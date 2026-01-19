Češnjak i luk ostat će svježi tjednima ako se čuvaju u jednom uobičajenom kućanskom predmetu

Češnjak i luk nezaobilazni su u gotovo svakoj kuhinji – od brzog umaka za tjesteninu do nedjeljne pečenke. No nema ništa frustrirajuće kao trenutak kad na dnu hladnjaka pronađete pljesnivu ili omekšalu lukovicu. Razlog? Većina ljudi ih čuva na pogrešnom mjestu. Iako se često drže u hladnjaku, hladno i vlažno okruženje zapravo ubrzava njihovo kvarenje. Luk i češnjak osjetljiviji su nego što se čini, a već i malo vlage može potaknuti truljenje i razvoj plijesni, prenosi Daily Express.

Dobra vijest je da rješenje nije ni skupo ni komplicirano. Najbolji način za čuvanje luka i češnjaka je – papirnata vrećica. Ove namirnice sadrže puno vode, a kada su izložene dodatnoj vlazi, vrlo brzo se kvare. Hladnjaci su, osim toga, često vlažni, a povrće poput krumpira, gljiva ili lisnatog zelenja dodatno ispušta vlagu tijekom skladištenja. Papirnata vrećica, za razliku od plastike, omogućuje cirkulaciju zraka. Time se sprječava nakupljanje vlage i pomaže da luk i češnjak ostanu suhi – što je ključ njihove svježine.

Na dnu vrećice izrežite nekoliko malih rupica kako biste poboljšali protok zraka – to možete učiniti škarama ili čak bušilicom za papir. U vrećicu stavite luk i češnjak, a zatim je spremite na tamno, suho i prozračno mjesto u kuhinji, primjerice u ormarić. Važno je znati i da su luk i češnjak osjetljivi na svjetlost. Izlaganje suncu može potaknuti klijanje, slično kao kod sadnje u zemlju, što rezultira gorkim okusom i bržim propadanjem.

Nakon više od tri tjedna ovakvog čuvanja, luk i češnjak i dalje su čvrsti i svježi – bez plijesni, neugodnih mirisa i bacanja hrane. Ponekad su upravo najjednostavniji trikovi oni koji čine najveću razliku u kuhinji – i u kućnom budžetu.