Prepoznajete li se? Ovo je 13 navika kupaca koje će u dućanu svakome dignuti tlak
Kupovina namirnica nešto je što svi moramo odraditi, a najčešće to činimo u isto vrijeme s desecima drugih ljudi. Upravo zato sitnice u ponašanju u trgovini mogu nekome uljepšati dan ili ga potpuno pokvariti. Secret Life od Mom otkriva 13 navika koje je najbolje ostaviti pred ulaznim vratima ako želite da kupovina prođe brže i ugodnije svima.
Zagrađivanje prolaza kolicima: Jedna od najiritantnijih stvari u trgovini je kada netko ostavi kolica poprijeko i praktički zatvori prolaz. Ono što vama djeluje kao sekunda nepažnje, drugima je ozbiljna prepreka dok pokušavaju proći s kolicima, košarom ili dječjim kolicima. Rješenje je jednostavno: držite se jedne strane prolaza i, kad morate stati, 'parkirajte' kolica tako da ostavite dovoljno mjesta drugima.
Ostaviti kolica na parkingu: Kad kolica ostavite nasred parkirališta umjesto da ih vratite na predviđeno mjesto, ne radi se samo o lijenosti nego i o stvaranju problema drugima. Netko može doći do parkirnog mjesta i zateći ga blokiranog, a kolica se mogu i otkotrljati te udariti u tuđi automobil. Osim što je nepristojno, potencijalno je i skupo ako dođe do štete, zato se isplati odvojiti tih nekoliko sekundi i vratiti kolica.
Grickanje proizvoda koji nisu ponuđeni kao degustacija: Primamljivo je pojesti 'samo jednu' bobicu grožđa ili par oraščića, ali ako trgovina nije organizirala degustaciju, to se smatra lošim ponašanjem. Mnogi kupci to doživljavaju kao nepristojno, a u krajnjoj liniji može se protumačiti i kao uzimanje bez plaćanja. Najbolje je pričekati službene uzorke ili pitati osoblje, umjesto da se sami poslužite.
Uletavanje preko reda: Preskakanje reda jedan je od najbržih načina da iznervirate sve oko sebe, bilo da čekate na delikatesi, pekarnici ili blagajni. Ljudi stoje i čekaju svoj red, pa 'samo da ja na brzinu' zvuči kao poruka da je vaše vrijeme važnije od tuđeg. I kada imate samo jednu stvar u ruci, pravilo je isto: stanite na kraj i pričekajte.
Ostavljanje kvarljivih namirnica gdje god stignete: Ako se predomislite oko mlijeka, jogurta ili mesa, najgore je ostaviti to na polici s tjesteninom ili keksima. Takva hrana se može pokvariti i završiti u otpadu, što je nepotreban gubitak i za trgovinu i za sustav. Najkorektnije je vratiti kvarljivi proizvod u hladnjak ili zamrzivač gdje pripada.
Konzumiranje proizvoda prije plaćanja: Dogodi se da ste gladni ili žedni, ali jedenje ili pijenje prije nego što ste platili većini ljudi djeluje kao kršenje pravila. I ako ste vi sigurni da ćete to kupiti, drugi ne mogu znati vaše namjere, a osoblje se može naći u neugodnoj situaciji. Najjednostavnije je pričekati završetak kupovine pa tek onda otvoriti grickalice ili napitak.
Blokiranje blagajne kolicima dok trčite po još jedan proizvod: Ostaviti kolica u redu i nestati po stvar koju ste zaboravili usporava sve iza vas. Blagajna se pretvara u čep, a ljudi s pravom imaju osjećaj da im netko krade vrijeme. Bolje je završiti kupovinu prije nego što stanete u red, a ako ste već u redu, procijenite je li ta sitnica stvarno vrijedna zastoja.
Stajanje preblizu osobi ispred vas u redu: Osobni prostor u redu na blagajni mnogi doživljavaju kao 'sveto' područje, pogotovo kada je gužva. Kad netko diše za vratom ili se gura s kolicima, stvaraju se pritisak i neugoda, kao da požurujete osobu ispred sebe. Dovoljno je ostaviti razmak, ne 'naslanjati' kolica na tuđa i pustiti da proces ide svojim tempom.
Puštanje djece da divljaju po trgovini: Svi znamo da s djecom nije lako, ali trgovina nije mjesto za trčanje po prolazima, vikanje ili razbacivanje proizvoda. Drugi kupci ne dolaze po stres, a osoblju je teško raditi u kaosu. Najviše pomaže ako djecu nečim uključite u kupovinu, date im mali zadatak ili im skrenete pažnju, umjesto da ih pustite da sami sebi organiziraju zabavu.
Vraćanje nekvarljivih proizvoda na pogrešno mjesto: Možda se konzerva neće pokvariti, ali ostaviti je u odjelu s čokoladama i dalje je nepristojno. Time stvarate dodatni posao zaposlenicima, a trgovina izgleda neuredno i zbunjujuće za druge kupce. Ako ste se predomislili, jednostavno vratite proizvod na policu s koje ste ga uzeli.
Zloupotreba ekspresne blagajne: Ekspresna blagajna postoji za one s nekoliko artikala, obično do deset, kako bi svi brže prošli. Kad netko dođe s punim kolicima i pravi se da ne vidi pravilo, to je nepošteno prema onima koji ga poštuju. Ako imate više stvari, stanite u red na običnoj blagajni i ostavite ekspres onima kojima je namijenjen.
Odlazak od blagajne dok vam skeniraju namirnice: Otići 'samo po još jednu stvar' dok blagajnica skenira vaše proizvode usporava cijeli proces. Blagajnik čeka, red stoji, a ljudi iza vas osjećaju da netko opet rješava kupovinu preko njihovih leđa. Ako ste nešto zaboravili, pristojnije je završiti plaćanje pa se vratiti po taj proizvod.
Nepristojnost prema drugima: Na kraju, ništa ne kvari atmosferu kao grubost, bilo prema kupcima, bilo prema osoblju. Ignoriranje molbe da pomaknete kolica, kolutanje očima, nervoza zbog sitnice ili nepoštovanje prema blagajnici ne ubrzava kupovinu, samo širi loše raspoloženje. Malo strpljenja i osnovna ljubaznost često naprave najveću razliku i pretvore gužvu u podnošljivo iskustvo.