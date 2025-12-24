Iza osmijeha voditeljica 'Dobro jutro, Hrvatska' krije se ogromna tuga: 'Biti roditelj kad si sam nije lako'

HRT-ova reporterka i novinarka s više od 30 godina radnog iskustva, Regina Zubanović gotovo svako jutro, pa i ovih blagdana javlja se sa splitske rive. Njezina vesela i vedra pojava, kao i uvijek dobro oraspoloži gledatelje, no rijetki znaju da se iza njezina osmijeha krije tužna životna priča. Naime, prije više od deset godina preminuo je njezin suprug Gordan, a ona je ostala udovica s troje male djece. Upravo je taj trenutak u njezinu životu ostavio veliki trag, a djeca su joj i danas najveća motivacija. Ovo blagdansko razdoblje je posebno emotivno za nju.

- Istina je samo da vrijeme prolazi. Rane zacjeljuju, ožiljci ostaju i čine nas takvima kakvi jesmo. Sve je to dio našeg života i uvijek će biti. Ne znači da si nekoga prestao voljeti jer si se počeo smijati. Mnogi na žalost upadnu u tu klopku, i ne žive život za sebe nego životare za druge. Naši anđeli na nebu sigurno ne žele da smo nesretni. A mi ne živimo ni u prošlosti ni u budućnosti, nego danas. Griješimo kad stalno nešto čekamo i odlažemo. Život je predragocjen, naučila sam to na jako bolan način. Zato pažljivo čuvam i štitim to zrno sreće u sebi svaki dan. Najradosnije i najjednostavnije što mogu - kazala je u kolovozu za Večernji list osvrnuvši se na pitanje o tome je li istina da vrijeme liječi sve rane.

Otkrila nam je kako joj ponekad, iako je jaka i neustrašiva žena - bude teško te joj nedostaje muški oslonac. - Da se ne lažemo, nedostaje. Ali svih ovih deset godina nisam uopće razmišljala o tome. Trenirala sam se da mislim na to što imam, a ne što nemam. Vrijeme provodila sa svojim divnim pozitivnim ljudima, djecom, mamom, obitelji, prijateljima koji čine život ljepšim i lakšim, daju snagu i nadahnuće. I bez kojih ne bih mogla - kazala nam je u razgovoru Zubanović te se osvrnula na odnos s djecom. - Prvo moram reći da sam silno ponosna na sve troje, koliko su hrabri, snažni, svoji i brižni jedan prema drugom. Stipe ima stabilnost i mudrost, Viktoria komunikativnost i vrckavost, a Valeria pronicljivost i izravnost. Opa, dobro sam se opisala preko djece - priznala je simpatično. Cijeli emotivni intervju i životnu ispovijest pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, Regina Zubanović na HRT-u je više od 30 godina, a u tom je periodu prošla razne zadatke te obradila mnogobrojne teme s različitim sugovornicima. Pronašla se u zanimljivim situacijama u javljanju uživo. Zanimljivo je spomenuti i kako joj je prvi nastup pred kamerama bio upravo javljanje u emisiju "Dobro jutro, Hrvatska".