Omiljeni voditelj Nove TV o teškoj dijagnozi mlađeg sina: 'Bili smo u šoku, ali vjerovali da će biti u redu'

Poznato lice Dnevnika Nove TV, Petar Pereža, na Badnjak slavi svoj 46. rođendan, dan koji mu, kako kaže, daje posebnu svečanost. Ipak, život ga nije mazio, a najteže razdoblje za njega i suprugu Moranu nastupilo je krajem ljeta 2018., kada je njihovom mlađem sinu Šimunu dijagnosticiran dijabetes tipa 1. Voditelj se prisjetio simptoma koji su prethodili dijagnozi.

- Bilo je to krajem ljeta 2018. godine. Šimun je jako smršavio u kratkom razdoblju jer tijelo koje ostane bez inzulina pokušava iscrpiti hranu iz masnoća. A istovremeno razina šećera u krvi raste i ne može se iskoristiti bez inzulina. Umor, žeđ i pojačano mokrenje mučili su ga svaki dan - prisjetio se Pereža u intervjuu za Večernji list.

Petar Pereža iskreno: 'Bili smo u šoku kad smo doznali za dijabetes. Trebalo nam je neko vrijeme da dođemo k sebi'

Saznanje o bolesti bilo je ogroman šok. - Bili smo u šoku. Trebalo nam je neko vrijeme da dođemo k sebi. S obzirom na to da smo već neko vrijeme zamjećivali simptome i strahovali da nešto nije u redu – uz dijagnozu istovremeno osjetite i zahvalnost da nije nešto gore ili nešto s čim se ne može živjeti. To je takva zbrka emocija, straha, ali i vjere da će sve biti u redu. Moja je žena veliki borac i ona je bila snaga prvih dana, a poslije smo se samo izmjenjivali u tom rastu s novim izazovima, promjeni i prilagodbi načina života - pričao je o obiteljskoj borbi s bolešću voditelj Dnevnika Nove TV.

S prolaskom vremena obitelj Pereža počela se sve više privikavati na sinovu dijagnozu i danas žive puno opuštenije. - Prihvaćanje dolazi s vjerom u dragoga Boga i da je sve onako kako treba biti. Mnogo su nam pomogli sjajni edukatori i specijalisti dijabetolozi u KBC-u “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, na čelu s dr. Gordanom Stipančić. Nakon toga smo se povezali s roditeljima djece (sada našim dragim prijateljima ) koja otprije imaju dijabetes te sa Zagrebačkim dijabetičkim društvom. Nakon nekoliko mjeseci intenzivnog učenja postali smo pravi stručnjaci. Inače, dijete ne smije napustiti bolnicu dok roditelji ne svladaju i polože poznavanje dijabetesa i nutricionizma jer o tome ovisi život djeteta - tvrdi Petar Pereža.

Voditelj naglašava kako je uz podršku obitelji i modernu tehnologiju život s dijabetesom znatno lakši nego prije desetak godina, kada je bilo puno više predrasuda. - Lijek ili operacija koja bi trajno riješila dijabetes tip 1 nažalost ne postoji. Kad smo se s tim pomirili, okrenuli smo se tehnologiji. Srećom, i Hrvatska ide prema samom vrhu Europe i svijeta kad je riječ o praćenju i primjeni tehnologije u svrhu kontrole dijabetesa - zaključio je voditelj.