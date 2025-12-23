Ante Gelo prisjetio se voljene preminule osobe, puno mu je značila u životu: 'Draga moja...'

Ante Gelo, jedan od najutjecajnijih hrvatskih glazbenika, gitarist i kompozitor, ponekad na društvenim mrežama dijeli osobne trenutke i anegdote iz svog života. Ovaj put, njegovu pozornost i sjećanje zaokupila je naša pokojna glazbena diva, Gabi Novak, koja je nedavno preminula, a njezin trag u hrvatskoj glazbenoj povijesti ostat će nezaboravan. Ante se na dirljiv način prisjetio Gabi, posvetivši joj emotivnu objavu na Facebooku, uz dosad neviđenu fotografiju. "Ove dane se osobito prisjetim dragih ljudi koji su donijeli sunce i glazbu u moj život. Slušam 'Prvi snijeg'. Dobra moja Gabi, divna", napisao je Gelo, a njegov post brzo je prikupio više od tisuću lajkova i brojne komentare obožavatelja. Među njima su se našli i komentari poput: "Lijepo od vas što se sjetite Gabi, bila je velika diva", "Baš nedostaje, baš!", "Predivna pjesma!"

Gabi Novak, naša voljena pjevačica, preminula je 11. kolovoza 2023. godine u 90. godini života. U trenucima tuge zbog gubitka glazbene ikone, Ante Gelo nije mogao ne prisjetiti se i drugih glazbenih velikana koji su nas napustili. "Ova godina opet je bila tužna za glazbenike. Otišli su Gabi Novak i Matija Dedić, koji mi je bio poput buraza. Zajedno smo išli u glazbenu školu, zajedno smo dobili ukor na natjecanju zborova Jugoslavije. Tada smo bili klinci, blesavi klinci. On je mene u Grazu dočekao na Akademiji... Teško se opraštam od ljudi. Slična je stvar i s Oliverom, Gabi i Arsenom. Imao sam priliku s tim ljudima svirati i upoznati ih, tako da je to sve dosta bolno jer su mi proželi kroz život, kroz sve te godine, kroz moju obitelj, kroz klince, mamu, Gabi... jer njih dvije su zajedno pile kavu. To nije baš jednostavno", rekao je Gelo u razgovoru za Hrvatsku diskografsku udrugu, u sklopu glazbenog projekta "Diskografska spajalica".

VIDEO Naša pjevačica prekinula nastup, nije mogla zaustaviti suze: 'Na to ne mogu ostati imuna'

Ante Gelo u svojim riječima jasno pokazuje koliko su mu značile velike osobe hrvatske glazbene scene, koje su oblikovale njegov profesionalni put i osobnu povijest. Za njega, Gabi, Oliver, Arsen i Matija nisu bili samo kolege, već i prijatelji s kojima je dijelio ne samo glazbu, nego i životne trenutke, a njihov gubitak duboko ga je pogodio. Inače, kada je riječ o njegovim profesionalnim uspjesima, nedavno je s glazbenicom Ninom Badrić u kratkom vremenu rasprodao čak dvije Dvorane Vatroslava Lisnskog, a sada pune još jednu - 17. veljače! Ostalo je još nekoliko mjesta, zato požurite!