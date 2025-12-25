FOTO Jole objavio preslatke fotografije sa suprugom i kćerima za Božić pa poslao snažnu poruku

Božić je vrijeme koje mnogi provode u krugu najmilijih, a tu tradiciju njeguje i jedan od omiljenih domaćih pjevača, Joško Čagalj Jole. On je iskoristio priliku da svojim obožavateljima čestita blagdan podijelivši toplu obiteljsku fotografiju. Na njoj pozira sa suprugom Anom i trima kćerima - najstarijom Ivom, Emom i Tijom, a obitelj je bila modno usklađena u blagdanskom duhu. Djevojčice su nosile bijele haljine, a Jole krem dolčevitu.

Uz fotografiju koja odiše zajedništvom i srećom, Jole je uputio i jednostavnu, ali snažnu poruku, naglašavajući ono što je uistinu važno. - Dragi ljudi, nek’ vam Božić donese mir u srcu, osmijeh na licu i toplinu doma. Provedite ga s onima koje volite, uz puno smijeha, dobre pisme i još bolje spize. Želim vam zdravlja, ljubavi i sriće, danas, sutra i kroz cijelu novu godinu. Čuvajte jedni druge i ne zaboravite: najlipši dar je biti čovik. Sritan i blagoslovljen Božić! - napisao je pjevač u opisu objave koju možete pogledati OVDJE.

Jolina objava, očekivano, oduševila je njegove fanove. U kratkom je roku prikupila velik broj lajkova, a prostor za komentare bio je ispunjen čestitkama i lijepim željama pjevaču i njegovoj obitelji. Pratitelji su mu uzvraćali na toplim riječima, hvaleći obiteljsku idilu i poruke koje je poslao, potvrđujući još jednom koliko je Jole cijenjen ne samo kao glazbenik, već i kao osoba koja promovira istinske obiteljske vrijednosti.

