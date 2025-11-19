Naš popularni influencer otkrio detalje veze s partnerom Bogijem: Vodimo miran i normalan život

Naš popularni influencer Marko Vuletić početkom ovog mjesec objavio je fotografiju sa svojim životnim partnerom i napisao je tada u opisu fotografije "ugovor na neodređeno". Pobudio je tada veliki interes svojih obožavatelja, a sada je podijelio i video na YouTubeu kojeg je naslovio "Život u partnerstvu" i predstavio je svog partnera Bogoljuba (38). - Dobrodošli u novi video, ja sam Marko ovo pored mene je Bogi. Pričat ćemo o nama bitnoj temi, kako život može funkcionirati na lijep način - rekao je Marko u uvodu i zamolio svog partnera da se predstavi.

- Dolazim iz Kruševca i dugo sam živio u Beogradu, a zadnjih godinu i pol dana živim s Markom u Zagrebu - rekao je Bogi. Opisali su i kako su se upoznali i Marko je otkrio kako je Bogi bio njegov klijent i upoznali su se na jednom projektu. - Bogi je zapravo u prošlosti bio moj klijent. Radio je u Srbiji, mi smo zajedno otišli na jedno putovanje, točnije u Ganu koje ste vi gledali na društvenim mrežama i u tom trenutku smo zapravo on i ja kliknuli i krenuli u ovaj odnos - rekao je Marko. Bogi je dodao kako je s Markom brzo kliknuo i otkrili su da imaju puno sličnosti. Bogoljub je ovako opisao Marka: - Ako zanemarimo onu drugu stranu koja je vrijedna, radna, inteligentna i ostalo, Marko je jedna vrlo nestrpljiva osoba do nivoa da ne može prešutjeti ni jednu sekundu. Bez zezanja, on je osoba s kojom sam najbrže kliknuo u životu.

Pričali su i o tome koliko im je nekada bilo teško kada okolina nije mogla prihvatiti njihove životne odabire. - Ja smatram da su privatni odnosi totalno neka posebna stvar. On i ja nikada nećemo izaći na ulicu se ljubakati, ali jednostavno mi je okej doći i reći da ja volim svog partnera. Suludo je da nas se uspoređuje s pedofilima, bolesnicima ili bilo kojom drugom vrstom mentalne poremećenosti zato što je teško približiti ljudima da je ovo sve okej. On i ja vodimo sasvim normalan, miran život - istaknuo je Marko.