IZAZVAO BROJNE REAKCIJE

FOTO Tokić Kartelo objavio rijetku fotku s kćeri i zetom, bivšim vatrenim: 'Obitelj na okupu'

Vecernji.hr
25.12.2025.
u 16:00

Bivši predsjednički kandidat i poduzetnik Niko Tokić Kartelo raznježio je svoje pratitelje na društvenim mrežama fotografijom s obiteljske večere

Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo podijelio je intiman trenutak sa svojim pratiteljima na Instagramu. Objavio je fotografiju iz restorana na kojoj pozira sa suprugom Nevijom, kćeri Ivanom i zetom Denisom, a uz nju je napisao i dirljivu poruku. - Kad te kći i zet izvedu na večeru... a večer se pretvori u uspomenu. Smijeh, razgovor, fina hrana i još poklon koji govori više od riječi. Takvi trenuci podsjećaju koliko je malo potrebno za veliko bogatstvo, obitelj na okupu i osjećaj zahvalnosti - poručio je Kartelo, izazvavši brojne pozitivne reakcije.

Iako je Kartelo poznato lice, mnogima je promaknula informacija o njegovom zetu. Riječ je o Denisu Kolingeru, nogometašu i braniču NK Lokomotive. Njegova karijera bilježi i jedan poseban trenutak za pamćenje. Kolinger je, naime, i bivši vatreni, a za hrvatsku reprezentaciju zaigrao je 2017. godine u prijateljskoj utakmici protiv Meksika. Hrvatska je tada u Los Angelesu slavila s 2-1, a Kolinger je bio dio te pobjedničke momčadi, upisavši svoj jedini nastup za nacionalnu vrstu.

Ova objava podsjetila je javnost i na samog Niku Tokića Kartela, koji je veliku pažnju privukao tijekom svoje predsjedničke kandidature. Njegov emotivni istup prilikom predaje potpisa, kada je u suzama radosnicama uzviknuo "Mama, uspio sam, bit ću kandidat!", postao je viralan i pokazao njegovu strastvenu stranu. Čini se da istu emociju i posvećenost gaji i prema obitelji, što je potvrdio i najnovijom objavom, ističući vrijednosti koje smatra najvećim bogatstvom. Objava je, očekivano, oduševila njegove pratitelje koji su mu u komentarima uputili brojne komplimente i lijepe želje.

showbiz kći Vatreni Denis Kolinger obitelj Niko Tokić Kartelo

VA
VanjaPlank
16:40 25.12.2025.

Sretan Božić svim komentatorima, te adria media grupi.

