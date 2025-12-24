Postat će najveći ratni brod ikad izgrađen u Europi: Jedan detalj učinit će ga moćnijim i od kineskih mega nosača

Francuska je pokrenula ambiciozan projekt izgradnje novog nosača zrakoplova, nazvanog PA-NG (Porte-Avions Nouvelle Génération), koji će s procijenjenih 10 milijardi eura postati najveći ratni brod ikada izgrađen u Europi. Predsjednik Emmanuel Macron najavio je projekt tijekom posjeta francuskim trupama u Abu Dhabiju, ističući potrebu za snažnom vojnom prisutnošću u svijetu obilježenom prijetnjama. "U vremenima agresora, moramo biti jaki da bismo izazivali strahopoštovanje. Ovaj nosač zrakoplova bit će dokaz snage naše nacije, industrije i tehnologije“, izjavio je Macron, dodavši da će projekt uključiti više od 800 tvrtki i ojačati francusku ekonomiju.

Novi nosač, koji će zamijeniti Charles de Gaulle iz 2001. godine, bit će operativan do 2038., kada se očekuje povlačenje trenutnog vodećeg broda francuske mornarice. Charles de Gaulle, s 42.500 tona istisnine, sve više zahtijeva skupo održavanje, a PA-NG će ga nadmašiti u svakom pogledu, potvrđujući Francusku kao jedinu europsku zemlju s nuklearnim nosačem zrakoplova, uz Sjedinjene Američke Države kao globalnog lidera u ovoj tehnologiji. PA-NG će biti pravi div na moru, s impresivnim specifikacijama. Duljina 310 metara, čini ga gotovo jednako dugim kao američki USS Gerald R. Ford (333 metra), najveći nosač zrakoplova na svijetu, istisnina mu je 78.000 tona, gotovo dvostruko više od Charles de Gaullea, a im prostora za 2.000 mornara. Paluba može primiti 30 borbenih zrakoplova, uključujući Rafale-M, potencijalne zrakoplove iz projekta FCAS (ako se realizira) i bespilotne borbene letjelice (UCAV), uz helikoptere. Što se tiče pogona tu su dva tlačnovodna nuklearna reaktora K22, svaki snage preko 220 megavata, koje razvija državna tvrtka TechniAtome, osiguravaju gotovo neograničen domet i energetsku samodostatnost, piše Die Welt.

Jedna od ključnih inovacija je ugradnja elektromagnetskog sustava za uzlijetanje (EMALS) i naprednog sustava za slijetanje, nabavljenih od američke tvrtke General Atomics. Ovi sustavi omogućuju istovremeno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova, čime PA-NG nadmašuje ne samo Charles de Gaullea, već i kineski Fujian (110.000 tona), koji nema ovu sposobnost. EMALS također podržava veće startne težine, što omogućuje operacije s težim zrakoplovima i dronovima, povećavajući fleksibilnost u borbenim situacijama.

Za obranu, brod će biti opremljen 40-milimetarskim topovima Thales Rapidfire, lanserima SimbadD-RC za rakete kratkog dometa Mistral te VLS sustavima za protuzračne rakete Aster, osiguravajući zaštitu od raznih prijetnji.

Francuska odluka odražava globalni trend povećanja ulaganja u nosače zrakoplova, koji postaju sve veći i sofisticiraniji. Sjedinjene Američke Države vode s flotom od 11 nosača, uključujući USS Gerald R. Ford (100.000 tona), dok Kina posjeduje tri nosača, s Fujianom kao najnovijim dodatkom. Indija razvija nove projekte, a Turska gradi svoj prvi pravi nosač, MUGEM, duljine 300 metara i istisnine 60.000 tona, s planiranim lansiranjem 2027. ili 2028. i isporukom prije 2030.

U Europi, osim Francuske, samo Velika Britanija, Italija i Španjolska posjeduju nosače zrakoplova, ali nijedan nije nuklearno pogonjen. PA-NG će učvrstiti Francusku kao vodeću pomorsku silu u EU, posebice jer zemlja raspolaže drugom najvećom vojskom u Uniji, s oko 200.000 aktivnih vojnika i planovima za povećanje broja rezervista na 80.000 do 2030.

Unatoč Macronovom optimizmu, projekt izaziva podijeljene reakcije. Kritičari, uključujući neke francuske zastupnike iz središnjeg i umjereno lijevo orijentiranog spektra, zalažu se za odgodu izgradnje zbog financijskih poteškoća zemlje. Francuska se suočava s proračunskim izazovima, a troškovi od 10 milijardi eura izazivaju zabrinutost u vrijeme gospodarske nesigurnosti.

Osim toga, stručnjaci upozoravaju na ranjivost velikih nosača zrakoplova u modernom ratovanju. Napredne hipersonične rakete i torpedi povećavaju rizike za ove 'plutajuće tvrđave', koje zahtijevaju pratnju flote manjih brodova za zaštitu. Unatoč tome, francuska vlada i vojni vrh uvjereni su da nosači zrakoplova ostaju ključni za projekciju moći. Izgradnja PA-NG započet će 2031. u brodogradilištu Chantiers de l’Atlantique u Saint-Nazaireu, s prvim radovima na nuklearnim komponentama već u tijeku. Francuska ministrica obrane Catherine Vautrin potvrdila je na platformi X da će brod biti spreman za službu 2038., označavajući kraj ere Charles de Gaullea.