Tužne vijesti za ovaj Božić, preminuo je slavni glumac iz serija koje svi obožavamo

Komičar i glumac Pat Finn, koji je ostvario uloge u hit serijama "Seinfelda" i "Prijatelja" preminuo je u dobi od 60 godina. Ostavio je neizbrisiv trag u kultnim serijama i životima kolega koji se od njega opraštaju s tugom​. Zadnje tri godine borio se s rakom i preminuo je u svojem domu u Los Angelesu, prenose američki mediji. Iza njega ostalo je troje djece: Cassidy, Caitlin i Ryan te supruga Donna. Finnov TV debi bio je 1995. u George Wendt Showu kao brat glavnog lika, a nastupio je i u Murphy Brown (1995.-1997.). Nako toga je 1998. glumio Joea Maya u Seinfeldu - domaćina koji gostima prepušta naporne poslove.

Pojavljivao se u Kralju Queensa, Ludim sedamdesetima i Dr. Houseu, a najduže je glumio u seriji "U sredini" kao Bill Norwood kroz osam sezona (2011.-2018.). Njegovi filmski radovi uključuju i Komplicirano je (2009.) i Santa Paws 2 (2012.). U Prijateljima je bio dr. Roger, partner Monice Geller u dvije epizode.​ Osim glume, Finn je predavao improvizaciju na Sveučilištu Colorado kao gostujući profesor i član bio šesteročlane grupe Beer Shark Mice.

"Pat nikad nije susreo stranca:samo prijatelje koje još nije poznavao. Živio je punim plućima, s radošću i oduševljenjem, podučavajući i mentorirajući studente", poručili su članovi njegove obitelji. Kolega Richard Kind je za njega kazao: "Nema ljubaznije, nježnije, duhovitije i prizemljenije osobe. Uvijek pozitivan, čini te zabavnijim i boljim – sjajan otac i čovjek".