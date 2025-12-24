Naši Portali
POZIRALA NA ŠPICI

FOTO Kolinda oduševila čestitkom, a fanovi su je zasuli komplimentima: 'Damo, blagdani su uz tebe ljepši'

24.12.2025.
u 18:00

Kolinda je otkrila da blagdane provodi u Zagrebu te podijelila prigodnu fotografiju. Pozirala je na špici, u smeđoj kombinaciji, a komplimentu su se samo nizali

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javila se na društvenim mrežama te uputila blagdansku čestitku. 'Miran, blagoslovljen i sretan Božić svima!', poručila je. Kolinda je otkrila da blagdane provodi u Zagrebu te podijelila prigodnu fotografiju. Pozirala je na špici, u smeđoj kombinaciji, a komplimentu su se samo nizali. 'Jako lijepa žena', 'Najljepša', 'Prekrasna', 'Damo, blagdani su uz tebe ljepši', pisali su joj pratitelji.

Inače, bivša predsjednica često plijeni pozornost svojim modnim kombinacijama. Naime, Grabar-Kitarović nedavno je sudjelovala na Svjetskom summitu o zdravlju u Berlinu te imala istaknutu ulogu, a pozornost je privukla i svojim govorom. Bivša hrvatska predsjednica ponovno je dokazala da izvrsno razumije kako spojiti eleganciju, boju i osobnost, a ovog puta ključnu ulogu u njezinu izgledu odigrale su cipele koje su sve ostavile bez riječi.

Za ovu prigodu odabrala je zeleno odijelo, a najviše pozornosti ipak su privukle cipele. Radi se o salonkama s leopard uzorkom. Uz to, Kolinda je cijeli dojam zaokružila čipkastom bluzom u tonovima odijela, decentnim nakitom i uredno podignutom kosom koja je naglasila klasičnu eleganciju. 

Bivša predsjednica uvijek privuče pozornost svojim modnim odabirima, a nedavno je isto učinila i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA) u New Yorku. Na svom Instagram profilu podijelila je tada fotografiju u crnoj "pin-up" haljini s bijelim točkicama, midi dužine, koja je savršeno istaknula njezinu vitku i elegantnu figuru. Posebnost haljine leži u predimenzioniranoj bijeloj kragni i gumbima koji se kopčaju do struka, dajući joj sofisticiran i retro šarm. Cjelokupni look upotpunila je bijelim mat salonkama koje su se skladno uklopile s kragnom. Kolinda je kosu podigla u urednu punđu, a nekoliko pramenova nježno joj je prelazilo preko desne strane čela.

Božić Kolinda Grabar Kitarović

KL
Klarahrv
18:10 24.12.2025.

Odmah se sjetim nadopisivača rednog broja 3.

DA
dadalina
18:26 24.12.2025.

Lijepša je bila deblja . A pomalo je narcisoidna.

