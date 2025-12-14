Naši Portali
Alen Vitasović šokirao obožavatelje na društvenim mrežama: 'Priči je kraj'

Zagreb: Alen Vitasović nastupao kao predgrupa na drugom koncertu Baby Lasagne na Šalati
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
- Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih  ovih godina. Snimam jos jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj, napisao je Vitasović. U komentarima su mu se odmah javili fanovi, ali i kolege. "Alene, da ti nije palo na pamet!?! Ne pričaj ludosti!", poručio mu je Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino

Poznati istarski glazbenik Alen Vitasović šokirao je obožavatelje na Facebooku objavom u kojoj je napisao kako se oprašta od glazbene karijere.  - Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih  ovih godina. Snimam jos jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj, napisao je Vitasović. U komentarima su mu se odmah javili fanovi, ali i kolege. "Alene, da ti nije palo na pamet!?! Ne pričaj ludosti!", poručio mu je Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino. 

Foto: Facebook

Podsjetimo, Vitasović je 11. studenoga u dvorani Vatroslava Lisinskog velikim koncertom obilježio 35 godina na sceni. Alen Vitasović rođen je 5. srpnja 1968. u Puli, u glazbenoj obitelji iz Istre. Već s pet godina pokazuje zanimanje za harmoniku, a s dvanaest osniva svoj prvi glazbeni sastav LADA u Galižani, s kojim nastupa po turističkim mjestima diljem Istre. Tijekom školovanja završava gimnaziju i srednju glazbenu školu u Puli, specijalizirajući se za saksofon i klavir. U mladosti je bio član najboljih istarskih sastava, u kojima je bio glavni vokalni solist, klavijaturist i saksofonist.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
Zagreb: Alen Vitasović nastupao kao predgrupa na drugom koncertu Baby Lasagne na Šalati
Kasnije nastupa u raznim bendovima diljem Hrvatske, Slovenije i Europe, gdje stječe veliko iskustvo i uči svirati još nekoliko instrumenata, uključujući gitaru, flautu i bubnjeve. U Švedskoj je snimio svoju prvu kazetu kao član internacionalnog show banda The Sharks. Poslije povratka u Hrvatsku dvije godine radi kao glazbeni urednik na Radiju HR Pula, gdje upoznaje Livija Morosina, s kojim započinje izuzetno uspješnu autorsku suradnju. Upravo tada, 1993. godine, počinje njegova samostalna pjevačka karijera pjesmom "Ne moren bež nje", koja ubrzo postaje veliki hit i lansira ga među najpopularnije izvođače u Hrvatskoj. S Morosinom i drugim hrvatskim autorima stvara brojne pjesme koje su obilježile domaću glazbenu scenu.

U razgovoru u lipnju ove godine prvi nam je put otkrio kako se razveo od druge supruge Eleonore. – Eleonora i ja smo raskinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna – kazao nam je glazbenik, kojem je sad već bivša supruga bila podrška prije dvije godine. – Zdravstveno stanje držim pod kontrolom. Nije lako. Čovjek je sam, to je prava osobna borba – dodao je Alen, koji je više puta javno govorio o svom problemu s alkoholizmom. – Ne bih o alkoholu. To je individualno. A inače sam ekspert u tome i mogu svakom pomoći. I razumijem problematiku. Samo, mnogi ne razumiju, ne priznaju – veli glazbenik, koji je jedan od rijetkih umjetnika koji je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos kulturi. Bilo je to 1997. godine, a odlikovao ga je osobno predsjednik Franjo Tuđman.

KU
Kujttim
15:55 14.12.2025.

To kad napiše - priči je kraj, u prijevodu znači - alkoholu je kraj. Dakle, ide prvo liječenje, najvjerojatnije u Psihijatrijskoj bolnici na Rabu. Naime, mora stati s alkoholiziranjem jer su jetra, srce, mozak,... toliko oštećeni da je liječenje jedini racionalni izbor. Kada se oporavi, onda opet sve iz početka. Biti će još nastupa, ali sada nisu važni Alenovi nastupi nego - život!

BU
bumerang23
15:37 14.12.2025.

Odličan glas i velike glazbene mogućnosti, nažalost nije se mogao nositi sa psihičkim problemima i alkoholom. Da je izašao iz ormara mogao je postati velikan hrvatske galzbe,

Avatar Appsallar
Appsallar
15:29 14.12.2025.

Kata Šmajser i Moše Pijade ga ostavili praznog i bez nade

