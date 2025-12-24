Bio je i ostao original - čovjek koji zna da fizičke proporcije ne određuju veličinu karijere ni veličinu osobnosti

Postoje glumci za koje se čini da su oduvijek bili prisutni, poput poznatih starijih rođaka koji se pojave na svakoj obiteljskoj zabavi. Američki glumac, redatelj i producent Danny DeVito jedan je od njih - figura toliko prepoznatljiva da je dovoljno samo čuti mu glas ili ugledati njegovu siluetu. Danas ta figura pripada svim generacijama. Mlađi ga prepoznaju kao Franka Reynoldsa, stariji po seriji "Taksi", a filmski entuzijasti pamte ga kao Pingvina. Premda je proteklih dana proslavio 81. rođendan, hollywoodski veteran ne pokazuje znakove posustajanja. Glumit će dok je živ, kako je obećao svojoj obitelji i fanovima, a poziva za nove projekte mu ne nedostaje: jedan je i jedini, neponovljivi Danny Devito. No, put do te statusne točke, do glumačkog i redateljskog ugleda, zvijezde na hollywoodskom Šetalištu slavnih te do mjesta u američkoj pop-kulturi, bio je sve samo ne jednostavan.

Daniel Michael DeVito Jr. rođen je 17. studenoga 1944. u gradiću Neptune, u američkoj saveznoj državi New Jersey. Roditelji su bili talijanski imigranti s albanskim korijenima. Iako nikada nisu bili siromašni, nisu mogli ni pohvaliti se stabilnim primanjima s obzirom da je otac često mijenjao poslove. No, kada je uštedio nešto novca, otvorio je vlastiti biljar klub u susjednom gradu Asbury Parku, gdje se naposljetku preselio s obitelji. Danny je upisao kozmetičku školu. Kako je odrastao, roditelji su postajali sve zabrinutiji zbog njegovog niskog rasta, a tek puno kasnije saznat će se da je njegov niski rast bio posljedica rijetkog genetskog poremećaja. U školi je često bio meta zadirkivanja, ali zahvaljujući oštrom jeziku i nekolicini odanih prijatelja, rijetko je ostajao "dužan".

Umjesto da se povuče, razvio je osebujan obrambeni mehanizam: kombinaciju humora, brzog jezika i neobičnog šarma. Ta će ga kombinacija kasnije katapultirati u Hollywood. "Nisam mogao na plesnjake s djevojkama. Imao sam sreću što sam bio okružen sjajnim prijateljima te zbog njih nikada nisam imao osjećaj da sam drugačiji", rekao je glumac jednom prilikom. Sa 14 godina napustio je školu i prebacio se u katolički internat jer su droge postale svakodnevna pojava u njegovoj staroj školi. Nakon završetka internata 1962. pridružio se obiteljskom salonu za uljepšavanje, prvo kao frizer, a zatim kao vizažist. Danny je još tada shvatio da humor ima moć razoružati ljude - dok su mušterije čekale šišanje, on bi im pričao šale, oponašao filmske zvijezde i skretao pažnju s vlastite nesigurnosti. U to vrijeme događa se i jedini bizarni trenutak njegove biografije: nakon posla u salonu okušao se i u uređivanju frizura pokojnika, točnije svojih starijih mušterija koje su "željele imati lijepu frizuru i na onome svijetu".

No želja za nečim većim nije ga napuštala. Prvi put se ozbiljnije zainteresirao za glumu u tinejdžerskim godinama te upisao glumačku školu na American Academy of Dramatic Arts u New Yorku, gdje je upoznao mnoge ljude koji će kasnije postati dio njegove profesionalne obitelji - uključujući i Rhee Perlman, ženu s kojom će dijeliti četiri desetljeća ljubavi, humora i zajedničkih projekata.

DeVitova karijera počela je na kazališnim daskama, gdje je brzo zadobio pažnju zbog energičnog nastupa i komičnih gesti. Dvije godine kasnije debitirao je u kazalištu u Waterfordu, gdje je upoznao Michaela Douglasa, koji će mu postati prijatelj i kasnije pomoći u karijeri: upravo on mu je ponudio ulogu u kultnom filmu "Let iznad kukavičjeg gnijezda" iz 1975. godine. Igrao je lik Martinija - tihu, slatku i pomalo izgubljenu dušu među pacijentima psihijatrijske ustanove. Iako sitna, njegova uloga bila je upečatljiva. Film je osvojio pet Oscara i postao klasik, a DeVitovo ime počelo se prepoznavati u hollywoodskim krugovima. No pravi proboj tek je slijedio.

Godine 1978. dobio je ulogu koja će mu donijeti prekretnicu - Louieja De Palmu, glasnog, zajedljivog i beskrajno iritantnog dispečera taksija u popularnoj seriji "Taksi". Iza lika koji je na ekranu djelovao poput kompaktne tempirane bombe krila se DeVitova sposobnost da istovremeno bude naporan i simpatičan, a njegova izvedba postala je zaštitnim znakom serije. Za tu je ulogu osvojio i Emmy, što ga je učvrstilo kao jednog od najtalentiranijih komičara televizijske generacije. "Taksi" je također pomogao lansirati karijere mnogim glumcima, poput Andyja Kaufmana i Judda Hirscha, ali DeVito je ostao jedan od najprepoznatljivijih članova postave.

Osamdesete i devedesete bile su razdoblje u kojem je DeVito postao filmska zvijezda. Glumio je u nizu hitova koji su prodavali milijune ulaznica, kao što su "Lov na zeleni dijamant" i "Dragulj s Nila", pustolovine s Michaelom Douglasom i Kathleen Turner, "Baci mamu iz vlaka", crna komedija koju je i režirao, "Twins", urnebesna komedija u kojoj glumi brata Arnolda Schwarzeneggera i "Povratak Batmana", gdje se pretvorio u zastrašujuće grotesknog Pingvina pod redateljskom palicom Tima Burtona. Glumeći grotesknog kišobranima opsjednutog zločinca DeVito se dobro namučio. Svakom početku snimanja scena s Penguinom prethodila su najmanje dva sata opsežnih kostimografskih priprema koje su uključivale šminkanje DeVita i prilagođavanje složene protetike. Da bi izbacivao odvratnu zelenu sluz, morao je koristiti boje za hranu u kombinaciji s vodicom za usta.

Njegova pojava i karakter omogućili su mu da igra likove koji su često na rubu hiperboličnog, no DeVito ih je punio stvarnim emocijama i nevjerojatnom energijom. U svakom je filmu donosio nešto svoje - onu dozu nepredvidljivosti i komičnog naboja koju publika obožava. Posebno upečatljivu ulogu Danny DeVito ostvario je u filmu "L.A. Povjerljivo" (1997), tumačeći lik Sida Hudgensa, urednika tabloida Hush-Hush, izmišljenog časopisa inspiriranog stvarnim hollywoodskim tračerima s početka 1950-ih. On je neka vrsta "prljavog vodiča" kroz mračnu stranu Hollywooda. Njegov su glas i članci u filmu korišteni kao narativni alat: svaki put kada Sid diktira tekst za svoj časopis, gledatelj dobiva novu perspektivu o gradskim skandalima i korupciji. Iako nije među glavnim likovima, njegova je pojava ključna za atmosferu filma i za napredovanje radnje, jer Sid svojim "prljavim vijestima" pokreće lanac događaja koji razotkrivaju mrežu korupcije u Los Angelesu.

Iako je publika navikla na njegovu energiju ispred kamere, DeVito se jednako dobro snašao i iza nje. Njegov redateljski rad često nosi prepoznatljiv potpis: crni humor, naglašeni karakteri i pomaknuti realizam. Najpoznatiji je film "Matilda" iz 1996., koji je režirao i tumačio ulogu nasrtljivog oca. Film je postao generacijski kult, posebno među djecom 90-ih, a DeVitova režija hvaljena je zbog topline i fantastičnog tonaliteta. No, skriveni detalj koji otkiva posve drugu DeVitovu, ljudsku, dimenziju je tragična pozadinska priča glavne protagonistice Matilde, odnosno dječje glumačke zvijezde - Mare Wilson. Ubrzo nakon što je djevojčici dodijeljena uloga Matilde, njezinoj majci Suzie dijagnosticiran je rak dojke. Danny DeVito i njegova supruga Rhea Perlman osobno su se pobrinuli da Suzie redovito prati sve scene u kojima je Mara glumila. DeVito i Rhea čuvali su Maru dok se njezina majka prolazila kroz teške cikluse terapija, a isto su nastavili činiti i nakon što je umrla. Također, DeVito je Suzie posjetio neposredno prije njezine smrti te joj omogućio da pogleda gotovo dovršen film.

Režirao je i filmove poput "Rat Roseovih", gdje su Michael Douglas i Kathleen Turner briljirali kao par u raspadajućem braku, te "Hoffa", ozbiljniju biografsku dramu o vođi sindikata. DeVito je u suradnji s Michaelom Shambergom 1990. osnovao produkcijsku kuću Jersey Films, najpoznatiju po produkciji slavnog "Paklenog šunda". Produkcijska kuća zaslužna je i za proizvodnju drame "Erin Brokovich" iz 2000. godine koja je nominirana za Oscara u kategoriji za najbolji film. Iako se drama na kraju nije okitila zlatnim kipićem, Julia Roberts jest i to u kategoriji za najbolju glumicu. DeVito i Shamberg su zahvaljujući upravo toj drami zaradili 256 milijuna dolara. Kad se činilo da je DeVito već postigao sve što karijera može ponuditi, 2006. stigao je novi životni uzlet. Pridružio se ekipi serije "Uvijek je sunčano u Philadelphiji", gdje tumači Franka Reynoldsa - moralno fleksibilnog, kaotičnog i potpuno nepredvidivog ekscentrika.

Frank Reynolds postao je ikoničan lik moderne televizije, a DeVitu je donio novu generaciju obožavatelja. Serija se pretvorila u instituciju, a DeVito je dokazao da s godinama gubi jedino centimetre energije - a ne kreativnosti. No, tijekom snimanja 11. sezone ove američke serije dogodio se propust koji ga je gotovo koštao života. Scenu pod vodom glumačkoj ekipi bilo je relativno jednostavno snimiti, međutim ne i DeVitu koji se ispod vode nikako nije mogao zadržati te su ga morali otežati. Nakon pucnja koji je označio kraj snimanja scene, DeVito se nije uzdignuo iznad razine vode te su ga spasioci izvukli van. Nesretni događaj nije ga odagnao od snimanja serije. Osim glume i režije, DeVito je poznat i po društvenom angažmanu, posebice u radničkim i humanitarnim inicijativama. Tijekom godina ostao je skroman, pristupačan i odan svojim korijenima, iako je izrastao u međunarodnu zvijezdu. Vidio je sva lica Hollywooda, o čemu se nije libio govoriti u intervjuima. "Hollywood je džungla. Produkcija filmova nije šetnja parkom. Svaki film je poput navigacije opasnim terenom", rekao je u jednom intervjuu.

DeVitova toplina prema obitelji u kontrastu je s mnogim likovima koje igra - i upravo taj kontrast pokazuje širinu njegove osobnosti. DeVito i Rhea Perlman upoznali su se u siječnju 1971. godine. Glumica je zbog prijatelja došla na predstavu "The Shrinking Bride" u kojoj je glumio DeVito, a samo dva tjedna kasnije počeli su živjeti zajedno. Vjenčali su se 1982. godine i u braku su dobili troje djece: Lucy, Grace i Jacoba. "U životu sam imao sreće. Imam sjajnu obitelj, radim puno, ali sve je to ono što istinski volim. Sretan sam čovjek", komentirao je DeVito jednom za Guardian.

Stoga, mnoge je iznenadilo kada su se nakon 30 godina braka razišli 2012., no godinu kasnije su se pomirili. Ponovno su se razišli 2017., no do danas se nisu službeno razveli i to ni ne namjeravaju. Njihov brak, iako prožet razdobljima razdvajanja, ostao je jedan od najzanimljivijih i najtrajnijih u Hollywoodu. I dalje su bliski, odgajali su troje djece i zajedno glumili u brojnim projektima, te javno naglašavaju da su "obitelj prije svega". "Obitelj smo i često se viđamo. Više smo se sprijateljili posljednjih godina nego na kraju braka", komentirala je Rhea Perlman za People. Nije poznato je li u međuvremenu došlo do promene u obiteljskoj dinamici, s obzirom da je prije nekoliko meseci DeVito viđen s Nur Afala, bivšom djevojkom Al Pacina s kojom je dobio dijete, a za koju je poznato da obožava muškarce koji su "stariji od njezinog djeda".

DeVito inače ima dvije unuke, koje žive blizu njega te ih često viđa. "Moja kći Gracie je majka Sinclair koja ima dvije i pol godine, a Lucy je majka Carmine koja je stara 15 mjeseci. Jako mi je drago da smo udaljeni samo 15 minuta te ih mogu često vidjeti", komentirao je glavni glumac za Page Six. Pohvalio se i da obožava biti u ulozi djeda. U svijetu Hollywooda opsjednutog savršenstvom, DeVito je bio i ostao original - čovjek koji zna da fizičke proporcije ne određuju veličinu karijere ni veličinu osobnosti. Njegova otpornost, smisao za humor i osjećaj za ljudskost učinili su ga jednim od najvoljenijih glumaca svoje generacije.

Danny DeVito putovao je nevjerojatan put - od frizera za mrtvace iz New Jerseyja do ikone svjetskog filma i televizije. Njegova karijera traje više od pola stoljeća, a svaka je faza ostavila trag. I danas ostaje neumoran, kreativan i fascinantno zabavan. Ako postoji lekcija koju iz njegove priče možemo izvući, onda je to vjerovanje da nečiji autentični glas, koliko god neobičan bio, uvijek može pronaći svoj prostor - i od njega stvoriti karijeru koja prkosi svakom očekivanju.

Unatoč tome što je zakoračio u deveto desetljeće, čini se da DeVito ne planira usporiti. I dalje je član glavne postave serije "Uvijek je sunčano u Philadelphiji", a nedavno se pojavio u filmu "Beetlejuice" iz 2024. godine, te je gostovao u serijama "Rick i Morty" i "Abbott Elementary". Za sve obožavatelje koji se brinu da bi se glumac uskoro mogao povući, DeVito je još 2018. godine jasno rekao da o mirovini ne razmišlja. "Neću se umiroviti. Glumci se ne... umirovljuju li se glumci? Možda se umirovljuju. Nikad nisam čuo da se glumac umirovio", izjavio je Danny DeVito.