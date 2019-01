Kate Middleton je ponovno trudna?

Princ William rođen je u znaku Raka (21. 6. 1982). Uvijek izgleda vedro i nasmijano, čak i kad skriva veliku tugu.

Voli sportsku ili casual eleganciju s primjesom ekstravagancije. Optimist je te voli prirodu i sport. Voli učiti humanističke znanosti, stalno širiti svoje horizonte, putujući promatrati ljude i kulture. Partnerica mu mora biti intelektualno i mentalno zanimljiva kako bi razmjenjivali ideje i znanja i imali dobru komunikaciju. To je postigao s Kate. Izražena mu je potreba da zaštiti svoju obitelj i sebe od svake vrste prijetnje. Pokušaj da mu se kaže nešto protiv obitelji izazvat će mrštenje i brzo će odgovoriti na provokaciju. U krugu ljudi u koje ima povjerenja i s kojima je blizak pun je nježnosti, pažnje i ljubavi. U krizama se pokazuje kao ustrajan i hrabar. Očekuje da mu se uvijek pokazuju emocije. Rado šalje rođendanske i blagdanske čestitke. Čvrsto je vezan za obitelj i snažno proživljava svaku obiteljsku promjenu. Veže se za stvari, čuva ih i skuplja. Voli svoju djecu, razmazio ih je, štiti ih od svega i uzrujava se (pretjerano) zbog njih.

Sve ono čemu teži ima vezu s djetinjstvom i prošlosti. Vrlo je subjektivan i nije mu se lako staviti u „nečiju kožu“ i prepoznati da drugi imaju drugačije potrebe. William se češće identificira s majkom nego s ocem. Vrlo je osjetljiv i prepoznaje potrebu da dobije ono što mu treba, kao i da daje ono što mu je dužnost prema drugima, ali sporo shvaća što drugi ljudi žele i trebaju. To je Kate osjetila jako dobro tijekom njihove veze. Prilično ju je izmučio i to se ponavljalo. Individualac je, osobenjak, svojeglav.

Kate je rođena u znaku Jarca (9. 1. 1982). Za nju je važan partner jer zbog nesigurnosti traži da je on učini potpunom. Zato se uvijek voli posavjetovati i učiti od drugih. Rado će zatražiti mišljenje partnera, prijatelja, odvjetnika, astrologa, psihologa i osoba za koje misli da imaju objektivnije stajalište od njezina. Zna osjetiti potrebe, osjećaje i želje drugih. Ima sposobnost velike objektivnosti i svijesti. To joj je znalo otežavati postizanje cilja (osvajanje i veza s princom) jer je kao osoba vrlo svjesna njegovih potreba i problema te različitih načina dolaženja do cilja. Njezini obiteljski korijeni upućuju na to da je iz obitelji u kojoj su njezini roditelji imali različite uloge. Otac i majka potječu iz različitih obitelji i imali su različit odnos s njom pa je osjećala veliku emocionalnu nesigurnost. S vremenom i iskustvom Kate je sve jača. Njih su dvoje odlični prijatelji i na tome se zasniva njihova veza. Saturn kod oboje upućuje na materijaliziranje njihove veze. Jupiter ih čini popularnim parom.

Mjesec kod oboje povezuje ih s obitelji. Njezina okrenutost partnerovim potrebama uklapa se u njegovu orijentiranost prema vlastitim potrebama, ali je čini “žrtvenim jarcem”. Kod Kate je vidljiva snaga karaktera da se nosi s izazovima, da na svakom planu konkurira Williamu. U braku je posesivnija i malo zakinuta za ljubav. Utjecaj na brak imaju vanjske okolnosti, novac i moć, pa je odnos postao vrlo zahtjevan, povremeno i bolan, uz mogućnost ljubavnog trokuta. U 2019. William će se dosta povući iz javnosti i posvetiti se sebi, odnosu i problemima s ocem i djedom (vjerojatno odlazak djeda). Očekuje ga skandal iz kruga prijatelja. Kate će također imati brige zbog suprugove obitelji. Zdravstveno će biti osjetljiva. Njezine reakcije u javnosti bit će neobične, nervozne. Vjerovali ili ne, ona želi još jedno dijete, a spremna je i na napornu trudnoću.