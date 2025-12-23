VIDEO Maja Šuput o neugodnom iskustvu sa nastupa: 'Plakala sam cijelim putem kući'

Skandalozni božićni domjenak Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, održan 19. prosinca u Rugvici, već je danima tema te na njega pljušte reakcije. Od skidanja uzvanika i striptiza na stolu pred okupljenima pa do fizičkog napada na klavijaturista benda Grupa Joy – Damira Ridjana, to su samo neki trenutci koji su ga obilježili. Grupa Joy kasnije se oglasila na Facebooku te otkrila kako se Damir osjeća.

- Dragi naši, nastavno na objave po portalima, ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda, zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutačno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice. Daljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca ne možemo komentirati s obzirom na to da je istraga u tijeku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške - poručili su.

Inače, članicom grupe Joy bila je i Maja Šuput, no ona je kasnije nastavila solo karijeru. Ni ona ne krije da je i sama u ovom poslu imala neugodnih iskustava, a o jednom od njih pričala je i tijekom gostovanja u emisiji Show na kvadrat.

- Pjevala sam svadbu divnim ljudima. Ja uvijek pjevam među gostima, među ljudima dolje, tako radim cijeli život. Pjevala sam 'Evo banke cigane moj' i neki frajer koji je bio iznimno pijan, došao mi je iza leđa i htio mi je zalijepiti novčanicu na čelo. To samo po sebi mi je bilo užasno odvratno. A problem je bio i to što on nije mogao od alkoholiziranosti procijeniti koliko jako me treba dotaknuti da bi to ostalo stajati. On je meni glavu odlijepio od vrata, koliko je jako zamahnuo - ispričala je te dodala da joj se zacrnilo pred očima zbog ljutnje, bijesa i šoka. - Počela sam urlati na njega od šoka. Ne znam kojim snagama sam se pribrala i shvatila da on ništa ne kuži. Popela sam se na binu i tamo ostala ostatak nastupa. To je bio prvi put da sam razmišljala da se pokupim usred svadbe i odem kući - ispričala je te dodala da se tresla do kraja večeri. - Plakala sam cijelim putem kući - zaključila je te dodala da joj je to bilo najgore iskustvo.

