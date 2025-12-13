Nika Antolos dirnula sve riječima o Božiću: Što sam starija, to me više veseli tišina

Poznata hrvatska pjevačica i članica grupe Feminnem, Nika Antolos, ponovno je pokazala svoju duboko emotivnu i duhovnu stranu i na Instagramu je otvorila dušu i podijelila svoja razmišljanja o danima došašća. "Obožavam lampice, vijence pune pletenih mašni i crvenih vrpci. Ali.. Što sam starija, to više me veseli tišina u danima pred Božić," započela je svoju ispovijest. Pjevačica je naglasila kako joj je u ovo predblagdansko vrijeme najvažnije usmjeriti pažnju na one kojima je pomoć najpotrebnija. "Da oko se koncentrira na to što onim tihima fali.. Od kruha, rukavica, pa do ljubavi. Da praznim vrećice na njih, a ne punim za sebe," napisala je, dirnuvši mnoge svojom nesebičnošću.

Svoju poruku zaokružila je snažnim duhovnim mislima, ističući želju da u svom životu napravi više mjesta za vjeru. "Hoću više mjesta za Duha Svetoga, pa neka osim u srce stane i u moje džepove, moju torbu i moje cipele. Ionako ovdje ništa ne pripada meni.. Baš zato darujte radosno... Neka lampica, ali neka ovaj Božić najjače, svijetli nam Krist," poručila je Nika, zaključivši objavu snažnim pozivom: "Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! Blagoslovljena druga nedjelja došašća prijatelji."

Pjevačica je godinama otvoreno govorila o svojoj teškoj borbi s multiplom sklerozom i upravo je u vjeri pronašla, kako je sama istaknula, ključni stup snage. Svoju priču o oporavku, za koji kaže da je čudesan jer je već gotovo pet godina bez simptoma, pripisuje promjeni prehrane, načina života i, iznad svega, snažnoj vjeri. Njezine riječi o pomaganju drugima dobivaju dodatnu težinu kada se zna da je i sama prolazila kroz teške životne periode.