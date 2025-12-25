Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PONOSAN JE

FOTO Nakon propalog braka s našom glumicom bosanski zavodnik snimljen s novom ljepoticom

Zagreb: Faris Pinjo prošetao zagrebačkom špicom
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 15:00

Faris je nakon propalog braka s glumicom i još jedne veze odlučio ponovno zakoračiti u novo poglavlje ljubavi - brak, i to s popularnom sportašicom.

Bosanskohercegovački zavodnik, 29-godišnji glazbenik Faris Pinjo prije nekoliko dana prošetao je centrom zagreba u društvu nove supruge, plivačice Amine Kajtaz. Naime, pjevač poznat publici po nastupima u popularnim televizijskim showovima X Factor Adria i Tvoje lice zvuči poznato, u tajnosti se u srpnju vjenčao s Aminom Kajtaz, proslavljenom plivačicom koja je do 2022. godine nastupala za Bosnu i Hercegovinu, a danas predstavlja Hrvatsku. U srpnju je prvi put objavio fotografijr s vjenčanja. Faris Pinjo iza sebe ima jedan brak — bio je oženjen glumicom i pjevačicom Tarom Thaller, od koje se razveo prije dvije godine. Par nije dijelio detalje razvoda, osim što su naglasili da su se rastali bez loših osjećaja.

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – iskreno je rekao za Večernji list mladi glazbenik prije dvije godine kada se rastao od Tare. Nakon toga bio je u vezi s glumicom Anom Uršulom Najev, koja je publici dobro poznata po ulozi u seriji "Kumovi". Večernji list je i tada ekskluzivno izvijestio javnost o njihovu prekidu, a doznali smo tu informaciju od izvora bliskom bivšem paru. 

FOTO Evo kako izgleda kada Maja Šuput peče palačinke, prizor će vas iznenaditi
Zagreb: Faris Pinjo prošetao zagrebačkom špicom
1/14

Nova Farisova supruga je višestruka državna rekorderka i dobitnica čak 500 medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Rođena je 1996. godine u Mostaru, a vrhunac sportske karijere zabilježila je nastupom na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine. Godine 2020. ponijela je i titulu Miss sporta Hrvatske, a zahvaljujući svom atraktivnom izgledu i prisutnosti na društvenim mrežama, uspješno gradi i karijeru influencerice.
Ključne riječi
Amina Kajtaz razvod pjevač Faris Pinjo showbiz

Komentara 4

Pogledaj Sve
IV
ivana
15:38 25.12.2025.

Ne znam nikog, ni ovog bosanskog "glumaca" ni njegovu prvu hanumu glumicu Thaler ni ovz bosansku plivačicu koja mu je nova hamuma. Morace još u medijima biti puno,da postanu prepoznatljivi po necem

AN
AnimaTor
15:44 25.12.2025.

Zavodnik ?????

Avatar zamor materijala
zamor materijala
16:32 25.12.2025.

Ahahaha on zavodnik, vi ugledni, Vučić mirotvorac, "Žika Stanojević" legenda itd itd

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!