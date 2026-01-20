Kako pravilno održavati drvenu dasku za rezanje: Jednu stvar nikada ne smijete činiti

Drvena daska za rezanje mnogima je omiljeni predmet u kuhinji i prvi izbor kad je riječ o podlozi za sjeckanje voća, povrća, mesa i drugih namirnica. Čvrsta je, lijepog izgleda i ugodna je za rad, no ima jednu manu: porozna je i lako upija mirise, sokove i bakterije ako se ne održava pravilno. Dobra vijest je da uz nekoliko jednostavnih navika može trajati godinama i ostati sigurna za pripremu hrane. Ključ je u tome da dasku čistite odmah nakon korištenja, sušite je temeljito i povremeno joj osigurate dubinsku 'njegu'.

Nakon rezanja, dasku isperite toplom vodom i operite blagim deterdžentom pomoću spužvice ili četke, ali je nemojte namakati. Namakanje i ostavljanje u sudoperu potiče upijanje vode, savijanje i pucanje drveta. Isto vrijedi i za perilicu posuđa: visoka temperatura i dugi ciklusi mogu je deformirati. Stoga, držite se ručnog pranja.

Kad je riječ o mirisima i mrljama, najjednostavniji trik podrazumijeva limun i krupnu sol. Pospite dasku solju, prijeđite preko nje polovicom limuna i lagano utrljajte pa ostavite nekoliko minuta prije ispiranja. Sol djeluje kao blagi abraziv, a limun pomaže neutralizirati mirise, što je posebno korisno nakon sjeckanja luka, češnjaka ili ribe.

Za dezinfekciju nakon sirovog mesa ili peradi možete koristiti razrijeđeni ocat ili 3-postotni hidrogen, ali uvijek s mjerom i uz dobro ispiranje. Važno je i higijensko pravilo koje često zaboravimo: idealno je imati barem dvije daske, pri čemu ćete jednu koristiti za sirovo meso, drugu za kruh, povrće i voće. Tako smanjujete rizik križne kontaminacije, a da ne morate svaki put raditi 'generalku'.

Najvažniji dio njege događa se nakon pranja: dasku treba osušiti odmah i ostaviti da se suši uspravno, na zraku, s obje strane. Ako je odložite na mokru podlogu ili je naslonite tako da zrak ne cirkulira, povećavate šansu za stvaranje neugodnih mirisa i plijesni. Kada se na dasci počnu vidjeti duboke ogrebotine i urezi, vrijeme je za lagano brušenje finim brusnim papirom, jer se u tim kanalima najlakše zadržava prljavština.

Za dug život drvene daske presudno je i redovito uljenje. Jednom mjesečno, pa čak i češće ako je često koristite, utrljajte tanki sloj mineralnog ulja ili specijalnog ulja za daske, ostavite da upije nekoliko sati i obrišite višak. Ulje zatvara pore drveta, smanjuje upijanje tekućine i čini dasku otpornijom na mrlje.