Ante Gelo: 'Zagreb je jako velik i ima veliko srce. Pozivam sve da dođu u Lisinski'

Poznata imena zagrebačke glazbene scene okupila su se ovog ponedjeljka u VIP salonu maksimirskog stadiona kako bi najavila drugo izdanje dobrotvornog koncerta "Veliko purgersko srce". U organizaciji Dinamove zaklade "Nema predaje", koncert će se održati 1. veljače 2026. u dvorani Vatroslava Lisinskog. Pridružio im se i nositelj glazbenog dijela programa Ante Gelo, koji je istu ulogu obnašao i na prvom izdanju.



- Ja se inače volim odazvati na svaki humanitarni koncert. Neki dan smo svirali u staračkom domu u kojem je bila Gabi Novak pa smo i njoj odali posvetu. Otvorenog sam srca i baš volim razveseliti ljude. Mislim da glazba može napraviti čuda. Slično je s ovim koncertom koji je humanitarnog karaktera i na prvom izdanju smo napravili čudo. Bilo je genijalno, bilo je prekrasno, bio je pun Lisinski. Pjevale su se neke od najnavijačkijih pjesama, ali i najljepših pjesama koje su vezane za Dinamo ili za Zagreb. Tu stvarno ima lijepih stvari, svirali smo "Zadnji fijaker", pa smo svirali "Vraćam se Zagrebe tebi", pa "Zagrebačkim ulicama", a i nešto direktno vezano uz Dinamo. Ja sam Zagrepčanin, jako volim Zagreb, to je moj grad, prekrasan mi je i obožavam ga. Tu sam odrastao. Mislim da je Zagreb jako velik, ima veliko srce i zato se i zove "Veliko purgersko srce". Čast mi je sudjelovati i drago mi je, bit će super glazbenici. Pozivam sve da dođu prvog veljače u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski - rekao je Gelo za Večernji list. Povezanost s Dinamom prvi je put osjetio u ranoj dobi.

- Ja sam glazbenik, nisam toliko zaluđen, ali kao klinac. Definitivno kad si klinac - moraš, kao i moji klinci koji odrastaju tu. Dinamo - to je to. Da sam inače nešto sportski nastrojen - nisam, ja sam baš glazbenički nastrojen, ali naravno da pratim ponekad. Sjećam se, kao i svi, 1982., 1983. godine, to je super - prisjetio se glazbenik. Novo lice na ovoj humanitarnoj priredbi je jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, skladatelja i kantautora, Boris Novković, koji ne skriva entuzijazam uoči koncerta.

- Meni je to zadovoljstvo jer nosim Dinamo u srcu s obzirom na to da sam bio pionir Dinama i trenirao u klubu. Mislim da je prvenstveno lijepo i zbog same humanitarne geste. Čuo sam da su na prvom koncertu prikupljena značajna sredstva za one kojima je to bilo prijeko potrebno i nadam se da ćemo taj iznos premašiti. Bit će mi drago biti u Društvu samog Dinama, a i publike koja će biti u Lisinskom. Nadam se da ćemo napraviti dobru atmosferu i zajednički otpjevati neke pjesme - kaže Novković. Za Dinamo ga vežu najljepše uspomene iz djetinjstva.

- Od malih nogu. Veliki mi je bio gušt kad bi pokojni otac došao po mene pa me izveo sa zadnjeg sata na tekmu. Poslije toga sam trenirao u pionirima i starijim pionirima Dinama. Ljubav prema nogometu, prema klubu, a danas i hrvatskoj reprezentaciji je ono što me veže za Dinamo - objasnio je pjevač pa poručio publici: - Dođite, vidimo se u što većem broju. Svi zajedno radimo jednu dobru, humanitarnu stvar, a s druge strane pjevamo, veselimo se i družimo - zaključio je Boris Novković.

Atmosferu na koncertu začinit će kultni hrvatski rocker i frontmen grupe Aerodrom, Jurica Pađen. Rođeni Zagrepčanin istaknuo je što za njega znači sudjelovanje na ovoj humanitarnoj priredbi. - To znači da skupimo neka sredstva za one kojima je to najpotrebnije i koji možda nemaju toplinu roditeljskog doma i ljubavi. Barem donekle da pokušamo nešto učiniti za tu djecu - naglasio je Pađen koji je odrastao u blizini Maksimira.

- Pratim klub, a prvi put sam osjetio povezanost još kao klinac jer sam stanovao odmah iza južne tribine, na Borongaju kod okretišta. Išao sam na tekme do 15. godine, a sad pratim na televiziji. Kad idu u Europu, normalno da uvijek navijam za naše klubove, pa onda i za Dinamo, naravno - podijelio je glazbenik. Osim u Lisinski 1. veljače, publiku poziva na još jedan koncert s grupom Aerodrom.

- Imam im za poručiti ako žele vidjeti grupu Aerodrom na cjelovečernjem koncertu, da dođu 5. ožujka 2026. u Boogaloo - najavio je Jurica Pađen. Od debitanata na donatorskom koncertu "Veliko purgersko srce" razgovarali smo i s Robertom Marekovićem. Glazbenik i radijski DJ kroz ovu hvalevrijednu inicijativu želi dati svoj doprinos pomaganju najpotrebitijima, neovisno o dobi.

- S obzirom na to da Zaklada radi stvari koje pomažu ljudima, a mama me lijepo odgojila pa mi je prirodno da i ja nekome pomognem. Najviše mi je drago što se pomaže potrebitoj djeci koja imaju problema i to mi je najvažnije. Uvijek smo svi najmekši i najemotivniji kad su klinci u pitanju pa je tako to i kod mene. Dakako, ni ostale stvari ne treba zanemariti. Danas kad klinci stalno sjede za kompjuterima i mobitelima ova Zaklada promiče sport, a sport je uvijek vezan za zdravlje. I u svakom slučaju ne treba zaboraviti da Zaklada pomaže nogometnim veteranima. U vremenima kad nije bilo toliko novaca kao danas ljudi su ostavljali svoje zdravlje na terenu, a nije bilo nogometnih pravila koja bi štitila zdravlje tako da mi je drago da možemo na pomoći na tri kolosijeka - ističe Mareković. U djetinjstvu se zbog Dinama nije ustručavao prkositi roditeljima i nastavnicima u školi.

- Ja sam rođeni Zagrepčanin. Kao klinac išao sam na utakmice, kad je Dinamo postao prvak nakon 100 godina, 1982. godine, nakon toga sam počeo kao dijete bježati iz škole na utakmice. Čak sam i na neka gostovanja išao kao klinac, bježao od doma, bježao iz škole. Starci nisu znali da sam pobjegao na utakmicu u Beograd kad sam bio mali (smije se). Dosta me stvari iz djetinjstva veže. U nekom trenutku sam prestao pratiti nogomet i otišao u nekom drugom smjeru, ali onda sam u međuvremenu opet počeo više pratiti. U svakom slučaju, djetinjstvo me veže uz Maksimir, uz utakmice, uz odlaske. Često sam išao sam kao klinac, bio sam introvertirano dijete. Kad nitko iz razreda nije htio ići sa mnom, ja sam s 10 ili 11 godina uzeo šal i otišao na utakmicu. U svakom slučaju, kao rođeni Zagrepčanin sam jako vezan uz Maksimir tako da mi je to dio djetinjstva i odrastanja - otkriva pjevač grupe Swingers, a za publiku ima snažnu poruku:

- Dođite u Lisinski bili vi nogometni fan, Dinamov fan ili ne. Namjera je dobra, pomaže se djeci. Kao prvo, ako dođete vidjet ćete dobar program, a drugo - pomoći ćete, tako da vas sve zajedno, nogometne i nenogometne fanove, pozivam u Lisinski jer pomažemo nekome tko to treba - zaključio je Mareković. Iako jedna od najmlađih, vokalna solistica Nika Pastuović dobro je upoznata s humanitarnim akcijama.

- S obzirom na to da mi je ovo druga godina zaredom, jako mi je drago i osjećam veliku čast i veliko zadovoljstvo da ću ponovno nastupati na humanitarnom koncertu. Za mene jako puno znači kad se radi nešto humanitarnog karaktera, to je stvarno nešto plemenito i lijepo i stvarno volim nastupati na takvim događanjima. Čast mi je i da je to u organizaciji zaklade Nema predaje jer rođena sam Zagrepčanka tako da mi je jako drago da mogu biti dio cijele ove priče - tvrdi glazbenica koja je ranije ovog mjeseca već nastupala u Lisinskom, na dječjem koncertu također u organizaciji zaklade Nema predaje. Na pitanje što će pjevati na velikom koncertu, Nika odgovara:

- Na prvom izdanju smo izvodili "Dinamo" od Kemala Montena i Ćire, a ove godine pretpostavljam da će i ta pjesma biti na repertoaru. Između ostalog, vjerojatno "Košulja plava", možda "Na modrom nebu iznad Zagreba". To su detalji koje bi možda ostavila da budu iznenađenje za publiku - ostaje tajnovita Zagrepčanka, a publici poručuje sljedeće:

- Definitivno da nam se pridruže u što većem broju jer bit će predivno, sudeći po prošlom koncertu. Bilo je izuzetno lijepo i mislim da se isplati svaka minuta provedena u Lisinskom - za kraj je kazala Nika Pastuović.