Spasite se jutarnje muke uz ove jednostavne trikove: Kako da auto preživi zimske mjesece?

Zaleđena stakla, vrata koja se ne daju otvoriti i smrznute brave mogu svaki polazak na posao ili put pretvoriti u pravu malu bitku s prirodom. Ipak, uz nekoliko preventivnih koraka, većina ovih problema može se izbjeći bez velikih troškova i muke. Idealno rješenje je, naravno, parkiranje u garaži, no za sve one koji nemaju tu mogućnost, spas leži u jednostavnim, ali iznimno učinkovitim trikovima. Kvalitetna cerada za automobil može biti izvrstan saveznik u borbi protiv mraza, no ključno je pripaziti da se vozilo prekriva dok je potpuno suho. U suprotnom, cerada bi se mogla zalijepiti za karoseriju i stvoriti još veći problem od onog koji ste pokušavali spriječiti.

Mali, ali učinkoviti večernji rituali mogu vam uštedjeti dragocjeno vrijeme i živce ujutro. Jedan od najpoznatijih trikova je podizanje brisača kako se ne bi zalijepili za vjetrobransko staklo, a dodatnu zaštitu pružit će im stare čarape navučene preko metlica. Kako biste spriječili nakupljanje leda na vanjskim retrovizorima, jednostavno preko njih navucite obične plastične vrećice i pričvrstite ih gumicom. Najveću muku vozačima zadaju zaleđena stakla, no i za to postoji jednostavno rješenje. Prije spavanja preko vjetrobranskog stakla prostrite komad starog kartona, ručnik ili deku i ujutro ćete imati čistu površinu spremnu za vožnju. Također, važno je riješiti se vlage unutar kabine koja uzrokuje zamagljivanje i zaleđivanje stakala iznutra. Stara čarapa napunjena pijeskom za mačke, postavljena ispod sjedala ili na kontrolnu ploču, djelovat će kao izvrstan apsorber vlage.

Posebnu pažnju treba posvetiti bravama i gumenim brtvama oko vrata, koje su iznimno osjetljive na niske temperature. Kako biste spriječili smrzavanje brave, večer prije najavljenog minusa možete u nju ušpricati malo WD-40 spreja ili mješavinu medicinskog alkohola i vode u omjeru jedan prema jedan. Gumene brtve na vratima i prtljažniku postat će otporne na lijepljenje ako ih premažete glicerinom, vazelinom ili nekim od specijaliziranih sredstava za njegu gume. Važno je izbjegavati i korištenje ručne kočnice tijekom ekstremne hladnoće jer postoji opasnost da se sajla smrzne i blokira kotače. Umjesto toga, puno je sigurnije ostaviti automobil u prvoj brzini ili u rikvercu.

Ne smijemo zaboraviti ni na tekućine u automobilu, koje su ključne za ispravan rad motora i sigurnost u vožnji. Prvo i osnovno pravilo jest korištenje zimske tekućine za pranje vjetrobranskog stakla koja je otporna na smrzavanje, najčešće do temperature od -20 Celzijevih stupnjeva. Nikada je nemojte razrjeđivati vodom jer time smanjujete njezinu učinkovitost i riskirate smrzavanje cijelog sustava, što može dovesti do pucanja spremnika i začepljenja mlaznica. Jednako je važno provjeriti i gustoću rashladne tekućine, odnosno antifriza. Njegov manjak može uzrokovati smrzavanje tekućine u bloku motora, što gotovo sigurno dovodi do katastrofalnog i vrlo skupog kvara. Vlasnici dizelskih vozila trebali bi razmisliti o korištenju aditiva koji sprječavaju kristalizaciju parafina u gorivu na niskim temperaturama, što je čest uzrok problema s paljenjem.

Ako su se vrata zaledila, nikada ih nemojte vući iz sve snage jer ćete gotovo sigurno oštetiti gumenu brtvu. Umjesto toga, pokušajte pritisnuti vrata prema unutra kako biste razbili led koji se stvorio između okvira i brtve ili lagano dlanom lupkajte po rubovima vrata. Ne zaboravite isprobati sva vrata, jer se često dogodi da se jedna otvore lakše od drugih. U krajnjem slučaju, možete oprezno preliti toplu vodu, temperature do pedeset stupnjeva, po rubovima vrata, ali pritom pazite da ne polijete staklo ili lak. Smrznutu bravu najlakše ćete riješiti sprejem za odleđivanje, koji je pametno držati u džepu jakne, a ne u automobilu. Alternativno, možete lagano zagrijati vrh ključa upaljačem i pažljivo ga umetnuti u bravu, no budite iznimno oprezni ako imate moderni kodirani ključ s elektronikom.