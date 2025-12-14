Alen Vitasović šokirao obožavatelje na društvenim mrežama: 'Priči je kraj'

Poznati istarski glazbenik Alen Vitasović šokirao je obožavatelje na Facebooku objavom u kojoj je napisao kako se oprašta od glazbene karijere. - Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih ovih godina. Snimam jos jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj, napisao je Vitasović. U komentarima su mu se odmah javili fanovi, ali i kolege. "Alene, da ti nije palo na pamet!?! Ne pričaj ludosti!", poručio mu je Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Vitasović je 11. studenoga u dvorani Vatroslava Lisinskog velikim koncertom obilježio 35 godina na sceni. Alen Vitasović rođen je 5. srpnja 1968. u Puli, u glazbenoj obitelji iz Istre. Već s pet godina pokazuje zanimanje za harmoniku, a s dvanaest osniva svoj prvi glazbeni sastav LADA u Galižani, s kojim nastupa po turističkim mjestima diljem Istre. Tijekom školovanja završava gimnaziju i srednju glazbenu školu u Puli, specijalizirajući se za saksofon i klavir. U mladosti je bio član najboljih istarskih sastava, u kojima je bio glavni vokalni solist, klavijaturist i saksofonist.

Kasnije nastupa u raznim bendovima diljem Hrvatske, Slovenije i Europe, gdje stječe veliko iskustvo i uči svirati još nekoliko instrumenata, uključujući gitaru, flautu i bubnjeve. U Švedskoj je snimio svoju prvu kazetu kao član internacionalnog show banda The Sharks. Poslije povratka u Hrvatsku dvije godine radi kao glazbeni urednik na Radiju HR Pula, gdje upoznaje Livija Morosina, s kojim započinje izuzetno uspješnu autorsku suradnju. Upravo tada, 1993. godine, počinje njegova samostalna pjevačka karijera pjesmom "Ne moren bež nje", koja ubrzo postaje veliki hit i lansira ga među najpopularnije izvođače u Hrvatskoj. S Morosinom i drugim hrvatskim autorima stvara brojne pjesme koje su obilježile domaću glazbenu scenu.

U razgovoru u lipnju ove godine prvi nam je put otkrio kako se razveo od druge supruge Eleonore. – Eleonora i ja smo raskinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna – kazao nam je glazbenik, kojem je sad već bivša supruga bila podrška prije dvije godine. – Zdravstveno stanje držim pod kontrolom. Nije lako. Čovjek je sam, to je prava osobna borba – dodao je Alen, koji je više puta javno govorio o svom problemu s alkoholizmom. – Ne bih o alkoholu. To je individualno. A inače sam ekspert u tome i mogu svakom pomoći. I razumijem problematiku. Samo, mnogi ne razumiju, ne priznaju – veli glazbenik, koji je jedan od rijetkih umjetnika koji je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos kulturi. Bilo je to 1997. godine, a odlikovao ga je osobno predsjednik Franjo Tuđman.