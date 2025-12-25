Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
KRALJEVSKI BOŽIĆ

Vaganje gostiju i duhovi: Ovo su najbizarnije božićne tajne koje krije kraljevska obitelj

King Charles reacts during the recording of his Christmas message in the Lady Chapel of Westminster Abbey, in London
Foto: Aaron Chown/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 06:00

Iza glamurozne fasade božićnih proslava britanske kraljevske obitelji kriju se stoljećima stari, često bizarni običaji

Iako se Božić u obitelji Windsor često doima kao prizor iz bajke, stvarnost je isprepletena tradicijama koje zvuče gotovo nevjerojatno. Jedna od najbizarnijih, koju je početkom 20. stoljeća uveo kralj Edward VII., jest vaganje svakog člana obitelji i gosta na antiknoj vagi prije i poslije božićnog ručka. Svrha ovog rituala, koji navodno i danas prakticiraju princ William i Catherine, jest osigurati da su se svi dobro najeli i uživali u gozbi. Sama glavna večera, pod utjecajem njemačke tradicije princa Alberta, održava se na Badnjak, a ne na sam Božić, a na kraju obroka monarh nazdravlja glavnom kuharu čašom viskija nakon što on osobno razreže pečenje.

Ni darivanje nije pošteđeno ekscentričnosti. Umjesto raskoši, članovi obitelji razmjenjuju simbolične i šaljive poklone. Ipak, neki su darovi u povijesti bili doista neobični. Kraljica Mary je tako prijateljima poklanjala ormariće za skrivanje telefona, smatrajući taj uređaj "instrumentom neusporedive vulgarnosti". Još dalje otišla je princeza Alice, vojvotkinja od Gloucestera, poznata po škrtosti, koja je osoblju darovala biljku iz staklenika uz strogu napomenu da lonac moraju vratiti nakon što biljka uvene.

Sve miriše na novi skandal! Princ Harry i Meghan nisu pozvani na božićno slavlje kraljevske obitelji
King Charles reacts during the recording of his Christmas message in the Lady Chapel of Westminster Abbey, in London
1/16

Blagdansko razdoblje na kraljevskim imanjima nerijetko je obavijeno i velom misterije i pričama o duhovima. Rezidenciju Anmer Hall, dom obitelji princa od Walesa, navodno pohodi duh Henryja Walpolea iz 16. stoljeća, dok se u Sandringhamu, prema svjedočanstvima, sablast pojavljuje upravo na Badnjak. Povijest pamti i druge nezgode, poput one iz 1932. godine, kada je kralj George V., unatoč dugogodišnjem odbijanju, popustio pritisku medija i održao prvo božićno obraćanje naciji putem radija, pri čemu je doslovno propao kroz pletenu stolicu. Kralj Charles III. će i ovog Božića nastaviti tradiciju božićnog obraćanja javnosti.

Kroz povijest su se nizali i drugi dramatični događaji. Jedan od najpoznatijih dogodio se 1950. godine, kada su škotski studenti na sam Božić iz Westminsterske opatije ukrali Kamen iz Sconea, ključni simbol britanske krunidbe. Čak je i sam Božić jednom bio zabranjen, kada ga je u 17. stoljeću Oliver Cromwell proglasio grešnim slavljem. Sve ove priče, od lovačkih pohoda s tisućama ubijenih fazana do osobnih drama, pokazuju kako je kraljevski Božić oduvijek bio spoj tradicije, kontroverzi i povijesnih obrata.
Ključne riječi
showbiz princ william Kralj Charles III običaji Božić kraljevska obitelj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2024 Disney Upfront
DANNY DEVITO

Bio je i ostao original - čovjek koji zna da fizičke proporcije ne određuju veličinu karijere ni veličinu osobnosti

Osamdesete i devedesete bile su razdoblje u kojem je DeVito postao filmska zvijezda. Glumio je u nizu hitova koji su prodavali milijune ulaznica, kao što su "Lov na zeleni dijamant" i "Dragulj s Nila", pustolovine s Michaelom Douglasom i Kathleen Turner, "Baci mamu iz vlaka", crna komedija koju je i režirao, "Twins", urnebesna komedija u kojoj glumi brata Arnolda Schwarzeneggera i "Povratak Batmana", gdje se pretvorio u zastrašujuće grotesknog Pingvina pod redateljskom palicom Tima Burtona

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!