Dvostruko slavlje u domu voditeljice Dnevnika za Božić! Evo zašto ranije nije voljela ovo doba godine

Voditeljica informativnog programa Nove TV, Marija Miholjek danas, točno na Božić slavi svoj 49. rođendan! Dnevnik vodi više od 17 godina, a tijekom tog razdoblja postala je jedno od prepoznatljivijih televizijskih lica. Jednom prilikom rekla je kako joj je upravo ovo doba godine najdraže upravo zbog dvostrukog slavlja. - U djetinjstvu me, istina, znalo zasmetati, ali danas sam presretna zbog toga! Imati rođendan na Božić doista je poseban osjećaj i najljepši mogući dar - otkrila je jednom prilikom za domaće medije. Inače, ako se prisjetimo, simpatična Đakovčanka nedavno je dala veliki intervju za Večernjakov Ekran u kojem je govorila, među ostalim, i o svom privatnom životu. - Kako uopće danas pripremiti dijete za život - vjerujem da je jedan od najvećih izazova za svakog roditelja. Tu bolju i sadašnjost i budućnost najviše vidim u onima koji su uspjeli prije svega svojim talentom, trudom, radom, predanošću - odgovorila je na pitanje kako doživljava ljude koji bi djeci trebali donijeti bolju budućnost.

Prisjetila se i svog djetinjstva, koje je bilo bezbrižno i lijepo. - E, to su bili dani! Tek bi poneki automobil prošao našom ulicom i pogotovo tijekom ljeta po cijele smo dane bili vani. Dok ne bih čula mamu kako s prozora viče da idem kući. Igrali smo graničara, gume... Pitala sam kolegice lektorice Marinu i Natašu kako su one to u Dalmaciji zvale - pa mi kažu - na laštik ili laštrika. Vani se često i jelo, a ništa nije bilo slađe od kruha i masti s malo crvene paprike. Još kad baka ispeče domaći kruh... Nismo mogli ni sanjati da će jednoga dana mobiteli toliko toga promijeniti - priznala je Marija Miholjek u razgovoru za Večernji list te je otkrila i kako "preživljava" majčinstvo. - Ne bih rekla preživjeti, jednostavno živjeti, voljeti, odrastati, ploviti kroz život zajedno i po bonaci i po jugu. Velika većina roditelja prolazi kroz ista razdoblja i nailazi na slične izazove. Samo neka je zdravlja, za sve drugo se uvijek nađe neko rješenje - kazala nam je te otkrila pitaju li je djeca za savjete - Još su u dobi kad pitaju, a kako će biti ubuduće, tek ću vidjeti - priznala nam je lijepa voditeljica.

Nakon što je naša pjevačica doživjela debakl na koncertu zbog slabe posjećenosti, sada se oglasila

Podsjetimo, televizijska voditeljica i urednica Marija Miholjek tijekom godina izgradila je status jedne od najprepoznatljivijih figura na domaćoj medijskoj sceni. Crnokosa Đakovčanka svojim šarmom, a što je važnije i novinarskim i uredničkim kvalitetama, pokazala je tijekom godina da je "lice" kojemu se vjeruje. Već kao studentica započela je novinarski put, njezin ugodan glas ubrzo je dobio priliku na đakovačkoj radiopostaji. Poslije kratkog vremena dolazi na televiziju gdje od 2003. godine radi kao HTV-ova dopisnica iz Osijeka. Nakon dvije godine stiže ponuda s Nove TV koju Marija prihvaća, a cijela Hrvatska upoznaje tada 33-godišnju voditeljicu koja je svojim znanjem i šarmom postala zaštitno lice prve komercijalne televizije u Lijepoj Našoj. Ova voditeljica najgledanijeg Dnevnika u Hrvata inače je u sretnom braku s ton-majstorom Borisom Miholjekom, a zajedno su dobili dvoje djece – sina Bonu i kći Zlatu.

– Biti mama fantastičan je osjećaj. I danas se zateknem u nekim trenucima, kao da mi je sve to nestvarno, “zar sam ja mama?!” Imam sreću što je Bono jako dobro dijete. Kad obavljam neke kućanske poslove dok on spava, potpuno se isključim iz cijele situacije pa najednom ugledam njegovu jaknicu pokraj ostale odjeće i taj čas osjetim euforiju – moje dijete je tu! Majčinstvo je doista prekrasan osjećaj, to stalno ponavljam kolegicama i svima koji me pitaju kako je biti roditelj. Suvišne su velike riječi kad je dijete u pitanju - kazala je za Večernji list 2010. godine.

Iza osmijeha voditeljica 'Dobro jutro, Hrvatska' krije se ogromna tuga: 'Biti roditelj kad si sam nije lako'

– On i sin imaju posebnu kemiju, tako da vjerujem da će taj muški duo sjajno “plivati” dok mene nema. Boris će sad uzeti rodiljski kako bi ovih nekoliko kritičnih mjeseci proveo s Bonom i brinuo se za njega – s ponosom nam je tada kazala, osvrnuvši se na pitanje hoće li suprug Boris sjajno odraditi roditeljske obaveze dok je ona na poslu – za voditeljskom palicom. – Upoznali smo se čekajući proziv u 1. razred đakovačke Opće gimnazije.... – dodala je Marija Miholjek te nam tako otkrila kada je upoznala svog voljenog supruga. – Da, ali ja sam tu ljubav “čuvala” do kraja srednje škole, i tek na kraju četvrtog razreda započeli smo vezu. Dotad smo cijelo vrijeme diskretno koketirali, a najbolji pokazatelj mojih osjećaja moglo je biti moje šaptanje Borisu tijekom ispitivanja. Ja kao velika štreberica i odlikašica dobila sam jedan iz zalaganja jer sam mu htjela pomoći – kazala je Marija.

– Nakon što smo i službeno prohodali, otišla sam na fakultet u Zagreb, a Boris je otišao u Osijek. Normalno da smo imali uspona i padova, i kao što ste rekli, bila je to veza na daljinu. Međutim, ja sam dolazila u Osijek, on je dolazio u Zagreb, ali valjda su neke sile htjele da budemo zajedno. Da mi je tada netko rekao da će Boris biti otac mog djeteta i suprug, rekla bih: “Ma nema šanse.” Međutim, uspjeli smo – otvoreno je priznala za Večernji list. Naime, njezina supruga Borisa baš i nemamo priliku vidjeti s njom na javnim događanjima, a posljednji put zajedno su snimljeni u šetnji gradom Zagrebom davne 2009. godine.