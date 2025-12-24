Zašto ova članica NATO-a bira suradnju s Moskvom? Dva su ključna razloga za ono što se događa na granici

Dok se granice između Rusije i zemalja NATO-a sve više pretvaraju u zone sukoba, Norveška ostaje jedina članica Saveza koja održava prekograničnu suradnju s Ruskom Federacijom. Prema izjavama ruskog veleposlanstva u Oslu za list Izvestija, granične službe dviju zemalja redovito održavaju sastanke i zajedničke događaje kako bi osigurale sigurnost zajedničke granice duljine 197,7 kilometara. Ova suradnja, koja uključuje razmjenu informacija, koordinaciju nadzora i zajedničke vježbe, izuzetak je u kontekstu eskalirajućih napetosti između Rusije i zapadnih susjeda koji podižu ograde i utvrde na svojim granicama.

Nakon mnogo neizvjesnosti u vezi s ovogodišnjim pregovorima o ribarstvu, Norveška i Rusija postigle su sporazum o ribarstvu za 2026. godinu. Između ostalog, dogovorili su se i o nastavku smanjenja kvote za važan bakalar u Barentsovom moru. "Ovogodišnji pregovori bili su izazovni. Uvrštavanje dviju ruskih ribarskih tvrtki na popis utjecalo je na razgovore, ali drago mi je da smo unatoč tome postigli sporazum koji će doprinijeti održivom upravljanju važnim ribolovnim resursima na sjeveru“, kazala je norveška ministrica ribarstva i oceanske politike Marianne Sivertsen Næss.

Ipak, Uprava za civilnu zaštitu i pripravnost za izvanredne situacije (DSB) u Norveškoj započela je novu procjenu područja kojima su potrebni planovi za evakuaciju i preseljenje civilnog stanovništva u slučaju rata, izvijestila je čelnica DSB-a Elisabeth Aarsæther u izjavi za VG. Ova inicijativa, koja se provodi u suradnji s Oružanim snagama i policijom, usmjerena je na područja posebno ranjiva zbog geografske blizine Rusiji ili prisutnosti legitimnih vojnih ciljeva. Prema Aarsæther, iskustva iz ruskog napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući opskrbu energijom, potaknula su DSB na šire razmatranje potencijalnih meta u Norveškoj. "Moramo procijeniti jesu li i civilni ciljevi u opasnosti, s obzirom na brutalnost koju Rusija pokazuje u Ukrajini", naglasila je.

Posebna pozornost posvećuje se regijama Troms i Finnmark, gdje su lokalne vlasti, uključujući gradonačelnika Bardua Toralfa Heimdala, izrazile zabrinutost zbog moguće okupacije. "Ne smijemo dopustiti da ijedan Norvežanin ostane na krivoj strani okupacijske linije", izjavio je Heimdal za TV 2. Općine će imati ključnu ulogu u provedbi tzv. ratnih evakuacija, slično svojoj ulozi u mirnodopskim evakuacijama, poput registracije evakuiranih i upravljanja centrima za evakuaciju. Istovremeno, DSB identificira općine s nižim rizikom od rata kao potencijalne lokacije za preseljenje. U tim područjima procjenjuju se kapaciteti zdravstvenih usluga, stanovanja i obrazovnih ustanova, uz koordinaciju državnih administratora. Stručnjaci upozoravaju da bi ratna situacija stavila ogroman pritisak na resurse i osoblje općina, ali DSB vjeruje da će lokalne vlasti uspješno podržati nacionalne napore. Planiranje uključuje i jačanje civilne spremnosti kako bi Norveška bila što bolje pripremljena za potencijalne prijetnje. "Ovaj proces je složen, ali ključan za sigurnost naših građana", zaključila je Aarsæther, naglašavajući važnost suradnje između svih razina vlasti. Norveška tako nastavlja jačati svoju obrambenu strategiju u svjetlu sve izazovnijeg geopolitičkog okruženja.

No, za razliku od svojih NATO saveznica, Norveška nije prekinula komunikaciju s Rusijom na graničnom području. Godine 2023., za razliku od Finske koja je zatvorila svoje granične prijelaze, Oslo je zadržao jedini prijelaz Storskog-Borisoglebsk otvorenim. Prošle godine, prijedlog tadašnje ministrice pravosuđa Emilie Enger Mehl za izgradnju ograde na granici odbijen je zbog visokih troškova – procjenjuje se da bi zaštita granice koštala više desetaka milijuna eura. Nikita Lipunov, istraživač s Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose (MGIMO), za Izvestija navodi dva ključna razloga za ovaj norveški pristup.

Prvi razlog leži u dugogodišnjoj sigurnosnoj politici Norveške, koja od Drugog svjetskog rata nastoji uravnotežiti vojno odvraćanje Rusije putem NATO-a s održavanjem dobrosusjedskih odnosa. "Oslo vodi umjerenu politiku, izbjegavajući poteze koji bi mogli izazvati eskalaciju napetosti s Rusijom", rekao je Lipunov.

Drugi razlog je povijesno mirna priroda bilateralnih odnosa. Najznačajniji sukob na rusko-norveškoj granici dogodio se 1944. tijekom operacije Petsamo-Kirkenes, kada je SSSR oslobodio sjevernu Norvešku od nacističke okupacije, što Norveška i danas cijeni kao čin savezništva. Umjesto fizičkih barijera, Norveška ulaže u tehnološku modernizaciju nadzora granice. Financirana djelomično sredstvima Europske unije, zemlja postavlja nove nadzorne tornjeve, senzore za detekciju i koristi bespilotne letjelice kako bi učinkovitije kontrolirala granično područje. Ove mjere omogućuju sigurnost bez narušavanja suradnje s Rusijom, što Oslo smatra strateški isplativim.

Druge zemlje NATO-a prekidaju suradnju s Rusijom i jačaju svoje granice. Finska, koja dijeli 1.340 kilometara granice s Rusijom, započela je izgradnju ograde i vojnih utvrda, smatrajući granicu potencijalnim izvorom opasnosti, posebice nakon povijesnih sukoba u 20. stoljeću i trenutne krize u Ukrajini. Poljska je potpuno obustavila suradnju na granici s Kalinjingradskom oblasti, a tijekom vojnih vježbi Zapad-2025 zatvorila je granični prijelaz s Bjelorusijom. Baltičke zemlje također idu sličnim putem: Latvija je izdvojila 45 milijuna eura za utvrđivanje istočne granice i zatvorila dva granična prijelaza 2023., dok Estonija otežava prelazak granice, a Litva razmatra ograničenje tranzita do Kalinjingrada.

Ove akcije izazvale su oštru reakciju Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je 19. prosinca da bi blokada Kalinjingradske oblasti mogla dovesti do „neviđene eskalacije sukoba“ i „oružanog sukoba velikih razmjera“. Rusija već suočava poteškoće s tranzitom robe u Kalinjingrad nakon litavske zabrane željezničkog prometa 2022., pa se većina pošiljki odvija Baltičkim morem iz Sankt Peterburga i Murmanska.

Sjevernoatlantski savez pojačava svoju prisutnost u sjevernoj Europi, što Rusija doživljavlja kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti. NATO redovito održava pomorske vježbe u Baltičkom moru, koje glavni tajnik saveza Mark Rutte naziva „NATO regijom“. Danska jača vojnu prisutnost na otoku Bornholmu, što Rusija vidi kao prijetnju Kalinjingradu, izjavio je ruski veleposlanik u Kopenhagenu Vladimir Barbin za Izvestija. Norveška, iako surađuje s Rusijom na granici, također sudjeluje u NATO-ovim planovima: do 2026. otvara se centar za obuku za amfibijske operacije u arktičkim uvjetima u Tromsu, a u listopadu 2025. u Bodøu je pokrenut zajednički centar za zračne operacije saveza. Švedska, nova članica NATO-a, planira uspostaviti logističku bazu u Enköpingu.

Politolog Denis Denisov, u razgovoru za Izvestiju, upozorio je da Rusija svaku NATO-ovu aktivnost u regiji, od promatračkih postaja do potencijalnog raspoređivanja nuklearnog oružja, smatra prijetnjom. Danska i Švedska nisu isključile mogućnost nuklearnog naoružanja, dodatno povećavajući napetosti. "Dijalog o sigurnosnim pitanjima nužan je i Rusiji i skandinavskim zemljama. Bit će učinkovit samo na temelju preduvjeta političke volje stranaka. Ako ga stranke smatraju potrebnim i svrsishodnim, onda će biti učinkovit", smatra politolog.

Dok Norveška pokazuje političku volju za dijalogom, šire prekogranične suradnje s Rusijom u regiji malo je vjerojatna dok traje sukob u Ukrajini. "Zapadni susjedi doživljavaju Rusiju kao prijetnju, što ograničava mogućnosti obnove odnosa", smatra Lipunov. Rusija, s druge strane, pokazuje spremnost za dijalog, ali i odlučnost u obrani svojih interesa. Moskva modernizira svoju vojnu infrastrukturu na sjeveru, a Sjeverna i Baltička flota dobijaju nova plovila, signalizirajući da ne namjerava popustiti u ovoj strateški važnoj regiji.