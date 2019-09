Zašto žene imaju veću želju za hranom od muškaraca?

Psiholozi kažu kako je želja za hranom - ''food craving'' u žena čak 15% veća nego kod dečkiju. Jedan od razloga može biti to što muškarci u jednom obroku pojedu više od žena, dok one jedu više manjih obroka, no postoji još nekoliko bitnih razloga navodi psiholog na društvenim mrežama.

1. Žene imaju veću potrebu za hranom kada im dolazi menstruacija

Estrogen utječe na lučenje serotonina - hormona sreće, a on se smanjuje netom prije što žene trebaju dobiti menstruaciju što rezultira smanjenjem razine serotonina. Jednom kad je serotonin nizak, raspoloženje varira i nestabilno je. Da bi bile sretne njihov im mozak šalje instrukcije poput ''ako pojedem ovaj sladoled i čips razina serotonina će se podići''. Iako i muškarci doživljavaju promjene u razinama spolnih hormona, oni nemaju obrazac ponašanja kao žene i ne razmišljaju toliko o hrani.

2. Žene jedu zbog pritiska i kada su pod stresom

Kada su ljudi pod stresom mozak šalje poruke nadbubrežnim žlijezdama da luče kortizol kako bi se nosili sa stresom. Kada su pod pritiskom, žene i muškarci nemaju iste metode za nošenje sa stresom. Žene će odlučiti jesti kako bi lučile kortizol i kada pojedu nešto mozak će im govoriti da sada žele nešto drugo. Muškarci će pak odlučiti pušiti ili piti kako bi potaknuli lučenje kortizola.

3. Ženama mozak govori ''jesti, jesti i jesti''

Kada želimo jesti, aktivira se područje u mozgu koje je odgovorno za upravljanjem obrasca jedenja. Kada su istraživači i ženama i muškarcima pokazali fotografije pizze, čipsa, torte, kolača; hranu koja je bogata ugljikohidratima, mozak žena je reagirao snažnije. Mozak je reagirao kao da su na pragu nekog otkrića, dok kod muškaraca to nije slučaj.

Nažalost, čak i kad bi žene željele iskontrolirati takvo ponašanje, njihov mozak je neposlušan. Psiholozi kažu kako 'pohlepnost' žena nije njihova krivnja. Muškarci mogu lako skrenuti pozornost na druge stvari i njihov apetit će biti pod kontrolom, ali mozak žena nije tako lako zavarati.

Žene, umjesto nezdravih grickalica i slatkiša odaberite tržnicu i domaće voće: