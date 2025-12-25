FOTO Preslatko! Maja Šuput objavila božićne fotografije s Bloomom: 'To je sve što treba, ljubav i dom'

Pjevačica Maja Šuput i ove je blagdane raznježila brojne pratitelje. Na svom je Instagram profilu podijelila niz fotografija koje odišu toplinom i smijehom, a na kojima ona i sinčić Bloom poziraju u usklađenim božićnim pidžamama. Okruženi blagdanskim dekoracijama i raskošnim božićnim drvcem, svaki kadar izgleda poput scene iz najljepše božićne bajke, a uz idilične prizore Maja je podijelila i emotivnu poruku koja je savršeno dočarala atmosferu.

- Badnjak jeeeeeee. Smijeh je glasniji, zagrljaji traju duže, a srce je nekako mirnije. U ovim malim trenucima, u iskrenom smijehu i bliskosti, shvatiš da je to sve što treba. Ljubav. Zajedništvo. Dom - napisala je pjevačica uz objavu koja je dirnula njezine pratitelje i očekivano izazvala lavinu pozitivnih komentara i lijepih želja. Predivne blagdanske prizore majke i sina možete pogledati OVDJE.

Maleni Bloom u društvu tate Nenada je gledao mamu Maju u Areni, evo što joj je doviknuo

Maleni Bloom već je prava zvijezda društvenih mreža zahvaljujući Majinim čestim objavama koje prikazuju simpatične trenutke iz njihova života. Njegove dogodovštine publika prati s velikim zanimanjem, a nedavno je sve nasmijao snimkom na kojoj ispred božićnog drvca ponavlja "six-seven", referirajući se na popularni TikTok trend. Osim što uživa u obiteljskoj idili i čarima blagdana kod kuće, Bloom je bio i velika podrška majci u finalu Supertalenta, čime je još jednom potvrdio status najslađeg suputnika u svim Majinim privatnim i poslovnim avanturama.

Ova obiteljska idila dolazi u vrijeme iznimno dinamičnog razdoblja za popularnu pjevačicu. Godina 2025. donijela joj je velike životne promjene, uključujući razvod od Nenada Tatarinova početkom lipnja. No, Maja je ponovno pronašla sreću s modelom i reality zvijezdom Šimom Elezom, s kojim je nedavno uživala na luksuznom putovanju u Dubaiju. Unatoč novom poglavlju u privatnom životu, Maja jasno pokazuje da je sin Bloom i dalje središte njezinog svijeta. Uz to, njezina karijera cvjeta. U punom je jeku njezina "Zimska turneja 2025." s pretrpanim rasporedom koncerata diljem Hrvatske, a paralelno smo je gledali i u ulozi omiljene članice žirija u showu "Supertalent", čije se veliko finale održalo 21. prosinca u Areni Zagreb.