ Svoje mjesto u polufinalu opravdao je i Sedin Puce, koji je nakon hipnoze ovaj put izveo originalan i izuzetno precizan trik s kartama. „S ovim si dodao još jednu novu dimenziju i širinu. Apsolutno savršeno“, rekao je Bilman, s čime su se svi složili.

Na pozornicu je potom stigao Srđan Stefanović – Srle, izvođač koji, kako kaže, voli „ostaviti svoju dušu na sceni”, a ovoga puta je izveo pjesmu „Bitanga i princeza“. „Meni fali da sam u klubu s tobom, onda bi to bilo to“, rekao mu je Fabijan, dok je Martina priznala da je tijekom nastupa bila skeptična. Ipek, Srle je dobio pozitivne komentare. Posebnu priču donio je Robot Val, koji je dojmljivim robotskim pokretima oduševio publiku i žiri. „Ovo je bilo robofantastično“, komentirali su voditelji, a Bilman je dodao: „Tvoj nastup meni izgleda kao umjetna inteligencija. Bilo je nevjerojatno.“ Večer je zaokružo Pluts, ovoga puta prošireni obiteljski bend koji je pripremio kompletan scensko-glazbeni medley. „Definitivno ste promislili današnji nastup. Ono što je mene kupilo su tri akorda na početku pjesme“, rekla je Martina, dok je Bilman zaključio: „Mislim da ste napravili dobru stvar za vašu budućnost.“

Nakon nezaboravne polufinalne večeri, u finale Supertalenta plasirali su se Duo Turkeev & Kids, Vardanyan Brothers, Lara Crnjac te Tatan i Ingrid, koji će se, uz Anicu Perić, Marija Sušinjaka, Patrizija Ratta i Svebora Mihaela Jelića, boriti za titulu najboljeg talenta u spektakularnom finalu u Areni Zagreb.