Evo zašto Josipa Lisac unatoč teškim životnim situacijama ostaje topla i suosjećajna

Josipa Lisac bez dvojbe na našoj glazbenoj sceni zaslužuje status dive i zvijezde. Da nas djetinjstvo i odgoj određuje, potvrđuje i njezina priča.

Sretno djetinjstvo u kojem je dobivala podršku oca za svoj talenat, za svoju samostalnost, a ljeta provodila sa sestrom u Slavoniji, formirali su njezinu stabilnu i snažnu psihu, postojanost i individualnost. Iako osebujna u izražavanju svoje kreativnosti Josipa je ostala racionalna, topla i suosjećajna.

Rođena je u zodijačkom znaku Vodenjaka, a s podznakom u Lavu. To cijeli njezin karakter profilira u smjeru jedinstvenog glamuroznog scenskog nastupa koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, karakter čvrstih stavova, zanimljiva i jedinstvenog identiteta. A svoj identitet dijeli i istovremeno stapa s identitetom svoje životne, vječne ljubavi – Karla Metikoša. Njih su dvoje bili priča nalik na pravu bajku od prvog trenutka, koja se nastavila i nakon što ih je smrt fizički razdvojila. Jednom je: “Karlova i moja ljubav je bila predivna, on me je čuvao i njegovao kao princezu, kao kap vode na dlanu. Zar bih takvo nešto mogla ponovno tražiti od Boga? Ne, to bi bilo previše od mene da zatražim ponovno.”

Romantična, ali i vrlo racionalna Josipa originalna je i inventivna u odijevanju, glazbi, u svojim javnim nastupima koji su prava rapsodija futurističkog, modernog i okusa prošlosti. Da, Josipa Lisac nije samo ispred svojeg vremena, već poput Kronosa (Saturna) ona trenutke sreće zaustavlja u vremenu i nosi ih u srcu čineći ih vječnima.

Saturnov tranzit preko natalnog Sunca u Vodenjaku ostao joj je u sjećanju zbog gubitka njezina Karla, a Saturnov tranzit preko podznaka u Lavu označio je gubitak dragog oca. No Pluton na podznaku daje onu psihološku snagu da se transformira iz najtežih životnih situacija i da nastavlja svoju životnu misiju.

Pomno odabrana vegetarijanska, egzotična kuhinja, produhovljenost i duhovnost, prirodna preventiva zdravlja, astrologija i shvaćanje univerzuma dio su njezina životnog stila.

U glazbi je perfekcionist koji inzistira na savršenstvu vlastite interpretacije i na skladu svih segmenata pjesme. I na scenu izlazi kao iskonska umjetnica koja i izgledom šalje poruku i poštovanje svojoj publici.

Osebujna, vječno mlada, romantična, distancirana, tajanstvena i svoja, upečatljiva, nezaboravna i vječna – takva je Josipa Lisac.

U 2019 godini ponovno će nas iznenaditi svojom energijom, suradnjom s drugim umjetnicima, dajući im nesebičnu podršku. Očekuje je nagrada za kojom ne žudi ali koja će je pomalo iznenaditi i razveseliti.