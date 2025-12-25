Naši Portali
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
UŽIVA!

FOTO Nina Badrić pokazala intiman trenutak u svom domu, evo kako izgleda njezina božićna jelka

Nina Badrić oduševila okupljene posjetitelje koprivničkog Adventa
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 14:03

Nina Badrić otkrila je u čijem je društvu proslavila Božić te kako izgleda njezina božićna jelka

Naša glazbena diva Nina Badrić ovih je blagdanskih dana na Instagramu otvorila vrata svog doma i pratiteljima podijelila topli, intimni kadar iz svoje božićne svakodnevice. U objavi je pokazala djelić elegantno uređenog dnevnog boravka, u kojem dominira raskošno, ali nenametljivo okićeno božićno drvce. Jelka je uređena u profinjenim bež tonovima – s kuglicama i mašnama u istoj nijansi, dok blage lampice prostoru daju dodatnu dozu ugođaja i blagdanske čarolije. Posebnu pažnju privukao je i stolić u dnevnom boravku, na kojem se nalazi upečatljiv božićni vijenac. Uz fotografiju Nina je kratko i znakovito poručila: "Zasluženi odmor", pritom označivši umjetnika i cvjećara Sašu Šekoranju, čime je dala do znanja da je riječ o njegovu prepoznatljivom radu. Detalji poput gramofona, koji se također nazire u prostoru, dodatno otkrivaju Ninin senzibilitet i sklonost toploj, pomalo retro atmosferi.

Nakon što je naša pjevačica doživjela debakl na koncertu zbog slabe posjećenosti, sada se oglasila
Nina Badrić oduševila okupljene posjetitelje koprivničkog Adventa
1/11

Osim uređenja doma, Badrić je sa svojim pratiteljima podijelila i djelić blagdanske radosti provedene u krugu dragih ljudi. Na Instagramu je objavila niz fotografija na kojima je pokazala kako je u veselom i emotivnom raspoloženju dočekala Badnjak i Božić u društvu sestara Marije i Ivane Husar. Uz fotografije je poručila: "Ljubav je ljudima dom", a prizori iskrenog smijeha i zajedništva jasno su dali do znanja da je blagdanska atmosfera bila ispunjena toplinom, glazbom i dobrim raspoloženjem. Podsjetimo, Nina Badrić iza sebe ima iznimno uspješan koncertni period – nedavno je do posljednjeg mjesta rasprodala čak dvije večeri u dvorani Vatroslava Lisinskog. Zbog velikog interesa publike, uskoro priprema i novi koncert u suradnji s gitaristom Ante Gelo, koji će se održati 17. veljače, a preostao je tek manji broj ulaznica.

Foto: Instagram

Dvostruko slavlje u domu voditeljice Dnevnika za Božić! Evo zašto ranije nije voljela ovo doba godine
Nina Badrić oduševila okupljene posjetitelje koprivničkog Adventa
1/22

Uz koncertne uspjehe, glazbenica je nedavno obogatila i svoj diskografski opus objavivši nove pjesme – "Alive", "Moj rodni grad" te emotivnu božićnu skladbu "Naš Božić", kojom je dodatno zaokružila ovu uspješnu i sadržajnu godinu.

pjevačica blagdani badnjak Božić Nina Badrić showbiz

