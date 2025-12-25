FOTO Jole objavio preslatke fotografije sa suprugom i kćerima za Božić pa poslao snažnu poruku

Božić je vrijeme koje mnogi provode u krugu najmilijih, a tu tradiciju njeguje i jedan od omiljenih domaćih pjevača, Joško Čagalj Jole. On je iskoristio priliku da svojim obožavateljima čestita blagdan podijelivši toplu obiteljsku fotografiju. Na njoj pozira sa suprugom Anom i trima kćerima - najstarijom Ivom, Emom i Tijom, a obitelj je bila modno usklađena u blagdanskom duhu. Djevojčice su nosile bijele haljine, a Jole krem dolčevitu.
Uz fotografiju koja odiše zajedništvom i srećom, Jole je uputio i jednostavnu, ali snažnu poruku, naglašavajući ono što je uistinu važno. - Dragi ljudi, nek’ vam Božić donese mir u srcu, osmijeh na licu i toplinu doma. Provedite ga s onima koje volite, uz puno smijeha, dobre pisme i još bolje spize. Želim vam zdravlja, ljubavi i sriće, danas, sutra i kroz cijelu novu godinu. Čuvajte jedni druge i ne zaboravite: najlipši dar je biti čovik. Sritan i blagoslovljen Božić! - napisao je pjevač u opisu objave koju možete pogledati OVDJE.Jole iskreno priznao: Volio bi da moja djeca imaju brak kakav imamo Ana i ja
Jolina objava, očekivano, oduševila je njegove fanove. U kratkom je roku prikupila velik broj lajkova, a prostor za komentare bio je ispunjen čestitkama i lijepim željama pjevaču i njegovoj obitelji. Pratitelji su mu uzvraćali na toplim riječima, hvaleći obiteljsku idilu i poruke koje je poslao, potvrđujući još jednom koliko je Jole cijenjen ne samo kao glazbenik, već i kao osoba koja promovira istinske obiteljske vrijednosti.Nakon što je naša pjevačica doživjela debakl na koncertu zbog slabe posjećenosti, sada se oglasila Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura