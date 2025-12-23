Obožavatelji iznenađeni što je slavna pjevačica prekinula dvogodišnju vezu

Obožavatelje su ostali iznenađeni kada se u medijima pojavila vijest da su pjevačica Olivia Rodrigo i Louis Partridge navodno prekinuli dvogodišnju vezu. Iako prekid još nisu službeno potvrdili, nagađanja su se pojačala nakon što je 22-godišnja pjevačica viđena sama na božićnoj zabavi svoje prijateljice Lily Allen u Londonu. Prema izvorima bliskima paru, Olivia je na zabavi bila emotivna dok je govorila o kraju veze, a prijatelji su joj pružili podršku. Olivia i Louis upoznali su se 2023. godine na jednoj zabavi u Londonu, a ubrzo su postali nerazdvojni.

Iako su isprva vezu držali podalje od javnosti, s vremenom su se zajedno pojavljivali na velikim događanjima, uključujući Grammyje, Wimbledon i flmski festival u Veneciji, gdje su se prvi put službeno pojavili kao par. Njihov prekid posebno je iznenadio obožavatelje jer su do nedavno djelovali zaljubljeno i skladno. Mnogi su vjerovali da će njihova veza potrajati, a glasine o razlazu isprva su dočekane s nevjericom. Olivia je tijekom veze rijetko govorila o privatnom životu, ali su obožavatelji nagađali da je Louis inspirirao neke njezine pjesme, posebno pjesmu So American.

S druge strane, Louis je u intervjuima isticao koliko mu je važno očuvati privatnost te je naglašavao kako javni pritisak dodatno otežava odnose, osobito Oliviji, koju prati golema medijska pažnja. Iako su javno dijelili tek rijetke trenutke, oboje su međusobno iskazivali podršku i divljenje. Upravo zato vijest o mogućem prekidu mnogima je teško pala, a obožavatelji i dalje se nadaju da je riječ tek o privremenoj pauzi u njihovoj vezi.