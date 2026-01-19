Naši Portali
NIJEMCI IH NA KRAJU POSLALI KUĆI

Srbija je ispala s rukometnog Eura! Šokirali Nijemce, poletjeli pa dobili šamar kakvog će pamtiti

European Handball Championship: Austria - Serbia
Foto: SINA SCHULDT/DPA
1/3
Autor
Patrik Mršnik
19.01.2026.
u 22:10

Samo dva dana nakon senzacionalne pobjede protiv Njemačke, srpska rukometna reprezentacija doživjela je bolno prizemljenje. Poraz od Austrije i pobjeda Njemačke nad Španjolskom značili su kraj europskog sna

Sve nade srpskih rukometaša ugašene su pobjedom Njemačke protiv Španjolske 34:32, što je bio posljednji čin drame u skupini A. Srbija tako mora spakirati kofere i otići kući. Bio je to epilog nevjerojatnog raspleta u kojem je Srbija u samo 48 sati prešla put od euforije do razočaranja. Nakon što su senzacionalnom pobjedom protiv Njemačke (30:27) bacili naciju u trans, uslijedio je šokantan poraz od Austrije. Njemačka pobjeda nad Španjolcima samo je potvrdila da se san o prolasku skupine, koji traje osam godina, neće ostvariti ni ovoga puta.

A imali su sve u svojim rukama. Utakmica protiv Austrije, reprezentacije bez izgleda za prolaz, trebala je biti potvrda dobre forme. No, dogodio se suprotan scenarij. Iako je Srbija na poluvrijeme otišla s prednošću 13:12, u nastavku je sve krenulo nizbrdo. Ključni trenutak dogodio se sedam minuta prije kraja kada su zaradili dva uzastopna isključenja. Austrijanci su taj poklon iskoristili, pobjegli na nedostižnu prednost i na kraju slavili s 26:25, ostavivši Srbe da se nadaju čudu.

U redovima Srbije ponovno je najefikasniji bio Nemanja Ilić sa šest pogodaka, no ni njegova, kao ni briljantna partija vratara Dejana Milosavljeva s trinaest obrana, nije bila dovoljna. Činjenica da su ih porazili Austrijanci, koji su igrali isključivo za čast, dodatno je boljela. Napad Srbije u ključnim je trenucima potpuno zakazao, što je presudilo pobjednika i gurnulo ih na rub ispadanja s turnira kojeg su tako dugo čekali.

Nakon poraza, sudbina Srbije ovisila je o ishodu dvoboja Njemačke i Španjolske. Kalkulacija je bila jasna, trebala im je pobjeda Španjolaca kako bi se stvorio krug tri reprezentacije s po dva boda, u kojem bi Srbija zbog najbolje gol-razlike prošla dalje. Međutim, motiviraniji Nijemci iskoristili su priliku, slavili s 34:31 i tako se uz Španjolsku plasirali u drugi krug, poslavši Srbiju kući.

Ispadanje s Eura nije jedina loša vijest. Posljednje mjesto u skupini donijelo je i teške posljedice za budućnost. Ovim su rezultatom "Orlovi" značajno zakomplicirali svoj put prema Svjetskom prvenstvu 2027. godine. Sada će morati igrati pretkvalifikacije, a u ključnom baražu za odlazak na Mundijal neće imati status nositelja, što znači da ih može dočekati neka od najvećih svjetskih velesila. Pobjeda protiv Austrije donijela bi im drugi krug i neusporedivo lakši put.

Avatar Bog_i_Hrvati
Bog_i_Hrvati
22:18 19.01.2026.

Super. Sućut hartiji

Avatar rubinet
rubinet
22:30 19.01.2026.

Šteta što ispadoše ,ali ostaje im nada na predstojećem rukometnom Prvenstvu šumadijsko-kolubarskog regiona. Tamo bi mogli polučiti barem broncu.

Avatar tuđinskekratkenoge
tuđinskekratkenoge
22:17 19.01.2026.

Predivno! Bas mi je drago!

