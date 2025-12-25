FOTO Nakon propalog braka s našom glumicom bosanski zavodnik snimljen s novom ljepoticom

Bosanskohercegovački zavodnik, 29-godišnji glazbenik Faris Pinjo prije nekoliko dana prošetao je centrom zagreba u društvu nove supruge, plivačice Amine Kajtaz. Naime, pjevač poznat publici po nastupima u popularnim televizijskim showovima X Factor Adria i Tvoje lice zvuči poznato, u tajnosti se u srpnju vjenčao s Aminom Kajtaz, proslavljenom plivačicom koja je do 2022. godine nastupala za Bosnu i Hercegovinu, a danas predstavlja Hrvatsku. U srpnju je prvi put objavio fotografijr s vjenčanja. Faris Pinjo iza sebe ima jedan brak — bio je oženjen glumicom i pjevačicom Tarom Thaller, od koje se razveo prije dvije godine. Par nije dijelio detalje razvoda, osim što su naglasili da su se rastali bez loših osjećaja.

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – iskreno je rekao za Večernji list mladi glazbenik prije dvije godine kada se rastao od Tare. Nakon toga bio je u vezi s glumicom Anom Uršulom Najev, koja je publici dobro poznata po ulozi u seriji "Kumovi". Večernji list je i tada ekskluzivno izvijestio javnost o njihovu prekidu, a doznali smo tu informaciju od izvora bliskom bivšem paru.

Nova Farisova supruga je višestruka državna rekorderka i dobitnica čak 500 medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Rođena je 1996. godine u Mostaru, a vrhunac sportske karijere zabilježila je nastupom na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine. Godine 2020. ponijela je i titulu Miss sporta Hrvatske, a zahvaljujući svom atraktivnom izgledu i prisutnosti na društvenim mrežama, uspješno gradi i karijeru influencerice.