Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
genijalan trik

Češnjak i luk ostat će svježi tjednima ako se čuvaju u jednom uobičajenom kućanskom predmetu

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
19.01.2026.
u 11:30

Ponekad su upravo najjednostavniji trikovi oni koji čine najveću razliku u kuhinji – i u kućnom budžetu.

Češnjak i luk nezaobilazni su u gotovo svakoj kuhinji – od brzog umaka za tjesteninu do nedjeljne pečenke. No nema ništa frustrirajuće kao trenutak kad na dnu hladnjaka pronađete pljesnivu ili omekšalu lukovicu. Razlog? Većina ljudi ih čuva na pogrešnom mjestu. Iako se često drže u hladnjaku, hladno i vlažno okruženje zapravo ubrzava njihovo kvarenje. Luk i češnjak osjetljiviji su nego što se čini, a već i malo vlage može potaknuti truljenje i razvoj plijesni, prenosi Daily Express

Dobra vijest je da rješenje nije ni skupo ni komplicirano. Najbolji način za čuvanje luka i češnjaka je – papirnata vrećica. Ove namirnice sadrže puno vode, a kada su izložene dodatnoj vlazi, vrlo brzo se kvare. Hladnjaci su, osim toga, često vlažni, a povrće poput krumpira, gljiva ili lisnatog zelenja dodatno ispušta vlagu tijekom skladištenja. Papirnata vrećica, za razliku od plastike, omogućuje cirkulaciju zraka. Time se sprječava nakupljanje vlage i pomaže da luk i češnjak ostanu suhi – što je ključ njihove svježine.

Na dnu vrećice izrežite nekoliko malih rupica kako biste poboljšali protok zraka – to možete učiniti škarama ili čak bušilicom za papir. U vrećicu stavite luk i češnjak, a zatim je spremite na tamno, suho i prozračno mjesto u kuhinji, primjerice u ormarić. Važno je znati i da su luk i češnjak osjetljivi na svjetlost. Izlaganje suncu može potaknuti klijanje, slično kao kod sadnje u zemlju, što rezultira gorkim okusom i bržim propadanjem.

Nakon više od tri tjedna ovakvog čuvanja, luk i češnjak i dalje su čvrsti i svježi – bez plijesni, neugodnih mirisa i bacanja hrane. Ponekad su upravo najjednostavniji trikovi oni koji čine najveću razliku u kuhinji – i u kućnom budžetu.
Ključne riječi
skladištenje hrane hrana češnjak luk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!