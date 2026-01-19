Bura u Njemačkoj: Bavarski premijer traži prekrajanje granica

Bavarski premijer Markus Söder podigao je buru u njemačkoj javnosti tražeći prekrajanje njemačkih granica! Izjavio je da bi Njemačka u budućnosti trebala restrukturirati svoje savezne zemlje. Söder je na sjednici zastupničkog kluba Kršćansko-socijalne unije (CSU), sestrinske stranke Kršćansko-demokratske unije (CDU) koju vodi aktualni kancelar Friedrich Merz, zatražio da Njemačka u dogledno vrijeme ima manje saveznih zemalja nego sadašnjih šesnaest. To bi se napravilo spajanjem saveznih zemalja.

"Veće upravne jedinice uspješnije su od manjih", upozorio je Söder ne navodeći konkretno savezne države za koje ne vidi budućnost. Dodao je kako je za njega odlučujuće to da bi nova podjela saveznih zemalja trebala prije svega jačati gospodarsku snagu. U Njemačkoj je na snazi sustav kao u Europskoj uniji - bogatije države financijski pomažu siromašnije kako bi se smanjio jaz među njima. U financijskoj preraspodjeli, sustavu u kojem siromašnije pokrajine dobivaju novac od bogatijih, trenutno su samo četiri njemačke savezne države donatori: Baden‑Württemberg, Bavarska, Hessen i Hamburg. Sve ostale pokrajine u određenoj su mjeri ovisne o ove četiri.

U prvih šest mjeseci prošle godine te su četiri države platile više od 11 milijardi eura potpore za dvanaest slabije stojećih zemalja. Bavarska je sama uplatila oko 6,7 milijardi eura, dakle više od polovice tog iznosa, piše Deutsche Welle (DW).Ti su iznosi i u godinama prije toga bili slični pa je Bavarska 2023. podnijela tužbu protiv trenutačnog modela financijskog izravnanja Saveznom ustavnom sudu. Sud još nije donio odluku o toj tužbi. Cilj financijskog izravnanja jest osigurati približno jednake životne uvjete u cijeloj zemlji.

Premijer savezne zemlje Schleswig-Holstein Daniel Günther (CDU) odbacuje ideju bavarskog premijera.„Naš federalni sustav dokazao je svoju vrijednost“, rekao je Günther. „Trebali bismo raditi na poboljšanju procesa između država i između savezne vlade i država.“ Ideju odbijaju i u Donjoj Saskoj. „Država mora osigurati rješenja koja brzo stupaju na snagu. To se može postići samo bliskom suradnjom između država i savezne vlade, a ne stvaranjem novih, nepotrebnih podjela“, rekao je premijer Donje Saske Olaf Lies (SPD) za Njemačku tiskovnu agenciju (DPA). Franačka liga usprotivila se Söderovoj ideji i pozvala da Frankonija, koja je dio Bavarske, postane zasebna savezna država .

Söder je dobio podršku stručnjaka za ustavno pravo Hansa-Jürgena Papiera. Bivši predsjednik Ustavnog suda rekao je za l"Bild" da je ideja dobra. "Jer savezne države trebaju imati vlastitu državnost i potreban kapacitet za funkcioniranje. To očito nije slučaj za neke države, a one bi mogle imati koristi od spajanja."Bivši ustavni sudac također je potvrdio kompatibilnost Söderovog plana s Ustavom.

"Broj saveznih država može se mijenjati. Članak 29. Temeljnog zakona izričito određuje da se savezni teritorij može reorganizirati 'kako bi se osiguralo da države, prema svojoj veličini i kapacitetu, mogu učinkovito ispunjavati svoje dodijeljene zadatke'."Njemački Ustav točno navodi kako se mogu mijenjati granice saveznih drfžava: saveznih zakonom, dakle odlukom Bundestaga. Do sad bilo samo dva takva spajanja, a prvo se dogodilo 1946. još prije nego što je formirana federacija u današnjem obliku. Već to spajanje Sjevernog Porajnja i Vestfalije u jednu pokrajinu bilo je osjetljivo - prije svega vjersko pitanje zbog tadašnjeg odnosa katolika i protestanata, piše DW. Po "novom" zakonu mlade SR Njemačke spajanje se dogodilo samo jednom, 1952. Tada je od Badena, Württemberg‑Badena i Württemberg‑Hohenzollerna stvoren današnji Baden‑Württemberg.

Pokušaj iz 1996. da se Berlin i Brandenburg spoje u jednu zemlju propao je. Već pri prvom pogledu na kartu izgleda nelogično da njemački glavni grad koji je potpuno okružen Brandenburgom bude posebna savezna zemlja. Održan je referendum, a u Berlinu je tijesna većina glasala za spajanje, ali je u Brandenburgu 62,7 posto birača bilo protiv.

