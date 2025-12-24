Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
na instagramu

FOTO Zavirite u dom naše glumice: Njezino božićno drvce izgleda kao iz bajke

Foto: Instagram
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
24.12.2025.
u 17:00

Drvce je uređeno u klasičnim božićnim tonovima – crvenoj, zlatnoj i bijeloj – uz obilje lampica, mašni i elegantnih ukrasa koji mu daju poseban, profinjen izgled. Ispod drvca već su se smjestili brojni pokloni, što dodatno naglašava blagdansku atmosferu i iščekivanje najljepšeg doba godine

Glumica Katarina Baban pokazala je kako je uredila svoj dom za blagdane. Na društvenim mrežama pohvalila se raskošno ukrašenim božićnim drvcem koje je unijelo toplinu i čaroliju u njezin dom. Drvce je uređeno u klasičnim božićnim tonovima – crvenoj, zlatnoj i bijeloj – uz obilje lampica, mašni i elegantnih ukrasa koji mu daju poseban, profinjen izgled. Ispod drvca već su se smjestili brojni pokloni, što dodatno naglašava blagdansku atmosferu i iščekivanje najljepšeg doba godine. Katarina je još jednom pokazala svoj istančan smisao za estetiku i detalje.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Katarina se sredinom listopada prisjetila ljeta. Zanosna Katarina pozirala je u elegantnom crnom badiću, opušteno smještena na terasi okruženoj zelenilom i mediteranskim šarmom. Njezin prirodni izgled, samouvjeren stav i besprijekorna figura plijenili su pozornost, a pratitelji su joj u komentarima uputili brojne komplimente na račun izgleda i stila. ''Macooooo'', ''Ja prehlađena, a ti ovako'', ''Uhhh'', ''Ma koja ljepota'', pisali su joj.

Katarina je i uspješna dizajnerica koja se često javlja na Instagramu. Prošlog ljeta, tako se javila serijom fotografija s ljetovanja u Grčkoj. Zgodna Osječanka spakirala je kovčege i pobjegla na predivnu Kretu, odakle se javila "vodenom kompilacijom slika", kako je sama nazvala objavu, te priznala kako joj se nimalo ne vraća u zagrebačku stvarnost. U galeriji fotografija, Katarina je pokazala kako maksimalno uživa u čarima grčkog otoka. Pozirala je u nekoliko različitih kupaćih kostima, od vatreno crvenog do elegantnog bijelog bikinija, koji su savršeno istaknuli njezinu besprijekornu figuru.

Svojim je pratiteljima otkrila i s čime se bori: "Dakle imam toliko slika da uopće ne znam što sam objavila, što napisati, a da ne padam u depresiju od pomisli da se treba vratiti u Zagreb pa evo – ovo je vodena kompilacija slika", napisala je iskreno, a mnogi su se u komentarima poistovjetili s njezinim osjećajima. Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komplimenti i riječi podrške. Obožavatelji su je doslovno obasuli pozitivom. "Wooow koja žena!", "Lijepa", "Mačka ipo", "Prezgodna", samo su neki od komentara koji svjedoče o oduševljenju. Jedan pratitelj posebno je pohvalio njezin prirodan izgled: "Nadam se da neću ispasti nepristojan ako kažem da mi se više sviđa prirodno tijelo poput vašeg, nego 'plastična umjetnost'", napisao je.

Ključne riječi
Božić katarina baban showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Božo Vrećo održao koncert u Lisinskom
Video sadržaj
SUVREMENI SEVDAH

Božo Vrećo vraća se u Lisinski, evo kada će biti koncert u Zagrebu

Božo Vrećo već godinama pomiče granice tradicionalne sevdalinke, pretvarajući je u univerzalni jezik ljubavi, čežnje i duhovne introspekcije. Njegov lirski tenor i jedinstvena interpretacija donijeli su mu kultni status i međunarodno priznanje, a svjetski mediji poput New York Timesa, ARTE-a i El Periodica opisuju ga kao umjetnika koji briše granice između glazbe, duhovnosti i performansa

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!