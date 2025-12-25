Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
KOLEGE I PRIJATELJI SE OPRAŠTAJU

Tužne vijesti za ovaj Božić, preminuo je slavni glumac iz serija koje svi obožavamo

Foto: Profimedia
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 12:04

Američki glumac Pat Finn, koji je ostvario uloge i u hit serijama poput "Seinfelda" ili "Prijatelja" preminuo je u dobi od 60 godina

Komičar i glumac Pat Finn, koji je ostvario uloge u hit serijama "Seinfelda" i "Prijatelja" preminuo je u dobi od 60 godina. Ostavio je neizbrisiv trag u kultnim serijama i životima kolega koji se od njega opraštaju s tugom​. Zadnje tri godine borio se s rakom i preminuo je u svojem domu u Los Angelesu, prenose američki mediji. Iza njega ostalo je troje djece: Cassidy, Caitlin i Ryan te supruga Donna. Finnov TV debi bio je 1995. u George Wendt Showu kao brat glavnog lika, a nastupio je i u Murphy Brown (1995.-1997.). Nako toga je 1998. glumio Joea Maya u Seinfeldu - domaćina koji gostima prepušta naporne poslove.

Pojavljivao se u Kralju Queensa, Ludim sedamdesetima i Dr. Houseu, a najduže je glumio u seriji "U sredini" kao Bill Norwood kroz osam sezona (2011.-2018.). Njegovi filmski radovi uključuju i Komplicirano je (2009.) i Santa Paws 2 (2012.). U Prijateljima je bio dr. Roger, partner Monice Geller u dvije epizode.​ Osim glume, Finn je predavao improvizaciju na Sveučilištu Colorado kao gostujući profesor i član bio šesteročlane grupe Beer Shark Mice.

Nakon što je naša pjevačica doživjela debakl na koncertu zbog slabe posjećenosti, sada se oglasila
1/11

"Pat nikad nije susreo stranca:samo prijatelje koje još nije poznavao. Živio je punim plućima, s radošću i oduševljenjem, podučavajući i mentorirajući studente", poručili su članovi njegove obitelji. Kolega Richard Kind je za njega kazao: "Nema ljubaznije, nježnije, duhovitije i prizemljenije osobe. Uvijek pozitivan, čini te zabavnijim i boljim – sjajan otac i čovjek".

Ključne riječi
Božić smrt glumac Prijatelji Seinfeld Pat Finn showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!