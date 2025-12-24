Naši Portali
ŽIVOTNA BORBA

Omiljeni voditelj Nove TV o teškoj dijagnozi mlađeg sina: 'Bili smo u šoku, ali vjerovali da će biti u redu'

Zagreb: Marija Miholjek i Petar Pereža, voditelji Dnevnika Nove TV
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
24.12.2025.
u 19:00

Voditelj Dnevnika Nove TV Petar Pereža na Badnjak slavi 46. rođendan. Iza slavljeničkog raspoloženja stoji i teška obiteljska priča o borbi sa sinovom bolesti, o kojoj je voditelj otvoreno govorio za Večernji list

Poznato lice Dnevnika Nove TV, Petar Pereža, na Badnjak slavi svoj 46. rođendan, dan koji mu, kako kaže, daje posebnu svečanost. Ipak, život ga nije mazio, a najteže razdoblje za njega i suprugu Moranu nastupilo je krajem ljeta 2018., kada je njihovom mlađem sinu Šimunu dijagnosticiran dijabetes tipa 1. Voditelj se prisjetio simptoma koji su prethodili dijagnozi.

- Bilo je to krajem ljeta 2018. godine. Šimun je jako smršavio u kratkom razdoblju jer tijelo koje ostane bez inzulina pokušava iscrpiti hranu iz masnoća. A istovremeno razina šećera u krvi raste i ne može se iskoristiti bez inzulina. Umor, žeđ i pojačano mokrenje mučili su ga svaki dan - prisjetio se Pereža u intervjuu za Večernji list. 

Saznanje o bolesti bilo je ogroman šok. - Bili smo u šoku. Trebalo nam je neko vrijeme da dođemo k sebi. S obzirom na to da smo već neko vrijeme zamjećivali simptome i strahovali da nešto nije u redu – uz dijagnozu istovremeno osjetite i zahvalnost da nije nešto gore ili nešto s čim se ne može živjeti. To je takva zbrka emocija, straha, ali i vjere da će sve biti u redu. Moja je žena veliki borac i ona je bila snaga prvih dana, a poslije smo se samo izmjenjivali u tom rastu s novim izazovima, promjeni i prilagodbi načina života - pričao je o obiteljskoj borbi s bolešću voditelj Dnevnika Nove TV.

S prolaskom vremena obitelj Pereža počela se sve više privikavati na sinovu dijagnozu i danas žive puno opuštenije. - Prihvaćanje dolazi s vjerom u dragoga Boga i da je sve onako kako treba biti. Mnogo su nam pomogli sjajni edukatori i specijalisti dijabetolozi u KBC-u “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, na čelu s dr. Gordanom Stipančić. Nakon toga smo se povezali s roditeljima djece (sada našim dragim prijateljima ) koja otprije imaju dijabetes te sa Zagrebačkim dijabetičkim društvom. Nakon nekoliko mjeseci intenzivnog učenja postali smo pravi stručnjaci. Inače, dijete ne smije napustiti bolnicu dok roditelji ne svladaju i polože poznavanje dijabetesa i nutricionizma jer o tome ovisi život djeteta - tvrdi Petar Pereža. 

Voditelj naglašava kako je uz podršku obitelji i modernu tehnologiju život s dijabetesom znatno lakši nego prije desetak godina, kada je bilo puno više predrasuda. - Lijek ili operacija koja bi trajno riješila dijabetes tip 1 nažalost ne postoji. Kad smo se s tim pomirili, okrenuli smo se tehnologiji. Srećom, i Hrvatska ide prema samom vrhu Europe i svijeta kad je riječ o praćenju i primjeni tehnologije u svrhu kontrole dijabetesa - zaključio je voditelj.
Ključne riječi
showbiz dijabetes obitelj sin rođendan Petar Pereža

