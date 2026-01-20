Naši Portali
KRITIKE IZ MAĐARSKE

Orbán: Europom danas upravlja njemačka ratna trojka. Ako ne odustane, cijenu će plaćati naši unuci

U.S. President Trump meets with Hungary's Prime Minister Orban at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
20.01.2026.
u 07:21

Govoreći na skupu u Budimpešti, Viktor Orbán optužio je njemačke političke čelnike da su glavni zagovornici rata te da se u Bruxellesu provode ozbiljne pripreme za rat

Mađarski premijer Viktor Orbán u ponedjeljak je oštro kritizirao, kako je rekao, „ratne pripreme Bruxellesa“, ustvrdivši da Europu trenutačno predvodi „njemačka ratna trojka“. Tom je prilikom prozvao njemačkog kancelara, predsjednicu Europske komisije i čelnika Europske pučke stranke (EPP).

Govoreći na skupu u Budimpešti, Viktor Orbán optužio je njemačke političke čelnike da su glavni zagovornici rata te da se u Bruxellesu provode ozbiljne pripreme za rat, piše piše Anadolu Ajansi. „Europom danas upravlja njemačka ratna trojka: predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je Njemica, njemački kancelar Friedrich Merz je očito Nijemac, a i predsjednik najveće političke skupine u Europskom parlamentu, Europske pučke stranke, Manfred Weber, također dolazi iz Njemačke“, izjavio je Orbán.

Europska pučka stranka najveća je politička grupacija u Europskom parlamentu još od 1999. godine, a u Europskom vijeću od 2002. Orbán je naveo da troje njemačkih lidera oblikuje aktualnu europsku ratnu politiku te upozorio da moraju odustati od takvog smjera, inače će, kako je rekao, „cijenu platiti naši unuci“.

Za razliku od većine članica Europske unije, posebno kada je riječ o ključnim temama poput Ukrajine i migracija, Orbánova vlada već dulje vrijeme zauzima drukčiji stav i otvoreno kritizira vanjsku politiku Unije.
MA
Magnificus
07:41 20.01.2026.

orban svaki malo maše kartom velike Mađarske po kojoj je pola HR -mađarsko! Svi koji podržavaju orbana su veleizdajnici!

BP
Besposlen pop
07:36 20.01.2026.

Rusofil pokvareni! Ali ne ideološki, već iz interesa 🤮

NA
NANO
07:43 20.01.2026.

Orban stvarno nema pojma koliko nema pojma o politici, Klasični populist bez argumenata.

