veliki dan

Legendarni glumac proslavio stoti rođendan! U braku je s 46 godina mlađom ženom, a evo koja je tajna njegove dugovječnosti

Foto: ABC
VL
Autor
Vecernji.hr
14.12.2025.
u 13:15

Punim imenom Richard Wayne Van Dyke rođen je 13. prosinca 1925. godine u američkom Missouriju. Odrastao je u Illinoisu, u gradiću Danville, a o svom je životnom putu pisao i u svojoj autobiografiji

Legendarni glumac Dick Van Dyke proslavio je svoj veliki, stoti rođendan. Njegova karijera traje već više od 70 godina, a proslavio se brojnim ulogama u mjuziklima i komedijama. Punim imenom Richard Wayne Van Dyke rođen je 13. prosinca 1925. godine u američkom Missouriju. Odrastao je u Illinoisu, u gradiću Danville, a o svom je životnom putu pisao i u svojoj autobiografiji.
Unatoč svojim godinama, glumac je vrlo vitalan i s puno pažnje se odnosi prema svom tijelu. Redovito vježba u teretani i vrlo je aktivan. Ipak, nije tako uvijek bilo. U intervjuima je govorio i o svojim nezdravim navikama. Bio je pušač, a na pola životnog puta je shvatio kako vrlo lako pada pod okove ovisnosti. Pa ipak, vjeruje da je stotu doživio jer je uspio pobijediti samog sebe i dio svoje osobnosti.

Prije nekoliko dana je u jednom intervjuu izjavio kako je prestao piti i pušiti. Naime, 1972. je završio na liječenju zbog alkoholizma, a tada je odmah odlučio ostaviti i cigarete. Prije dvije godine je izjavio kako mu je puno teže išlo odvikavanje od nikotina negoli od alkohola. “Riješio sam se alkohola i cigareta i svih tih stvari, vjerojatno sam zato još živ”, zaključio je. Osim toga istaknuo je kako se trudi nikada ne probuditi loše volje, a istaknuo je kako su ljutnja i mržnja stvari koje izjedaju ljude iznutra te da on nikada nije mrzio. 

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
Tijekom bogate karijere osvojio je pet nagrada Emmy, nagradu Tony i Grammy, a njegovo ime krasi i zvijezda na Stazi slavnih u Hollywoodu. Legendarni glumac i danas je zaljubljen do ušiju u svoju suprugu, glumicu Arlene Silver, koja je od njega mlađa 46 godina. Par je u sretnom braku od 2012. godine, a Van Dykeu je to drugi brak. Prije toga bio je u braku s Margie Willett od 1948. do 1984. godine.

Njihov susret dogodio se iza pozornice na dodjeli SAG nagrada 2006. godine. „Nikada u životu nisam prišao nepoznatoj ženi. Prošla je pored mene, ja sam ustao i rekao: ‘Bok, ja sam Dick’. Nisam znao da je upola mlađa od mene. Predivno“, prisjetio se glumac. Ubrzo nakon toga zaposlio ju je kao vizažisticu, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav. U intervjuu za Entertainment Tonight Van Dyke je izjavio kako vjeruje da im je bilo suđeno da budu zajedno. „Toliko smo dugo prijatelji da su, kad sam to rekla svojim prijateljima, svi bili sretni zbog nas, a ja sam se bojala“, otkrila je Arlene. „Imao sam sreće što još nisam odrastao“, našalio se Dick.

Zajednički život započeli su godinu dana prije vjenčanja, kada je on imao 86 godina. Oboje su svjesni velike razlike u godinama, no, kako kaže Arlene, to im nije prepreka. „Nikada nisam upoznala nekoga poput njega. Uvijek je sretan i pozitivan, stalno pjeva – i mene je natjerao da zapjevam pred 1500 ljudi prvi put u životu. On je jednostavno najradosnija osoba koju poznajem“, rekla je. 

Ključne riječi
rođendan Dick Van Dyke showbiz

HE
Hecim
14:09 14.12.2025.

A mladi susjed obavlja nocnu ritmicku gimnastiku s njom?

