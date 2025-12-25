VIDEO Matija Cvek zapjevao sa kćerkicom, pa uputio čestitku: 'Dao sam mu svoje klupko sreće i strah me'

Popularni pjevač Matija Cvek kao božićnu čestitku objavio je videozapis kojim je sve raznježio. Na Instagramu je pokazao preslatku snimku svoje male obitelji u kojoj se pojavio u baš posebnoj ulozi, onoj oca i glazbenika. Na snimci se vidi kako Cvek sjedi u domaćem okruženju pored blagdanski ukrašenog bora, svira gitaru i pjeva svoju novu pjesmu "Sjećam se". Malena Lota držala je mikrofon kod mame u naručju i veselo sudjelovala u izvedbi.

Ovu toplu obiteljsku scenu Matija je popratio i dirljivom porukom: "Ovom pjesmom želim Vam sretan Božić, mir i razboritost. Želim Vam dolinu bezbrižnog sna unatoč nazubljenim planinskim lancima svakodnevice. Želim Vam glasne sitnice u nijemosti gomile. Želim Vam osmijehe uz nikad zaboravljene slike, jer slike ćemo postati. Svakom vašem odlasku želim sretan povratak, jer sve je krug, pa ispočetka. Hranite se uspomenama i kušajte život, sidro nek se spušta i podiže. Falit će para, ljubavi, razumijevanja i strpljenja, al samo dobrote nek ne fali. Grozomoran svijet hranit ću dobrotom, dat ću mu sve lijepo što imam pa nek kvari ako može.

Nek ugasi svjetlo ako ima mraka, tamom se dobra djela lože. Dao sam mu svoje klupko sreće i strah me. Cijelo srce hoda pored mene, ne može to biti malo. Čudovišta su već dugo van ormara, a ja da glumim da mi nije stalo? Želim sebi i Vama pobjedu nad ovim strahom, da nam duga cesta bude blaga, srca da nam postanu ljudi. Pravi ljudi - oni kojima će tuđa srca hitati mahom. Oni koji će svima moći biti dom, jer dom jesu ljudi", napisao je u opisu videa koji možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Matija Cvek i Miriam vjenčali su se u srpnju 2024. u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu, a slavlje se nastavilo na popularnom imanju. Cvek je nosio ružičasto odijelo, a Miriam vjenčanicu uskog kroja. Par je prije braka bio u vezi oko dvije godine, a fotografije s vjenčanja otkrile su djelić romantične atmosfere. Obiteljska sreća para upotpunjena je u veljači 2024. rođenjem kćerkice Lote. Cvek, poznat po diskreciji, vijest o prinovi potvrdio je fotografijom na kojoj čita o trudnoći. Dolazak kćeri unio je novu dimenziju u njihov život, a Matija nikad nije skrivao koliko ga raduje i koliko uživa u ulozi oca.