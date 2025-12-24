Naši Portali
REALITY ZVIJEZDA

FOTO Kim Kardashian zgrozila fanove božićnim dekorom svog doma: 'Kao mrtvačnica'

24.12.2025.
u 19:57

Reality zvijezda i poduzetnica svoju je vilu vrijednu 60 milijuna dolara pretvorila u minimalističku snježnu šumu, no umjesto divljenja, izazvala je lavinu kritika

Kad je riječ o blagdanskom uređenju, Kim Kardashian ne poznaje granice. Svoju velebnu vilu u Kaliforniji i ove je godine pretvorila u pravu zimsku čaroliju, ispunivši dugačke, minimalističke hodnike s desecima božićnih drvaca prekrivenih umjetnim snijegom i ukrašenih isključivo bijelim lampicama. Pritom su izostale tradicionalne šarene kuglice i ukrasi, a cijeli prizor podsjeća na tihu, snježnu šumu. - Ne mogu vam ni početi objašnjavati kako ovo miriše i kakav je osjećaj. Prilično je ludo - poručila je Kim svojim pratiteljima na Instagramu, očito oduševljena postignutim ambijentom.

No, njezino oduševljenje nije naišlo na odobravanje javnosti. Umjesto pohvala za impresivnu dekoraciju, društvene mreže preplavili su negativni komentari u kojima su korisnici njezino hvalisanje bogatstvom nazvali "nepotrebnim" i "potpuno odvojenim od stvarnosti", posebno u vrijeme kada se brojni Amerikanci suočavaju s ekonomskim poteškoćama. - Brojni si ne mogu priuštiti ni krov nad glavom, a Kim ovdje pretvara svoju vilu u šumu. Ako je osoba bez sluha... - samo je jedan od komentara koji odražava opće raspoloženje.

Kritičari nisu štedjeli riječi, pa su tako njezinu zimsku idilu usporedili sa "skladištem božićnih drvaca na rasprodaji" i "privremenom trgovinom u trgovačkom centru". Mnogima je zasmetala hladnoća i nedostatak topline koju bi blagdanski dom trebao imati. "Njezina kuća je udobna otprilike kao mrtvačnica", napisao je jedan korisnik na Redditu, dok su se drugi složili da je prizor "bez duše", "jeziv" i "kičast". Jedan se komentator čak našalio na račun njezinih neuspjelih pokušaja polaganja pravosudnog ispita, napisavši: "Apsolutno nepotrebno, zato ne može položiti pravosudni ispit".

VIDEO Kim Kardashian grcala u suzama zbog problema koji muči mnoge: 'Mozak će mi eksplodirati!'
1/16

Ovo nije prvi put da se Kim suočava s kritikama zbog raskošnog života. Mnogi su primijetili da joj dekoracija "izgleda isto svake godine", dok su je neki pozvali da donira drvca obiteljima koje si ih ne mogu priuštiti. Unatoč svemu, Kim je ponovno uspjela doći u središte pozornosti i pokrenuti raspravu, potvrdivši još jednom titulu najveće reality zvijezde na svijetu.

