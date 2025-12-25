Naši Portali
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
BLAGDANSKA FOTOGRAFIJA

FOTO Ne prestaju reakcije na Božićnu fotku Trumpovih: 'Kao da idu na sprovod'

Congressional Ball at the White House in Washington, D.C.
Foto: Al Drago/REUTERS
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 11:52

Bijela kuća objavila je tradicionalni božićni portret predsjedničkog para, no umjesto blagdanskog veselja, fotografija je na društvenim mrežama potaknula lavinu kritika

Službeni božićni portret predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (79) i prve dame Melanije Trump (55) trebao je Amerikancima prenijeti poruku blagdanske idile, no postigao je potpuno suprotan učinak. Na fotografiji, objavljenoj na službenim kanalima Bijele kuće, par pozira držeći se za ruke ispred raskošno ukrašenih božićnih drvaca i američkih zastava. Ipak, umjesto osmijeha i topline, njihovi su izrazi lica izrazito ozbiljni, što je mnoge korisnike društvenih mreža navelo na zajedljiv komentar kako izgledaju kao da se spremaju za sprovod, a ne za proslavu Božića. Trump u crnom smokingu s leptir-mašnom i Melania u elegantnoj dugoj crnoj haljini bez rukava dodatno su pojačali dojam turobnosti, što je bilo daleko od očekivanog svečanog duha.

Korisnici platforme X, nekadašnjeg Twittera, nisu štedjeli riječi. "Zar fotografi više ne kažu 'osmijeh!' prije slikanja? Izgleda kao da imaju sprovod za Božić", napisao je jedan korisnik, dok su se drugi pitali zašto oboje izgledaju tako "mizerno" i "zatvoreno". Bilo je i onih koji su se našalili na račun Melanijinog pomalo praznog pogleda, ostavljajući poruke poput: "Melania, trepni dvaput ako si u opasnosti". Čini se da je blagdanska poruka mira i veselja u potpunosti promašila cilj, a umjesto toga otvorila je prostor za brojne šale i kritike na račun predsjedničkog para.

Nakon što je naša pjevačica doživjela debakl na koncertu zbog slabe posjećenosti, sada se oglasila
Congressional Ball at the White House in Washington, D.C.
1/11

Međutim, ozbiljni izrazi lica nisu jedino što je privuklo pažnju. Oštro oko promatrača uočilo je još jedan sporan detalj na desnoj ruci Donalda Trumpa, potaknuvši sumnje u digitalnu obradu fotografije. Naime, korisnici su ustvrdili da je portret zapravo snimljen nekoliko tjedana ranije, sedmog prosinca, kada je par bio domaćin dodjele nagrada Kennedy Centra. Mediji su tada zabilježili kako je Trump na tom događaju na desnoj ruci nosio flaster, a na istom se mjestu vidjela i modrica.

Isplivali šokantni detalji prvog susreta Melanije i Donalda Trumpa: 'Zatražio je moj broj, odbila sam, a pitao me i o Sloveniji...'
Congressional Ball at the White House in Washington, D.C.
1/21

Na službenoj božićnoj fotografiji flasteru nema ni traga, što je mnoge navelo na zaključak da je nespretno uklonjen u Photoshopu. "Uklonili su Photoshopom flaster koji je tog dana nosio na ruci", zaključio je jedan od korisnika X-a, dok je drugi postavio pitanje: "Zar nemaju profesionalce za ovo?". Čini se da je ovogodišnja blagdanska čestitka iz Bijele kuće, umjesto da širi radost, postala predmetom rasprava o lošem raspoloženju i još lošijem uređivanju fotografija.

Ključne riječi
Melania Trump Donald Trump

